“إنه رجل حر أيها السيدات”

انفصل تشاد “أوتشوسينكو” جونسون عن خطيبته شاريل روسادو.

عاد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي المتقاعد، البالغ من العمر 46 عامًا، إلى السوق بعد أن ألغى هو وشب “بيع تامبا” خطوبتهما التي استمرت لمدة عامين تقريبًا.

“أنا وتشاد لم نعد معًا، يرجى التوقف عن الإشارة إلينا. “إنه رجل حر يا سيدات” ، كتب روزادو ، 37 عامًا ، على موقع X يوم السبت.

من جانبه، رد جونسون على منشور روزادو بصورة متحركة لشخصية “التنمية الموقوفة” جورج مايكل وهو يمشي ورأسه إلى الأسفل.

كما شارك المتلقي السابق على نطاق واسع أيضًا صورة لشخصية عصاية وذراعيه مفتوحتين ورسالة نصها: “أنا أحبك كثيرًا”.

تواصلت صحيفة The Post مع ممثلي جونسون وروسادو للتعليق.

في حين أنه من غير الواضح لماذا قرر الزوجان إنهاء الأمر، شارك جونسون مقطع فيديو عبر Instagram في 4 أكتوبر لروسادو وهو يمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

وبعد أيام، أعاد نجم الواقع نشر صورة في 16 أكتوبر/تشرين الأول لجونسون وهو يروج لكتابه “هل أنت أذكى من أحد المشاهير؟” مظهر.

أعلن الثنائي السابقان عن علاقتهما الرومانسية في نوفمبر 2020، وتم خطوبتهما في يناير 2023.

طرحت شبّة “الرقص مع النجوم” السؤال المهم بخاتم ألماس عيار 7.5 قيراط. رحب الزوجان بابنة اسمها سيرينيتي في يناير 2022.

وكتب جونسون على إنستغرام في يناير/كانون الثاني 2022: “لقد أوصلت للتو إعصار سيرينيتي باولا جونسون”. ثم خاطب المولودة مباشرة قائلاً: “اسمع، لقد أخبرتهم أنني سأطردك. هذا هو أسوأ مالك على الإطلاق. خاصة خلال هذه الأوقات. لا أريد أن أكون هنا أيضًا، s-t. من تقول؟ نعم، انها مثل ذلك. عليك أن تتحدث مع والدتك.”

لدى جونسون أيضًا سبعة أطفال من علاقات سابقة.

بالعودة إلى عام 2021، تحدث روسادو عن العلاقة بين الثنائي بعد قضية العنف المنزلي التي تعرض لها الرياضي السابق مع زوجته السابقة إيفلين لوزادا.

وقالت للصفحة السادسة في ذلك الوقت: “لم يكن الأمر مصدر قلق”. “تشاد شخص عظيم.”

“يمر الناس بالأشياء، ويرتكبون الأخطاء، وأنت تتعلم منهم. إذا بنيت الأشياء على أخطاء ارتكبها الناس فلن ترتكبها أبدًا في الحياة. وأضافت: “لا أحد مثالي”.

قبل تقاعده من كرة القدم في عام 2013، حصل جونسون على ثلاث اختيارات لأول مرة في All-Pro خلال مسيرته التي استمرت 11 عامًا في دوري كرة القدم الأمريكية.