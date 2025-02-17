إن أبسط طريقة لإعطاء حديقتك مظهرًا محترفًا لا يكلفك شيئًا

بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يرغبون في أن يرفعوا ساحاتهم ، فإن الحدائق هي السبيل للذهاب. يمكن أن تؤدي إضافة الزهور والشجيرات والنباتات الأخرى إلى تحويل المساحة تمامًا. اعتمادًا على الأساليب والنباتات التي تستخدمها ، يمكن أن تكون هواية فائقة بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد الحدائق من قيمة منزلك. يمكنك تحقيق مظهر حديقة احترافية دون إنفاق المال باستخدام المهاد.

وفقًا لـ The Young Nonno ، فإن المبدع ومدرب الحديقة والمستشار ، وهو أمر بسيط مثل المهاد يمكن أن يرفع حديقتك تمامًا. أخبر House Digest حصريًا أن “Mulch لديه العديد من الفوائد لكل من حدائق DIY الزخرفية أو الصالحة للأكل.” تشمل الجوانب الوظيفية لـ Mulch السيطرة على الأعشاب ، والحفاظ على رطوبة التربة ، وتآكل القتال. ولكن يمكن أن يخدم أيضا غرض جمالي. صرح الشاب Nonno بأن المهاد “يخلق تباينًا مع الحدائق التي هي صيانة أقل ، ومظهر أنظف ، وأكثر جاذبية بصريًا”. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حديقة مليئة بالزهور الملونة ، فإن إضافة المهاد المظلم يمكن أن يمنحهم هذا البوب ​​الإضافي.

يأتي المهاد في مجموعة متنوعة من الأنواع بما في ذلك قصاصات العشب ، رقائق الخشب ، وحتى الأوراق. لاختيار أفضل نوع من المهاد لحديقتك ، فكر في الفوائد التي تريدها. بمجرد تحديدها ، لا تحتاج دائمًا إلى شراء المهاد من متجر. بدلاً من ذلك ، اقترح الشاب Nonno أنك “تحصل على الحيلة مع المواد التي لديك بالفعل.” على سبيل المثال ، قم بتشغيل قوة العشب ثم انتشار الأوراق الساقطة ، أو إعادة استخدام الديكور القديم مثل بالات القش. عند استخدام المهاد ، أوصى “وضع (جي) طبقة من نسيج المناظر الطبيعية لأسفل على الأرض” لتحسين فعاليته.