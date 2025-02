إليك ما يفكر به بوب ديلان حول مجهول كامل

يعد Timothée Chalamet أحد أفضل الممثلين الشباب في هوليوود ، وقد بنى قاعدة جماهيرية مخلصة في السنوات التي انقضت فيها لأول مرة أيقونة كنجم “Call Me by Your Name” لعام 2017. كانت إحدى العهد على شعبيته الهائلة هي مسابقة Timothée Chalamet على حد سواء. أقيم الحدث في واشنطن سكوير بارك وصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ظهر الممثل نفسه مفاجأة إلى جانب 10000 مشجع.

إعلان

على الرغم من دخوله العقد التاسع ، حافظ بوب ديلان نفسه أيضًا على ملفه الشخصي في السنوات الأخيرة ، مع ألبومات الاستوديو المشهورة مثل “Word and Rowdy Ways” لعام 2020 وجدول جولة مستمر. كما فاز بجائزة نوبل للأدب في عام 2016. ومع ذلك ، لا شك أن أداء تشالاميت في “مجهول كامل” قد ألقى الضوء على مؤلف الأغاني (ودفع اهتمامًا متجددًا في حياته المحبة).

في ديسمبر 2024 ، قبل فترة وجيزة من إصدار الفيلم ، ذكرت رولينج ستون أن “أغنية إلى وودي” ، وهو مسار مبكر غامض نسبيًا ، ومع ذلك ، فقد شهدت تياراتها اليومية القفز من 4000 إلى 55000. أظهرت Data Spotify أيضًا أن التدفقات الخاصة به قد انقلبت على رباعي في عام واحد ، مما يشير إلى فجر جديد من الاهتمام بموسيقاه بين المستمعين الصغار. ديلان نفسه ليس المستفيد من هذا الارتفاع من الاهتمام ، حيث باع الحقوق في كتالوجه الخلفي لمجموعة النشر الموسيقية الشاملة في عام 2020. ومع ذلك ، قد يتوقع رؤية مجموعة كبيرة من المعجبين الأصغر سنا في العروض القادمة.

إعلان