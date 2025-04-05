إليك ما حدث لصحة مجلس الوزراء بعد Shark Tank

إذا كنت قد ربحت في إلقاء الزجاجات البلاستيكية في القمامة ، فسوف تقدر الفلسفة الكامنة وراء صحة الخزانة: تقليل القمامة الطبية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (والمخاطر الصحية للاستهلاك البلاستيكي) من خلال العبوة المبتكرة.

في حلقة من “Shark Tank” الموسم 14 ، أوضح المؤسسون Achal Patel و Russell Gong أن صحة مجلس الوزراء كانت مغيرًا تمس الحاجة إليه في صناعة الأدوية. كما لاحظ غونغ لاحقًا في مقال 2024 فوربس ، “نفايات البلاستيك هي مشكلة في مجال الرعاية الصحية ، وبالتالي فإن صناعة الرعاية الصحية تحتاج إلى لعب دور في حلها”. وأضاف أن الناس يستهلكون ما يصل إلى مبلغ بحجم بطاقة الائتمان من البلاستيك الدقيقة الأسبوعية. ما هي إجابة صحة مجلس الوزراء على هذه المعضلة؟ امنح الناس خيار استلام أدويةهم في الحقائب القابلة للتسميد. يمكنهم بعد ذلك نقل الأدوية إلى حاويات زجاجية قابلة لإعادة التدوير. (اقرأ حول ما إذا كانت حاويات الطعام البلاستيكية آمنة حقًا.)

عرض باتل وجونغ في البداية 2.5 ٪ من الأسهم مقابل 500000 دولار ؛ في البداية ، لا أحد بت. بعد مزيد من التراجع ، قاموا بإغراء Kevin O’Leary و Tony Xu للانضمام إليهم ، وتبادلوا 7 ٪ من الأسهم و 2 ٪ من الملوك مقابل 500،000 دولار. ولكن هل ساعد مستثمرو القرش في صحة مجلس الوزراء على جعل العواقب الصحية والبيئية غير المقصودة لعلاج البلاستيك الدقيق الطبي باعتبارها نفايات عادية؟ في بعض النواحي ، نعم ؛ تم تسمية مجلس الوزراء في وقت 2024 أفضل اختراع. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت صحة مجلس الوزراء (المعروفة أيضًا باسم مجلس الوزراء) جاهزة للبدء بالكامل في سوق الوصفات الطبية.