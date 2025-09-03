إليك ما يحدث حقًا للنباتات التي لا يتم بيعها في المتجر

إذا كنت قد تجولت من أي وقت مضى في قسم الحديقة في Home Depot ولاحظت مداخن من النباتات الصحية تمامًا التي يتم إلقاؤها جانباً ، فقد يكون الأمر صادمًا. النباتات غير المباعة في كثير من الأحيان لا تحصل على فرصة ثانية. سواء كانت عربة مليئة بشتلات الطماطم أو الخضر الورقية أو الزهور الزخرفية ، لا يمكن للعديد من المتاجر التبرع بها ويجب تجاهلها بدلاً من ذلك – على قيد الحياة ، مزدهرة ، وما زالت في أوانيها. هذا ليس عن الإهمال. تصل النباتات من الموردين ذوي الجودة الصارمة. صغير جدًا ، كبير جدًا ، ملتوية قليلاً ، أو أزهار تم فتحه يومًا مبكرًا جدًا ، ويصبح نبات جيد تمامًا غير قابل للإلغاء. حتى العيوب الصغيرة على الأوراق يمكن أن ترسلها إلى القمامة. وهذا يعني أن النباتات التي يمكن أن تنتج الفاكهة ، أو تضيء حديقة ، أو ألوان إضافية في الداخل ، تعامل على أنها يمكن التخلص منها قبل فترة طويلة من الحصول على فرصة للنمو ؛ حتى تلك التي كانت من شأنها أن تجعل النباتات المنزلية ممتازة مثالية لنافذة مطبخك.

من الصعب تجاهل مقياس النفايات. الحجم الهائل مذهل ، خاصةً عند مضاعفه عبر عشرات المتاجر. تتلاشى الآلاف من النباتات بهدوء كل أسبوع ، تاركة صدى الأخضر فقط. لسوء الحظ ، ليس كل البلاستيك متساويًا في البستنة ، والنوع الأكثر استخدامًا هو استخدام أحادي الاستخدام ، والذي ينتهي به المطاف في مدافن النفايات. يحمل كل نبات مهمل تكلفة بيئية خفية ، بالإضافة إلى التكلفة الأولية للإنتاج ، والتي تشمل جميع الطاقة والمياه والعمالة والأسمدة التي دخلت في زراعتها. المشي عبر تلك العربات ، لا يسعك إلا أن تلاحظ التباين الصارخ: تفي بالمساحات الخضراء المزدهرة نهايتها في مكب النفايات.