إليك ما يفكر به بوب ديلان حول مجهول كامل

استولى سيرة بوب ديلان “مجهول كامل” ، من إخراج جيمس مانجولد وبطولة تيمونثي تشالاميت في دور البطولة ، بموجة من الموافقة النقدية على إصدارها المسرحي في ديسمبر 2024. كانت “العودة إلى الأسود” مثيرة للجدل بين المعجبين ، وقد أعجب النقاد عمومًا بفيلم مانجولد. على وجه الخصوص ، اندهش المراجعون من تصوير تشالاميت لديلان ، حيث وصف الجارديان بيتر برادشو أدائه بأنه “منوم”. كما أن الفيلم ملحوظ بالنسبة للعروض الموسيقية العديدة لشالاميت لأعمال ديلان المبكرة ، حيث أمضى الممثل خمس سنوات في تعلم الغناء واللعب بدقة مثل أداء “Mr. Tambourine Man”. قارن البعض تصويره الغريب مثل العمل الذي قام به جيمي فوكس في تجسيد راي تشارلز لـ “راي” في عام 2004 واقترح أنه مثل Foxx ، قد يفوز Chalamet بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.
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جزء كبير من جاذبية “المجهول الكامل” هو أنه يضيء الضوء على شخصية بعيد المنال والمراوغة. على الرغم من كونه صوت جيل ، إلا أن ديلان كان غامضًا للغاية ، حيث كان يحافظ على بطاقاته على مقربة من صدره ولم يكشف أبدًا عن ما كان يفكر فيه حقًا وشعره خلف نظارته الشمسية الداكنة. في الواقع ، نادراً ما يقوم بإجراء مقابلات أو يدلي ببيانات عامة لدعم وسائل الإعلام التي تنطوي عليها. ولكن بالنسبة لـ “مجهول كامل” ، كان مؤلف الأغاني على استعداد لإجراء استثناء.
بوب ديلان يأخذ إلى x
في عام 2024 ، احتضن بوب ديلان أخيرًا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متوقع بطريقة لم يسبق له مثيل من قبل ، مما أثار مفاجأة العديد من المعجبين. تطورت حسابه المختار على X ، سابقًا على Twitter ، من منصة يديرها فريقه على ما يبدو للإعلان عن تفاصيل الجولات والموسيقى الجديدة وإعادة إصدارها إلى مساحة لكاتب الأغاني لمشاركة أفكاره على فنانين آخرين. في 4 كانون الأول (ديسمبر) ، انتقل ديلان إلى X لمشاركة أفكاره حول “A Unknown” الكامل “، الكتابة:” هناك فيلم عني ، وسرعان ما يسمى مجهول كامل (يا له من عنوان!). دور قيادي. ورد تشالاميت على الثناء على X في اليوم التالي ، وهو إعادة نشر رسالة ديلان على حسابه الخاص مع رد: “الأرضية. أنا ممتن للغاية. شكرًا لك بوب (.)”.
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لم يكن Chalamet هو الفنان الوحيد المتصل بالفيلم الذي امتدحه ديلان أيضًا. وكتب المغني وكاتب الأغاني الأسطوري: “الفيلم الذي تم أخذه من ديلان في إيليا والد سيارات كهربائية-كتاب صدر في عام 2015”. “إنها رواية رائعة للأحداث من أوائل الستينيات والتي أدت إلى الإخفاق في نيوبورت. بعد أن شاهدت الفيلم اقرأ الكتاب.”
جماهير جديدة وزيادة في المستمعين
يعد Timothée Chalamet أحد أفضل الممثلين الشباب في هوليوود ، وقد بنى قاعدة جماهيرية مخلصة في السنوات التي انقضت فيها لأول مرة أيقونة كنجم “Call Me by Your Name” لعام 2017. كانت إحدى العهد على شعبيته الهائلة هي مسابقة Timothée Chalamet على حد سواء. أقيم الحدث في واشنطن سكوير بارك وصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ظهر الممثل نفسه مفاجأة إلى جانب 10000 مشجع.
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على الرغم من دخوله العقد التاسع ، حافظ بوب ديلان نفسه أيضًا على ملفه الشخصي في السنوات الأخيرة ، مع ألبومات الاستوديو المشهورة مثل “Word and Rowdy Ways” لعام 2020 وجدول جولة مستمر. كما فاز بجائزة نوبل للأدب في عام 2016. ومع ذلك ، لا شك أن أداء تشالاميت في “مجهول كامل” قد ألقى الضوء على مؤلف الأغاني (ودفع اهتمامًا متجددًا في حياته المحبة).
في ديسمبر 2024 ، قبل فترة وجيزة من إصدار الفيلم ، ذكرت رولينج ستون أن “أغنية إلى وودي” ، وهو مسار مبكر غامض نسبيًا ، ومع ذلك ، فقد شهدت تياراتها اليومية القفز من 4000 إلى 55000. أظهرت Data Spotify أيضًا أن التدفقات الخاصة به قد انقلبت على رباعي في عام واحد ، مما يشير إلى فجر جديد من الاهتمام بموسيقاه بين المستمعين الصغار. ديلان نفسه ليس المستفيد من هذا الارتفاع من الاهتمام ، حيث باع الحقوق في كتالوجه الخلفي لمجموعة النشر الموسيقية الشاملة في عام 2020. ومع ذلك ، قد يتوقع رؤية مجموعة كبيرة من المعجبين الأصغر سنا في العروض القادمة.
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