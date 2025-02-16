إليك ما يفكر به بوب ديلان حول مجهول كامل

استولى سيرة بوب ديلان “مجهول كامل” ، من إخراج جيمس مانجولد وبطولة تيمونثي تشالاميت في دور البطولة ، بموجة من الموافقة النقدية على إصدارها المسرحي في ديسمبر 2024. كانت “العودة إلى الأسود” مثيرة للجدل بين المعجبين ، وقد أعجب النقاد عمومًا بفيلم مانجولد. على وجه الخصوص ، اندهش المراجعون من تصوير تشالاميت لديلان ، حيث وصف الجارديان بيتر برادشو أدائه بأنه “منوم”. كما أن الفيلم ملحوظ بالنسبة للعروض الموسيقية العديدة لشالاميت لأعمال ديلان المبكرة ، حيث أمضى الممثل خمس سنوات في تعلم الغناء واللعب بدقة مثل أداء “Mr. Tambourine Man”. قارن البعض تصويره الغريب مثل العمل الذي قام به جيمي فوكس في تجسيد راي تشارلز لـ “راي” في عام 2004 واقترح أنه مثل Foxx ، قد يفوز Chalamet بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

إعلان

جزء كبير من جاذبية “المجهول الكامل” هو أنه يضيء الضوء على شخصية بعيد المنال والمراوغة. على الرغم من كونه صوت جيل ، إلا أن ديلان كان غامضًا للغاية ، حيث كان يحافظ على بطاقاته على مقربة من صدره ولم يكشف أبدًا عن ما كان يفكر فيه حقًا وشعره خلف نظارته الشمسية الداكنة. في الواقع ، نادراً ما يقوم بإجراء مقابلات أو يدلي ببيانات عامة لدعم وسائل الإعلام التي تنطوي عليها. ولكن بالنسبة لـ “مجهول كامل” ، كان مؤلف الأغاني على استعداد لإجراء استثناء.