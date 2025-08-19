إليك لماذا لا يجب أبداً ترك الشاحن موصولاً من دون هاتف

قد يكون من أكثر العادات اليومية شيوعًا أن نترك الشاحن متصلاً بالمقبس حتى عندما لا يكون الهاتف موصولًا به. الكثيرون يفعلون ذلك من دون تفكير، لكن ما لا يدركه البعض أن هذا التصرف البسيط قد يحمل مخاطر حقيقية على السلامة وعلى البيئة.

خطأ شائع وخطر حقيقي

الجميع تقريبًا ارتكب هذا الخطأ مرة واحدة على الأقل، لكن ترك الشاحن موصولًا بلا هاتف قد يؤدي إلى سخونة زائدة، ما يرفع احتمال اندلاع حريق داخل المنزل. والمشكلة الأكبر أن غالبية الشواحن المتوفرة في السوق لا تخضع لمعايير صارمة من حيث الأمان الكهربائي، خصوصًا الأنواع منخفضة الجودة المنتجة بقطع رديئة.

خطر على البيئة والطاقة

إلى جانب المخاطر المنزلية، فإن ترك الشاحن في المقبس يعني استهلاك طاقة غير ضروري. قد تبدو الكمية ضئيلة، لكنها عند تكرارها يوميًا وفي ملايين المنازل حول العالم تتحول إلى هدر كبير. بعض الدراسات أوضحت أن الشاحن الموصول بلا هاتف يستهلك ما يقارب 2 واط بشكل مستمر، وهو استهلاك بلا فائدة ويُترجم في النهاية إلى فاتورة كهرباء أعلى وأثر سلبي على المناخ.

عادة صغيرة لكنها مضرة

الكثير من الشواحن، خاصة غير الأصلية، تحتوي على مكونات كهربائية ضعيفة قد تسبب تماسًا كهربائيًا أو أعطالًا غير متوقعة. ومع تركها موصولة باستمرار، يزداد خطر تلف الأجهزة الأخرى المرتبطة بالتيار الكهربائي في المنزل.

غيّر عاداتك لحماية نفسك والكوكب

الحل أبسط مما تتخيل: افصل الشاحن بعد كل استخدام. بهذه الخطوة تحمي نفسك من خطر الحريق، وتساهم أيضًا في تقليل استهلاك الكهرباء غير الضروري. إنها عادة صغيرة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا، خاصة إذا فكرنا في التأثير التراكمي على المجتمع والبيئة.