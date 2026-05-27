إنه ليس فخًا: لماذا تضع جوانا جاينز صناديق غريبة حول زهور حديقتها

هل رأيت الزهور الرائعة التي تزرعها جوانا جاينز في حديقتها، مع الصناديق الكرتونية الصغيرة الغريبة حول بعض زهورها؟ إذا لم تكن قد لاحظت ذلك من قبل، فكن مطمئنًا، فهي موجودة، ولكنها قد لا تكون كما تعتقد. من الشائع الافتراض أن الصناديق الفردية الموجودة في حديقة مثل هذه هي نوع من المصائد للآفات مثل الرخويات. وبدلاً من ذلك، فإن هذه الصناديق الصغيرة الموجودة على زهور جوانا جاينز تخدم في الواقع غرضًا إيجابيًا للملقحات. يتم استخدامها لعملية تسمى بطانة النحل.
تعتبر بطانة النحل طريقة تقليدية تستخدم لتتبع نحل العسل في حديقتك. غالبًا ما تحتوي الصناديق على رحيق يجمعه النحل. بمجرد حصولهم على حمولة كاملة من الرحيق، يعود النحل إلى الخلية في خط مستقيم، مما يجعل التتبع سهلاً. من خلال تحديد وتحديد مستعمرات نحل العسل في حديقتك، يمكنك مراقبة ودعم نمو مستعمرات النحل التي تعتبر حيوية للنظام البيئي المحلي. تقليديا، كانت بطانة النحل وسيلة تستخدم لاصطياد النحل وجمع العسل. ومع ذلك، نظرًا لممارسات تربية النحل الحديثة، التي تسمح بإنتاج وجمع العسل بشكل منتظم من صناديق النحل المستأنسة دون الإضرار بمجموعات النحل، فقد أصبحت هواية أكثر من كونها ممارسة حصاد.
كيفية إعداد صندوق لبطانة النحل
الشيء المثير للاهتمام في صناديق خط النحل في حديقة جوانا جاينز هو أنها تبدو وكأنها مصنوعة من الورق المقوى، وهو ما يعني على الأرجح أنها ليست مليئة بشراب السكر مثل معظم صناديق خط النحل. قد يكون هذا بسبب أن النحل سيتجنب الطُعم الاصطناعي في المناطق الوفيرة بالموارد الطبيعية، مثل الزهور. نظرًا لأن هذه الصناديق منتشرة في جميع أنحاء حديقة الزهور الخاصة بها، يبدو أن ابنها كرو يستخدم زهورًا حقيقية لجذب النحل إلى الصناديق عن طريق تثبيتها على عمود فوق الصندوق مباشرةً.
يعد إعداد الصناديق أمرًا سهلاً، ولكن من المهم أن يحتوي الصندوق نفسه على فتحة يمكن إغلاقها. قامت جوانا جاينز وكرو بتركيب صندوقهم على عمود خشبي، ولكن يمكن وضعه في أي مكان يتجمع فيه النحل. بعد أن يتجمع النحل في الصندوق، كما يوضح كرو، أضف الرحيق إلى الصندوق وأغلقه. أطلق سراحهم بعد 10 دقائق وتتبع الاتجاه الذي يسافرون به. يمكنك تحديد موقع الخلية بدقة أكبر إذا وضعت عدة صناديق حول الحديقة.
تُستخدم بطانة النحل بشكل شائع لتثليث خلايا نحل العسل، لكن نحل العسل ليس النوع الوحيد من النحل المفيد الذي ستحتاجه في حديقتك. إذا كنت مهتمًا بمساعدة النحل المحلي على الازدهار، يمكنك إقران بطانة النحل الخاصة بك بفوائد وجود بيت للنحل في حديقتك. تساعد ممارسات الاقتران مثل هذه في جذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وتشجع على تنوع السكان مما يعزز نظامك البيئي المحلي.