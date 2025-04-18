“إنهم لا يحبون تجربة بيل بيليتشيك” في ولاية كارولينا الشمالية مع باقية

باتريوت … يخطئ ، آسف ، على ما يبدو أن طريقة Tar Heel ليست للجميع.

يبدو أن بيل بيليتشيك ليس رودني دانجرفيلد عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى المدرسة ، حيث فشل مدرب جروف – منذ شهر أو شهرين – في تحريك نفسه لأولئك في البرنامج ، وفقًا لتوم كوران ، مراسل بوسطن منذ فترة طويلة غطى بيليتشيك.

يأتي تقرير كوران إلى جانب مقال حديث من The Athletic يسلط الضوء على العديد من المخاوف البارزة حول فترة قصيرة من Belichick.

“من التذمرات التي سمعتها ، وهذا ليس حديثًا ، وهذا قبل شهر أو شهرين ، إنهم لا يحبون تجربة بيل بيليتشيك إذا كنت موظفًا كل يوم ، وهذا ربما يكون الكثير من الناس هنا في عام 2000 عندما جاء بيل على متن الطائرة وقال:” لا أعرف إذا كنت أحب هذا “. قال كوران يوم الخميس على “بعد الظهر” في بوسطن “إنه غير مريح”.

يعد انتقال Belichick من كونه أعظم مدرب في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي إلى مدرب رئيسي في الكلية لأول مرة واحدة من أكبر القصص التي تدخل في موسم الكلية القادم.

على الرغم من أنه لا يوجد شك في براعة تدريب Belichick البالغة من العمر 73 عامًا ، إلا أن هناك بعض الذين يتساءلون كيف ستترجم أساليب التدريب الخاصة به إلى الكلية ، حيث سيتعامل مع المعززات القوية ، ومرة ​​أخرى لن يكون توم برادي إلى جانبه للتنقل في هذا المجال.

عقدت ولاية كارولينا الشمالية مؤخرًا ممارستها الربيعية للجمهور ، وأشارت كوران إلى مقال من ستيوارت ماندل الرياضي ، الذي لم يكن يحب التأجير في البداية وعرض خمسة الوجبات السريعة حتى الآن على Belichick.

ذكر كوران كيف أشار المقال إلى كيف أن Belichick-ومساعدوه-لا يزالون ودودين للوسائط ، بعد تجنب المقابلات الإعلامية خارج المحتوى الداخلي.

هناك أيضًا التركيز على تطوير Pro ، حيث أشار كوران إلى كتابة ماندل كيف قال المدير العام مايكل لومباردي إن البرنامج يعتبر نفسه فريق NFL الثالث والثلاثين وقد شارك في زيارات حديثة من أبطال Super Bowl السابق ديفيد أندروز وروب نينكوفيتش.

وصفت UNC حتى الممارسة العامة الحديثة بأنها “ممارسة مثل المحترفين” ، على الرغم من أن المشجعين ربما لم يعرفوا إيجابيات المستقبل لأن Belichick قد أزالوا الأرقام من القمصان.

قال كوران: “بالنسبة لي ، إنه يديرها بهذه الطريقة”.

كيف يدير Belichick أن البرنامج لم يوقف المجندين حتى الآن ، حيث أشار كوران إلى أن ماندل يشير إلى أن ولاية كارولينا الشمالية لديها فئة التوظيف رقم 12 لعام 2026 ، لكل 247 رياضة.

التحذير هو أنه مبكر للغاية ، لذلك لم تملأ الكثير من الفرق بعد فصولها.

أحد الموضوعات التي غطت ماندل أن WEEI لم يسأل كوران عن وجود صديقة Belichick البالغة من العمر 24 عامًا ، Jordon Hudson.

طلبت بيليتشيك سابقًا رسائل بريد إلكتروني له إلى صديقته الأصغر سناً ، وكشفت The Athletic عن كيفية إرسالها مؤخرًا إلى المدرسة فيما يتعلق بكيفية تقديمها للابن والمنسق الدفاعي ستيف بيليتشيك ، إلى جانب المخاوف حول تعليقات لوحة الرسائل حول Belichick.

“هل هناك أي شخص يراقب صفحة UNC Football للتعليقات الشاهقة وحذفها لاحقًا / حظر المستخدمين الذين يضايقون BB في التعليقات؟” كتب هدسون في رسالة بريد إلكتروني في 13 فبراير.

يفتح UNC الموسم في المنزل ضد TCU في 1 سبتمبر.