“إنها تحتاج إلى تغيير العلامة التجارية”: اقتباسات المشاهير حول إعادة تعريف فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث

قد تكون فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث عمليتين طبيعيتين تمامًا لأي شخص يولد برحم، ولكن غالبًا ما يتم التعامل معهما على أنهما من الحالات المحظورة. على مدى أجيال، احتفظت النساء بتجارب انقطاع الطمث لأنفسهن، عادة بسبب الشعور بأن الموضوع لم يكن مخصصًا للمناقشة العامة. ومن يستطيع أن يلومهم، عندما ربط كتاب صدر في الستينيات (كتبه طبيب) انقطاع الطمث بالثديين المنكمشين والكثير من الدهون (عبر التدبير المنزلي الجيد)؟
ومع ذلك، فإن العديد من المشاهير الإناث الأكثر نفوذاً وصراحة اليوم يخترقن هذا الحاجز ويتحدثن عن أعراض انقطاع الطمث المزعجة والمخيفة والمدهشة. من الهبات الساخنة إلى خفقان القلب، فإنهم يظهرون للعالم أنه لا ينبغي إخفاء أي حالة طبية تحت البساط، خاصة الحالة التي ستحدث في نصف سكان العالم تقريبًا. (هل تعرفين أعراض انقطاع الطمث؟ قد تندهشين من عددها).
ما هي الكلمات الحكيمة التي تُقال حول جلب “التوقف المؤقت” إلى الدردشات اليومية، ومن يقولها؟ استعد لتندهش من التصريحات الوقحة والمدروسة والمضحكة أحيانًا من النجوم والشخصيات العامة المفضلة لديك.
هالي بيري: وضع حد للتمييز الطبي بين الجنسين
إذا مر وقت طويل منذ أن فكرت في هالي بيري، فقد تتفاجأ عندما تعلم أن “المرأة القطة” السابقة في أواخر الخمسينيات من عمرها. بمعنى آخر، إنها غارقة في مرحلة انقطاع الطمث، وفي عام 2025، تحدثت عن إيمانها بتطبيع التجربة المشتركة خلال فترة حصرية لـ Time.
وقال بيري: “إذا مر الرجال بهذه الفترة من الحياة بنفس الطريقة المروعة التي نعيشها (مع أعراض الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتغيرات المزاج)، فسيكون هناك الكثير من الإجابات والأبحاث والكثير من الأموال التي تم جمعها لتمويل الدراسات لمساعدة الرجال على عيش أفضل حياتهم”. وأضافت: “لكن لأننا نساء، فإننا نعاني من التمييز على أساس الجنس والتمييز على أساس السن”.
ناعومي واتس: إزالة سن اليأس من رف (الكتاب).
بشكل عام، تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث عندما تكون المرأة في الأربعينيات من عمرها. ومع ذلك، يمكن أن يبدأ في وقت أبكر بكثير، كما اكتشفت ناعومي واتس.
بينما كانت واتس في الثلاثينيات من عمرها، بدأت تظهر عليها مؤشرات فترة ما قبل انقطاع الطمث المميزة. ولسوء الحظ، لم يكن لديها من تلجأ إليه وكان عليها معرفة ما كان يحدث دون توجيه مهني. كما تذكرت للناس، “بدأت بشرتي تصبح هائجة. كنت أعاني من حساسية الجلد وتهيجه وحكةه… كنت في هذه الحلقة من عدم معرفة ما يكفي عن صحتي وبدأت للتو في البحث على Google واكتشاف ذلك بنفسي.”
يُحسب لها أن واتس لم تلتزم الصمت. كتبت كتابًا بعنوان “أجرؤ على قول ذلك: كل ما أتمنى أن أعرفه عن انقطاع الطمث” لمساعدة الآخرين على تجنب تجاربها. (حتى لو لم تقرأ عملها، لا يزال بإمكانك معرفة ما إذا كنت في فترة ما قبل انقطاع الطمث من خلال بعض المؤشرات الرئيسية.)
درو باريمور: إزالة ارتباك سن اليأس وتحسين الإعلان عنه
بالنسبة إلى درو باريمور، كانت الدورة الشهرية كل أسبوعين هي أول علامة على انقطاع الطمث، وفقًا لمحادثة CBS Mornings (عبر YouTube). ولسوء الحظ، أخبرها طبيبها أنها قد تضطر إلى التعامل مع الواقع لمدة عقد من الزمن. في ذلك الوقت، قالت باريمور إنها اعتقدت: “لن أتمكن من العيش لمدة 10 سنوات على هذا النحو”.
لاحظت باريمور أيضًا خلال مقابلتها أن الهبات الساخنة “تم تسويقها بشكل جيد”، لكن التسويق لم يمتد إلى الشكل والمظهر الفعلي لفترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث. وأوضح باريمور أن “معظم الأمر يبدو غير مألوف ومربك للغاية، ليس فقط للرجال ولكن للنساء أيضًا”.
جين سيمور: تشجيع النساء على إيجاد الراحة والمتعة في الشيخوخة
جين سيمور في السبعينيات من عمرها وما زالت قنبلة. وهي مستعدة للحديث عن عجائب الحياة بعد انقطاع الطمث. قال سيمور خلال مرحبا! مقابلة: “أشعر بحرية غير عادية في هذه اللحظة.”
واعترفت سيمور أيضًا بأن انقطاع الطمث ليس دائمًا سهلاً على الجسم، ولكنه يتطلب فقط بعض طرق التفكير الجديدة. وأوضحت أن “الجنس يصبح مؤلما ومن ثم عليك فقط إيجاد طرق للتعامل مع ذلك”. لكن من الواضح أنها تحافظ على موقف إيجابي وتأمل أن يفعل الآخرون الشيء نفسه. قالت سيمور: “يمكنك العثور على طريقة تناسبك أو تناسبك أنت وشريكك بأي شكل من الأشكال، وهناك الكثير من الطرق المختلفة للعثور على المتعة في الحياة. ولكي تكوني امرأة كاملة”.
شيريل هاينز: إظهار الدعم من خلال الشراكة مع الشركات الطبية
وقد لجأت بعض الممثلات إلى المناصرة لتضخيم معتقداتهن حول الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع انقطاع الطمث، بما في ذلك شيريل هاينز. “أريد أن أساعد في أن أكون صوتًا لهؤلاء النساء، بما في ذلك أصدقائي الذين يعيشون معه (الجنس المؤلم)، وأن أساعد في تثقيف النساء، مثلي، اللاتي قد يعانين من هذه الحالة في المستقبل”، أشارت في بيان صحفي تشير إلى أنها كانت تنضم إلى حملة لمزيد من الخطاب حول الجماع غير المريح (عبر AMAG Pharmaceuticals).
غوينيث بالترو: رؤية انقطاع الطمث هو البداية، وليس النهاية
خلال أحد برامجها الصوتية “اللزجة”، لم تتقن غوينيث بالترو الكلمات عندما أرسل أحد المستمعين سؤالاً حول مشاعرها بشأن انقطاع الطمث. أجابت بالترو: “أعتقد حقًا أن انقطاع الطمث يحتاج إلى تغيير علامة تجارية جيدة”. “أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في الأمر باعتباره نهاية لشيء ما وأكثر من بداية فصل آخر.”
تتحدث بالترو من تجربة شخصية. وكما أوضحت في بودكاست آخر، فقد عانت من القلق وصعوبة النوم. ومع ذلك، كما ذكرت لمجلة Elle، فهذا أمر طبيعي ويجب معالجته باعتباره رحلة شخصية لكل امرأة. وقالت: “من الطبيعي تمامًا أن نمر به جميعًا”.
كيم كاترال: قبول شيخوخة الإناث كأمر طبيعي
إن فكرة تحويل انقطاع الطمث إلى موضوع موصوم لا تتناسب مع كيم كاترال. وفي مقابلة مع مجلة كوزموبوليتان، ألقت نظرة متشددة على هذه الحالة: “لا أعتقد أنها مخزية. إنها طبيعية مثل إنجاب طفل – إنها كذلك بالفعل؛ إنها جزء من الحياة”.
هذه ليست المرة الأولى التي يسلط فيها كاترال الضوء على الصحة. تلقت كاترال تشخيصًا بمرض هاشيموتو في وقت مبكر من حياتها المهنية، لذا فقد تعاملت مع أعراض صعبة من قبل، وهو دليل آخر على طابعها العملي وتفاؤلها.
ميشيل أوباما: فتح الباب لمزيد من المحادثة
لمدة ثماني سنوات، كانت ميشيل أوباما السيدة الأولى للولايات المتحدة. وما لم يعرفه الكثير من الناس أبدًا هو أنها كانت تعاني من انقطاع الطمث أثناء وجود زوجها في منصبه. في إحدى حلقات برنامج “The Michelle Obama Podcast”، تذكرت وميضًا ساخنًا لا يُنسى بشكل خاص أثناء سفرها على متن Marine One. قالت (عبر The Grio): “حرفيًا كان الأمر كما لو أن شخصًا ما وضع فرنًا في قلبي وأشعله على أعلى مستوى”. ومع ذلك، فقد شعرت أوباما بالفزع من أن تجربتها – وهي ليست غير عادية – لا تتم مناقشتها بشكل متكرر. وقالت لمجلة بيبول: “ليس هناك الكثير من الحديث حول انقطاع الطمث”، مضيفة أن المعلومات حوله قليلة. (يُحسب له أن زوجها كان يدعم النساء في المكتب البيضاوي اللاتي يمررن بفترة انقطاع الطمث).