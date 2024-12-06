إليك ما يحدث عندما تنهار الحكومة

ربما لاحظ أولئك الذين يتابعون الأخبار مؤخرًا عناوين رئيسية تقول شيئًا على غرار “لقد انهارت الحكومة الفرنسية”. “لقد انهارت” هي كلمة مزعجة إلى حد ما ومن المرجح أن تلفت انتباه الناس. ولكن قبل أن نذهب أبعد من ذلك، دعونا نوضح: لا لم تتحول فرنسا بأكملها إلى مشهد من أفلام “التطهير” المليء بنوافذ المتاجر المحطمة، وانفجرت قنابل المولوتوف على الواجهات الباريسية الجميلة، ونصبت المقصلة المصطنعة على الأرصفة، وما إلى ذلك، تعني عبارة “انهار” أن رئيس الوزراء مايكل بارنييه قد طُرد.
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من المسلم به أن هناك الكثير من الأمثلة التاريخية عندما كان انهيار الحكومة يعني في الواقع “الانهيار” المجتمعي الكامل، كما في: لقد ولت الحكومة وتحطمت سيادة القانون. نشأت الدول الصليبية في بلاد الشام عام 1098 بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى في استعادة القدس، وانهارت بحلول عام 1291 بسبب الغزوات الإسلامية المتواصلة بالإضافة إلى سوء الإدارة الحكومية. نشأت السومرية القديمة حوالي 4500 قبل الميلاد، وبحلول حوالي 2000 قبل الميلاد تم استيعابها في الحضارات الأخرى. ولكن هل “انهارت” حكومتها أو انتقلت إلى شكل جديد؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك. كانت هناك ثلاث ثورات فرنسية في أعوام 1789 و1830 و1848، أدت أولها إلى سيطرة الدكتاتور نابليون بونابرت على السلطة. قام بونابرت بحل الهيئة الحاكمة في فرنسا، “الدليل”، لكن الحياة استمرت لمواطني البلاد.
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ومن هذه الأمثلة وحدها يمكننا أن نرى أن تعريفات الانهيار تختلف من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر. هناك أيضًا فرق بين الانهيار الحكومي والانهيار المجتمعي الشامل. إذا نظرنا إلى الوضع الحالي في فرنسا، فسوف يتبين لنا أن انهيار الحكومة كان مجرد مظهر بيروقراطي أكثر من أي شيء آخر، وهو سابقة في كيفية المضي قدماً من هنا.
كيف “انهارت” الحكومة الفرنسية؟
لكي نفهم ما يحدث في فرنسا علينا أن نفهم الحكومة الفرنسية. الحكومة الفرنسية هي ما يسمى “الائتلاف” الذي تحدده مجموعة متنوعة من الأحزاب السياسية التي تعمل جميعها معًا. وتمثل هذه الحكومات البرلمانية 146 حكومة في جميع أنحاء العالم. إن هذا النوع من الحكومات معقد بطبيعته وغالباً ما يكون فوضوياً، ويعتمد على بناء الإجماع والتعاون بين الفصائل، ولديه الكثير من الأجزاء المتحركة لتحقيق نتائج بسيطة. ولا بد أن يحدث الكثير في وقت واحد لكي “ينهار” هذا النظام حقاً، كما هو الحال في حالة الفوضى في الشوارع. وهذا لم يحدث في فرنسا.
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بالنظر إلى التعقيدات المذكورة: يقدم موقع PolitoPro نظرة عامة على 21 حزبًا سياسيًا فرنسيًا – نعم، 21 – وأين يقعون في الطيف السياسي. ويمكن اعتبار خمسة من هذه الأحزاب “رئيسية”. وشهدت الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة لعام 2022 دخول 12 مرشحًا إلى دائرة التصويت، والتصويت الشعبي لإعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية. وفي فرنسا، يعين الرئيس الشخصية الحكومية الكبيرة الأخرى، وهو رئيس الوزراء (PM)، الذي يختار الأشخاص لشغل المناصب الحكومية. ثم يوافق الرئيس على هذه التعيينات أم لا. كما قلنا: التعاون.
ولكن ماذا يحدث عندما ينهار التعاون؟ ومن أجل ذلك ننتقل إلى البرلمان الفرنسي (السلطة التشريعية)، المقسم إلى مجلسين: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ويتكون الأخير من 577 مقعدا. حاليًا، من المقرر أن يقوم 331 من أصل 577 من هؤلاء الأشخاص بتمرير تصويت بحجب الثقة (نحن لا ندعمك) ضد رئيس الوزراء الحالي، ميشيل بارنييه، الذي شغل منصبه منذ يوليو 2024 فقط. وقريبًا، لن يكون هناك أي تصويت بحجب الثقة. رئيس الوزراء الفرنسي، ولهذا السبب يقال -بشكل دراماتيكي- إن الحكومة الفرنسية “انهارت”.
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ماذا يحدث في فرنسا الآن؟
من المهم أن نلاحظ أننا يمكن أن ننظر إلى وضع مختلف تمامًا إذا “انهارت” حكومة دولة أخرى – شيء أكثر على طول خطوط كوكتيل المولوتوف والمقصلة على جانب الطريق. ولكن إذا تم هيكلة الحكومة بطريقة قوية ومع مجموعة ذكية من القواعد المتشابكة، فإن الأمة لن تتوقف عن العمل ببساطة إذا فشلت مؤقتًا، مثلما أن الشخص السليم لن يموت تلقائيًا إذا أصيب بنزلة برد. فماذا عن أصحاب المتاجر والجزارين والمقاهي وسائقي أوبر والقطارات والمدارس وما إلى ذلك في جميع أنحاء فرنسا؟ هل سيتوقف الجميع عن عيش حياتهم ويتوقفون عن الحاجة إلى الحليب والغاز والنقل وما إلى ذلك، إذا لم يكن هناك رئيس وزراء فرنسي لفترة من الوقت؟ بالطبع لا.
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ولكن هنا يكمن السؤال المهم الذي يحتاج إلى معالجة: ماذا يحدث الآن؟ كما ذكرنا، إذا لم يكن هناك رئيس وزراء فإن الرئيس يختار رئيسًا للوزراء. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار رئيس الوزراء الأخير، وقالت الجمعية الوطنية بشكل أساسي: “كلا”. ولا يحظى ماكرون بشعبية كبيرة في فرنسا في الوقت الحالي، وهو ما ربما ساهم في نفور الناس من اختياره لرئيس الوزراء، ميشيل بارنييه. والأهم من ذلك، أن بارنييه أقر ميزانية 2025 دون موافقة البرلمان.
وكما تقول صحيفة لوموند، فإن ماكرون ليس ملزما باختيار رئيس وزراء جديد في أي وقت قريب. يمكنه أيضًا اختيار من يريد ولكن عادةً ما يتم الضغط عليه لاختيار شخص يوافق عليه الناس عمومًا لتجنب ما حدث بالضبط. ويمكنك التأكد من أنه سيكون حذرًا للغاية في اختياره التالي. وفي غضون ذلك، تستطيع حكومة “تصريف الأعمال” المؤلفة من مجموعة متنوعة من الوزراء إدارة الشؤون اليومية، لكنها لا تستطيع القيام بأشياء معينة مثل سن قوانين جديدة.
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الطريق إلى مستقبل فرنسا
عند هذه النقطة، يمكن للقارئ أن يرى كيف أن كلمة “انهيار” تستحضر رؤى أكثر كارثية بكثير من الخصائص البيروقراطية الدنيوية للواقع. وفي حالة انهيار الحكومة الفرنسية، كما هي الحال في أي دولة ديمقراطية حديثة أخرى، فإن من يتولون السلطة يرجعون إلى قوانين البلاد ويتبعون مخططهم – دستورهم – حتى يصلوا إلى نتيجة طبيعية. هذا الحل بسيط في نفس الوقت وأسهل قوله من فعله.
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ولم تحدث أي تصويتات على الثقة من قبل في فرنسا، ولو بشكل نادر. وكانت المرة الأخيرة في عام 1962 عندما قام الرئيس شارل ديجول بحل الجمعية الوطنية، وهي نفس الهيئة التي بدأت التصويت الحالي بحجب الثقة. وبالعودة إلى عام 1962، كان هناك تصويت لاختيار أعضاء الجمعية الجدد وظل رئيس الوزراء في منصبه – وتم حل المشكلة. لقد حدث أصعب وقت في تاريخ فرنسا الحديث في الفترة من عام 1947 إلى عام 1958 عندما مرت البلاد بما لا يقل عن 20 حكومة.
في الوقت الحاضر، تحدد المحادثة ثلاثة مسارات محتملة للمضي قدمًا بالنسبة لفرنسا. أولا، يستطيع الرئيس إيمانويل ماكرون حشد الدعم من الأحزاب ذات الميول المحافظة في الائتلاف واختيار رئيس وزراء جديد منها، وهو المنصب الذي لن ترفضه الجمعية الوطنية. أو يمكنه الدفع في الاتجاه الآخر وجمع أعضاء الائتلاف الوسطي في اليسار السياسي الفرنسي واختيار رئيس للوزراء منهم. وأي من النتيجتين ستؤدي إلى أحداث صعبة في البرلمان. أو يمكن لماكرون أن يعيد تعيين ميشيل بارنييه بشرط إعادة صياغة ميزانية بارنييه المقترحة ــ وهي النقطة الشائكة بالنسبة للجمعية الوطنية.
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تعريف “الانهيار” في الولايات المتحدة
إن تعقيدات “انهيار” الحكومة الفرنسية ـ أي طرد رئيس الوزراء ـ توضح على وجه التحديد مدى تعقيد الانهيارات الحكومية بشكل عام. إن الوضع الحالي في فرنسا يمثل سيناريو واحداً في أمة واحدة من بين كل الأرض، ولكل منها بنيته وقانونيته ومزالقه التي تؤدي إلى الانهيار، وموارده التي تؤدي إلى تجدد الاستقرار. إنها مهمة مستحيلة أن نستعرض السيناريوهات لكل دولة. إن أقصى ما يمكننا القيام به هو إجراء تجربة فكرية بشأن ما يمكن أن يحدث إذا واجهت دولة مثل الولايات المتحدة موقفاً مماثلاً.
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من الصعب تعريف “الانهيار” بالمصطلحات الأمريكية. تتعامل المصادر عبر الإنترنت مع هذا الموضوع بأكثر الطرق الممكنة توقعًا. إنهم يخلطون بين التعثرات الحكومية وإبادة الحضارة. تحدثت مصادر مثل معهد كاسكيد في عام 2022 عن حاجة كندا إلى الاستعداد في حالة خروج الولايات المتحدة عن سياستها السياسية وهبوطها نحو منطقة “الدكتاتورية اليمينية” لأننا “نعيش في عالم يصبح فيه العبث حقيقيًا بشكل منتظم ويصبح أمرًا عاديًا فظيعًا”. “. تتحدث “المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية” بالمثل بعبارات كبيرة عن “المرحلة المتأخرة من الإمبراطورية” و”آلتها الخفية”، بما في ذلك “الوحشية والكذب والقسوة وأوهامها الذاتية الخطيرة”.
كل هذه المصادر خفيفة في التفاصيل، وكثيرة الهلاك، ولا تفعل الكثير للمساعدة في توضيح الحقائق على مستوى الأرض. إذا “انهارت” حكومة الولايات المتحدة، فإن ذلك سوف يتخذ في البداية هيئة زوبعة من المعدات الحكومية أشبه بما تعيشه فرنسا حالياً، وليس هرج ومرج كامل ومطلق ودم في الشوارع. فكر في عزل الرئيس. هناك إجراء، والناس يتبعون الإجراء، ويؤدي الإجراء إلى نتائج معروفة، وتستمر الحياة.
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أسوأ سيناريو الانهيار
وبوسعنا جميعاً أن نتخيل النتيجة الأسوأ لما قد يبدو عليه الأمر إذا استمر الانهيار الحكومي في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر على نحو ما حتى نهاية الأيام. تم تصوير هذا السيناريو عبر عدد لا يحصى من وسائل الإعلام ولا يزال يشغل مخيلة الجمهور. فكر في ما يلي: نقص ورق التواليت الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يفوق المليار. تم ذبح الجيران من أجل زجاجات إيفيان، والمناجل على رؤوس المتسللين إلى المنازل، والآباء يوجهون بنادقهم إلى مداخل المخابئ تحت الأرض بينما يتجمع الأطفال القذرون ويبكون في الخلفية، وجحافل هائجة تمرح في دماء الأبرياء والملعونين، وما إلى ذلك. احصل على الفكرة. وهذا انهيار كامل ومطلق، ليس فقط للحكومة، بل للمجتمع والحضارة بشكل عام. كش ملك، الإنسانية.
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العنف الجسدي، وغياب شبكات الكهرباء، وانعدام الغذاء والماء: ستظل هذه التأثيرات محلية. ولكن لأننا نعيش في عالم مترابط تماما، فإن الانهيار المجتمعي في الولايات المتحدة لن يقتصر على الولايات المتحدة. تقول مجموعة الخدمات المالية Encompass Advisors إن ذلك سينتشر اقتصاديًا في جميع أنحاء العالم ويسبب تضخمًا مفرطًا على غرار ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا عندما قالت حكاية شائعة إن عربة اليد المليئة بالمال لا يمكنها شراء صحيفة. ثم هناك الكساد الاقتصادي الكامل ونقص الوظائف، وانهيار الأنظمة المصرفية (مما قد يؤدي إلى فشل طرق الدفع الإلكترونية)، وانخفاض قيمة العملة (الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم)، وعدم وجود صيانة بلدية تتعلق بالبنية التحتية. صيانة الطرق، وجمع القمامة، وما إلى ذلك. هذه هي النتيجة الأسوأ على الإطلاق لانهيار الحكومة، وهي النتيجة التي نأمل ألا نراها أبدًا.
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