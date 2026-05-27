إنه ليس فخًا: لماذا تضع جوانا جاينز صناديق غريبة حول زهور حديقتها

الشيء المثير للاهتمام في صناديق خط النحل في حديقة جوانا جاينز هو أنها تبدو وكأنها مصنوعة من الورق المقوى، وهو ما يعني على الأرجح أنها ليست مليئة بشراب السكر مثل معظم صناديق خط النحل. قد يكون هذا بسبب أن النحل سيتجنب الطُعم الاصطناعي في المناطق الوفيرة بالموارد الطبيعية، مثل الزهور. نظرًا لأن هذه الصناديق منتشرة في جميع أنحاء حديقة الزهور الخاصة بها، يبدو أن ابنها كرو يستخدم زهورًا حقيقية لجذب النحل إلى الصناديق عن طريق تثبيتها على عمود فوق الصندوق مباشرةً.

يعد إعداد الصناديق أمرًا سهلاً، ولكن من المهم أن يحتوي الصندوق نفسه على فتحة يمكن إغلاقها. قامت جوانا جاينز وكرو بتركيب صندوقهم على عمود خشبي، ولكن يمكن وضعه في أي مكان يتجمع فيه النحل. بعد أن يتجمع النحل في الصندوق، كما يوضح كرو، أضف الرحيق إلى الصندوق وأغلقه. أطلق سراحهم بعد 10 دقائق وتتبع الاتجاه الذي يسافرون به. يمكنك تحديد موقع الخلية بدقة أكبر إذا وضعت عدة صناديق حول الحديقة.

تُستخدم بطانة النحل بشكل شائع لتثليث خلايا نحل العسل، لكن نحل العسل ليس النوع الوحيد من النحل المفيد الذي ستحتاجه في حديقتك. إذا كنت مهتمًا بمساعدة النحل المحلي على الازدهار، يمكنك إقران بطانة النحل الخاصة بك بفوائد وجود بيت للنحل في حديقتك. تساعد ممارسات الاقتران مثل هذه في جذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وتشجع على تنوع السكان مما يعزز نظامك البيئي المحلي.