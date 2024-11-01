إليك مفتاح استغلال مساحة الدرج العميق للحصول على أقصى قدر من التخزين

تعتبر الأدراج العميقة نعمة عندما يتعلق الأمر بمساحة التخزين. إنها تتيح لك حمل كل شيء بدءًا من الأغراض الطويلة مثل الأباريق في المطبخ وحتى زجاجات العناية بالشعر في الحمام. على الرغم من أن هذا مفيد للغاية، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا طفيفًا لها، وهو أنه من السهل تعبئتها بشكل زائد. نظرًا لأنها عميقة، إذا كنت تريد تخزين احتمالات ونهايات أصغر، فسينتهي بها الأمر بالسباحة في كل تلك العقارات ذات الأدراج. بينما يمكنك تكديس صناديق تخزين صغيرة فوق بعضها البعض، سيتعين عليك تحريك كل شيء للوصول إلى الصندوق الموجود في الأسفل. ومع ذلك، هناك حل بديل سهل لهذا الأمر، وهو إضافة أدراج منزلقة لإنشاء طبقتين في المساحة. إنها واحدة من أبسط الطرق لتحقيق أقصى قدر من التنظيم في الأدراج العميقة.

يمكنك استخدام الصواني المنزلقة في أي مكان به درج عميق يصعب الحفاظ عليه مرتبًا أو استخدامه بشكل صحيح. إذا كنت تشعر أنه من المستحيل العثور على العناصر الخاصة بك في الأعماق، فقد حان الوقت لتجميع تلك القطع الصغيرة في صينية منزلقة ضحلة. وبالمثل، إذا كنت تستخدم الجزء السفلي من الدرج فقط وكان هناك كل هذه المساحة السلبية المتبقية، فيمكن أن تساعدك هذه الأدراج على تحقيق أقصى استفادة منه. والآن، إليك كيفية الاستفادة من مساحة الدرج العميقة لتحقيق أقصى قدر من التخزين.