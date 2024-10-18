إليك ما يمكنك توقع دفعه مقابل فناء رصف من الطوب

سواء كنت ترغب في ترفيه الضيوف أو الاسترخاء مع عصير الليمون، تعتبر الأفنية مثالية لقضاء يوم في الخارج. من الأنواع الشائعة لأصحاب المنازل هي أفنية رصف الطوب، وهي مصنوعة من طوب فردي متصل ببعضه البعض لتكوين سطح مرصوف أكبر. يعد الفناء المبني من الطوب وسيلة رائعة للاستمتاع بالفناء الخلفي الخاص بك، ولكنه يختلف في السعر حسب الحجم والمواد والأسلوب والعمل.

قبل التثبيت، أول شيء يجب مراعاته هو الحجم الذي تريد أن يكون عليه الفناء الخاص بك. سيؤثر هذا على تكلفة المساحة الخارجية حيث أن المساحات الأكبر تتطلب المزيد من العمالة والمواد. عندما تفكر في حجم المساحة التي تريدها، ضع في اعتبارك كل شيء بدءًا من الأثاث الخارجي وحتى الضيوف وحتى الشوايات، بالإضافة إلى الاتجاه الذي تريد أن تواجهه. بمجرد معرفة هذه التفاصيل، ستتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن قياسات الفناء الخاص بك وستكون قادرًا على حساب تكلفة المواد والعوامل الأخرى تقريبًا. على سبيل المثال، سيتكلف الفناء الذي تبلغ مساحته 20 قدمًا في 20 قدمًا ما بين 4000 دولار إلى حوالي 10000 دولار.