إليك ما يمكنك توقع دفعه مقابل فناء رصف من الطوب

سواء كنت ترغب في ترفيه الضيوف أو الاسترخاء مع عصير الليمون، تعتبر الأفنية مثالية لقضاء يوم في الخارج. من الأنواع الشائعة لأصحاب المنازل هي أفنية رصف الطوب، وهي مصنوعة من طوب فردي متصل ببعضه البعض لتكوين سطح مرصوف أكبر. يعد الفناء المبني من الطوب وسيلة رائعة للاستمتاع بالفناء الخلفي الخاص بك، ولكنه يختلف في السعر حسب الحجم والمواد والأسلوب والعمل.
قبل التثبيت، أول شيء يجب مراعاته هو الحجم الذي تريد أن يكون عليه الفناء الخاص بك. سيؤثر هذا على تكلفة المساحة الخارجية حيث أن المساحات الأكبر تتطلب المزيد من العمالة والمواد. عندما تفكر في حجم المساحة التي تريدها، ضع في اعتبارك كل شيء بدءًا من الأثاث الخارجي وحتى الضيوف وحتى الشوايات، بالإضافة إلى الاتجاه الذي تريد أن تواجهه. بمجرد معرفة هذه التفاصيل، ستتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن قياسات الفناء الخاص بك وستكون قادرًا على حساب تكلفة المواد والعوامل الأخرى تقريبًا. على سبيل المثال، سيتكلف الفناء الذي تبلغ مساحته 20 قدمًا في 20 قدمًا ما بين 4000 دولار إلى حوالي 10000 دولار.
تكاليف فناء رصف الطوب
تختلف أفنية رصف الطوب في سعر القدم المربع بناءً على الموقع والتركيب والنمط. في المتوسط، تبلغ تكلفة تركيب فناء مرصوف حوالي 10 إلى 24 دولارًا للقدم المربع. هناك نطاق واسع لأن تكلفة العمالة وتوافر المواد تختلف من موقع إلى آخر. يعد التثبيت عاملاً آخر لحساب سعر القدم المربع في الفناء الخاص بك. سيتغير المبلغ الذي تنفقه على الفناء الخاص بك بناءً على ما إذا كنت تستعين بمساعدة احترافية لتثبيت أو اعتماد حل افعله بنفسك.
ستؤدي المساعدة المتخصصة إلى زيادة نفقاتك، لكن القيام بذلك بنفسك سيتضمن رسومًا إضافية مثل شراء أو استئجار اللوازم والأدوات اللازمة لإنجاز المهمة. يمكن أن تتراوح تكلفة العمالة المهنية من 5.35 دولارًا إلى 8 دولارات للقدم المربع، مما يعني أن أسعار العمالة في الفناء الذي تبلغ مساحته 400 قدم مربع تتراوح عادةً بين 2140 دولارًا إلى 3200 دولار. إذا كنت تختار فناء رصف DIY، فضع في اعتبارك أن تكلفة استئجار المعدات الضرورية مثل منشار البناء الرطب، وآلات ثقب الصخور، وقاطع العشب، وضاغط الطاقة من بين أشياء أخرى تبلغ عادةً حوالي 1000 دولار.
يمكن أيضًا أن يتغير سعر فناء رصف الطوب اعتمادًا على تصميم المساحة الخارجية. غالبًا ما يكون تركيب تصميمات الفناء الأكثر تعقيدًا أكثر صعوبة واستخدام المزيد من المواد، لذلك يكون رصفها أكثر تكلفة من النمط البسيط. تعد أفنية رصف الطوب خيارًا رائعًا لجميع أنواع الميزانيات لأنها توفر المرونة لتحديد مدى تكلفة أو تكلفة المشروع.