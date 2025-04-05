إليك ما حدث لصحة مجلس الوزراء بعد Shark Tank

إذا كنت قد ربحت في إلقاء الزجاجات البلاستيكية في القمامة ، فسوف تقدر الفلسفة الكامنة وراء صحة الخزانة: تقليل القمامة الطبية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (والمخاطر الصحية للاستهلاك البلاستيكي) من خلال العبوة المبتكرة.
في حلقة من “Shark Tank” الموسم 14 ، أوضح المؤسسون Achal Patel و Russell Gong أن صحة مجلس الوزراء كانت مغيرًا تمس الحاجة إليه في صناعة الأدوية. كما لاحظ غونغ لاحقًا في مقال 2024 فوربس ، “نفايات البلاستيك هي مشكلة في مجال الرعاية الصحية ، وبالتالي فإن صناعة الرعاية الصحية تحتاج إلى لعب دور في حلها”. وأضاف أن الناس يستهلكون ما يصل إلى مبلغ بحجم بطاقة الائتمان من البلاستيك الدقيقة الأسبوعية. ما هي إجابة صحة مجلس الوزراء على هذه المعضلة؟ امنح الناس خيار استلام أدويةهم في الحقائب القابلة للتسميد. يمكنهم بعد ذلك نقل الأدوية إلى حاويات زجاجية قابلة لإعادة التدوير. (اقرأ حول ما إذا كانت حاويات الطعام البلاستيكية آمنة حقًا.)
عرض باتل وجونغ في البداية 2.5 ٪ من الأسهم مقابل 500000 دولار ؛ في البداية ، لا أحد بت. بعد مزيد من التراجع ، قاموا بإغراء Kevin O’Leary و Tony Xu للانضمام إليهم ، وتبادلوا 7 ٪ من الأسهم و 2 ٪ من الملوك مقابل 500،000 دولار. ولكن هل ساعد مستثمرو القرش في صحة مجلس الوزراء على جعل العواقب الصحية والبيئية غير المقصودة لعلاج البلاستيك الدقيق الطبي باعتبارها نفايات عادية؟ في بعض النواحي ، نعم ؛ تم تسمية مجلس الوزراء في وقت 2024 أفضل اختراع. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت صحة مجلس الوزراء (المعروفة أيضًا باسم مجلس الوزراء) جاهزة للبدء بالكامل في سوق الوصفات الطبية.
متوفر عبر تجار التجزئة الشهير عبر الإنترنت والمادي
وفقًا لصفحة منتجات الخزانة ، رتبت الشركة خطًا خاصًا من تخفيف الآلام العامة ذات العلامات التجارية ، والحساسية ، وغيرها من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لتكون متاحة في كل من Target و Amazon ، وهما من أكثر أماكن التسوق من الطوب والقذائف عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى تلك الشراكة ، من الصعب قليلاً معرفة ما إذا كان مجلس الوزراء قد تمكنت من خرقه إلى النظام الإيكولوجي للمستحضرات الصيدلانية الموصوفة. يبدو أن مجموعة الأدوية للشركة تقتصر على الخيارات المتاحة دون طلب مقدم الرعاية الصحية. ومع ذلك ، فإن صفحة الأسئلة الشائعة عن مجلس الوزراء الرسمية تشير إلى إزالة “ملصق الوصفات الطبية” قبل تسوية الحقائب الخاصة بهم.
هذا هو المكان الذي تصبح فيه المياه غائمة. وفقًا لبيان صحفي بزني عام 2023 ، تم توجه مجلس الوزراء Health RX – وهو حل وصفة طبية باستخدام منتجات مجلس الوزراء – لأول مرة. ولكن بحلول عام 2025 ، لم يعد روابط عنوان URL للنسخة إلى “طلبات النقل” وصفة طبية ، ومهنيي رعاية مجلس الوزراء موجودين.
بطانات فضية وسط بعض الغيوم
ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يوجد تخطيط معمول به للناس ليتمكنوا من الحصول على وصفاتهم في شكل أكثر ملاءمة للبيئة. تعمل شركة Healthcare Corporation McKesson مع مدعوم من قبل مجلس الوزراء (حكومة مجلس الوزراء B2B) لتحقيق مهمة مبادراتها المستدامة المستدامة المستدامة. بمساعدة مدعوم من قبل مجلس الوزراء ، تقدم McKesson مجموعة من زجاجات الألومنيوم منخفضة البلاستيك وقابلة لإعادة التدوير إلى عالم الأدوية ذات الاستخدام الواحد.
مع ذلك ، لم ينتقل مجلس الوزراء منذ سلامها في Slam-Dunk دون مواجهة الجدل. في يناير 2025 ، تم استدعاء العديد من منتجات مجلس الوزراء من قبل لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية لأن أغطيةها لم تقدم حماية للطفل وبالتالي تشكل مخاطر التسمم المحتملة. تضمنت CVS معلومات الاسترجاع على موقعها على الإنترنت ، على الرغم من أن موقعها لا يبدو أنه يعلن عن منتجات مجلس الوزراء. (CVS مرة واحدة بيعت عناصر مجلس الوزراء في 700 من مواقعها وتقدم خدمات الوصفات الخزلية ، لكل أخبار متجر الأدوية.)
حسب تقديره ، تابعت مجلس الوزراء تنبيه الجمهور وإصدار استدعاء طوعي ، لأن الكثير من الناس ليسوا متأكدين مما يجب فعله عند استدعاء الدواء. قدمت مجلس الوزراء طريقة بسيطة للعملاء لتبادل أغطية الحاويات المتأثرة بسهولة للبدائل التي توفر المزيد من الحماية ضد الابتلاع العرضي من قبل الأطفال.