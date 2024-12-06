إليك ما يحدث عندما تنهار الحكومة

ربما لاحظ أولئك الذين يتابعون الأخبار مؤخرًا عناوين رئيسية تقول شيئًا على غرار “لقد انهارت الحكومة الفرنسية”. “لقد انهارت” هي كلمة مزعجة إلى حد ما ومن المرجح أن تلفت انتباه الناس. ولكن قبل أن نذهب أبعد من ذلك، دعونا نوضح: لا لم تتحول فرنسا بأكملها إلى مشهد من أفلام “التطهير” المليء بنوافذ المتاجر المحطمة، وانفجرت قنابل المولوتوف على الواجهات الباريسية الجميلة، ونصبت المقصلة المصطنعة على الأرصفة، وما إلى ذلك، تعني عبارة “انهار” أن رئيس الوزراء مايكل بارنييه قد طُرد.

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من المسلم به أن هناك الكثير من الأمثلة التاريخية عندما كان انهيار الحكومة يعني في الواقع “الانهيار” المجتمعي الكامل، كما في: لقد ولت الحكومة وتحطمت سيادة القانون. نشأت الدول الصليبية في بلاد الشام عام 1098 بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى في استعادة القدس، وانهارت بحلول عام 1291 بسبب الغزوات الإسلامية المتواصلة بالإضافة إلى سوء الإدارة الحكومية. نشأت السومرية القديمة حوالي 4500 قبل الميلاد، وبحلول حوالي 2000 قبل الميلاد تم استيعابها في الحضارات الأخرى. ولكن هل “انهارت” حكومتها أو انتقلت إلى شكل جديد؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك. كانت هناك ثلاث ثورات فرنسية في أعوام 1789 و1830 و1848، أدت أولها إلى سيطرة الدكتاتور نابليون بونابرت على السلطة. قام بونابرت بحل الهيئة الحاكمة في فرنسا، “الدليل”، لكن الحياة استمرت لمواطني البلاد.

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ومن هذه الأمثلة وحدها يمكننا أن نرى أن تعريفات الانهيار تختلف من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر. هناك أيضًا فرق بين الانهيار الحكومي والانهيار المجتمعي الشامل. إذا نظرنا إلى الوضع الحالي في فرنسا، فسوف يتبين لنا أن انهيار الحكومة كان مجرد مظهر بيروقراطي أكثر من أي شيء آخر، وهو سابقة في كيفية المضي قدماً من هنا.