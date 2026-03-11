إن آمال فريق الولايات المتحدة الأمريكية في ربع نهائي بطولة العالم للملاكمة معرضة للخطر – ما هي الحواجز الفاصلة المحتملة؟

إذا كنت قد فازت إيطاليا على الولايات المتحدة في لعبة البيسبول في بطاقة البنغو لعام 2026 الخاصة بك، فتهانينا!

وفي نتيجة صادمة مثل أي نتيجة على الساحة الدولية، تغلب الإيطاليون على الأمريكيين بنتيجة 8-6 ليلة الثلاثاء في دايكن بارك في هيوستن.

لو حققت الولايات المتحدة الفوز، لضمنت لنفسها مكانًا في ربع نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية، لكن الأمور الآن في حالة تغير مستمر.

لا يزال بإمكان فريق الولايات المتحدة الأمريكية (3-1) الوصول إلى النهائي إذا فازت إيطاليا (3-0) على المكسيك (2-1). ومع ذلك، فإن الأمور تصبح صعبة بعض الشيء إذا فازت المكسيك على إيطاليا وانتهت الفرق الثلاثة بسجل متطابق 3-1.

كما هو مذكور في قواعد WBC، هناك خمسة مستويات من التعادلات المستخدمة بترتيب تنازلي:

سجل بين الفرق المتعادلة

عدد الأشواط المسموح بها مقسومًا على عدد الضربات الدفاعية المسجلة في المباريات بين الفرق المتعادلة

الأشواط المكتسبة مقسومة على النتائج الدفاعية المسجلة في المباريات بين الفرق المتعادلة

متوسط ​​الضرب في المباريات بين الفرق المتعادلة في المباريات بين الفرق المتعادلة

ارسم الكثير

إذا كانت نتيجة الفرق الثلاثة 3-1، فهذا يستبعد سيناريو الشوط الفاصل الأول وينتقل إلى السيناريو الثاني، والذي يتضمن بعض الجبر. حقق فريق الولايات المتحدة الأمريكية 11 نقطة عبر 54 نقطة، مما جعل حاصلهم 0.203. وإذا انتهت إيطاليا والمكسيك بإجمالي أقل، فسوف يتجه الأمريكيون إلى التعبئة.

وفقًا لـ Baseball America، فإن الموقف يتلخص في هذا: إذا فاز المكسيكيون بتسجيل أربعة أشواط أو أقل، فإن فريق الولايات المتحدة قد انتهى. ولكن إذا فازت المكسيك على إيطاليا بتسجيلها خمسة أشواط أو أكثر، فسيتم إقصاء إيطاليا.

عند دخول البطولة، كان يُنظر إلى الأمريكيين على أنهم أحد المرشحين المفضلين أمام اليابان وجمهورية الدومينيكان. ولكن الآن، بعد أن أصبح المصير خارج أيديهم، أصبح من الممكن إقصاء الولايات المتحدة قبل الجولة الفاصلة.