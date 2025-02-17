إن أبسط طريقة لإعطاء حديقتك مظهرًا محترفًا لا يكلفك شيئًا

بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يرغبون في أن يرفعوا ساحاتهم ، فإن الحدائق هي السبيل للذهاب. يمكن أن تؤدي إضافة الزهور والشجيرات والنباتات الأخرى إلى تحويل المساحة تمامًا. اعتمادًا على الأساليب والنباتات التي تستخدمها ، يمكن أن تكون هواية فائقة بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد الحدائق من قيمة منزلك. يمكنك تحقيق مظهر حديقة احترافية دون إنفاق المال باستخدام المهاد.
وفقًا لـ The Young Nonno ، فإن المبدع ومدرب الحديقة والمستشار ، وهو أمر بسيط مثل المهاد يمكن أن يرفع حديقتك تمامًا. أخبر House Digest حصريًا أن “Mulch لديه العديد من الفوائد لكل من حدائق DIY الزخرفية أو الصالحة للأكل.” تشمل الجوانب الوظيفية لـ Mulch السيطرة على الأعشاب ، والحفاظ على رطوبة التربة ، وتآكل القتال. ولكن يمكن أن يخدم أيضا غرض جمالي. صرح الشاب Nonno بأن المهاد “يخلق تباينًا مع الحدائق التي هي صيانة أقل ، ومظهر أنظف ، وأكثر جاذبية بصريًا”. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حديقة مليئة بالزهور الملونة ، فإن إضافة المهاد المظلم يمكن أن يمنحهم هذا البوب الإضافي.
يأتي المهاد في مجموعة متنوعة من الأنواع بما في ذلك قصاصات العشب ، رقائق الخشب ، وحتى الأوراق. لاختيار أفضل نوع من المهاد لحديقتك ، فكر في الفوائد التي تريدها. بمجرد تحديدها ، لا تحتاج دائمًا إلى شراء المهاد من متجر. بدلاً من ذلك ، اقترح الشاب Nonno أنك “تحصل على الحيلة مع المواد التي لديك بالفعل.” على سبيل المثال ، قم بتشغيل قوة العشب ثم انتشار الأوراق الساقطة ، أو إعادة استخدام الديكور القديم مثل بالات القش. عند استخدام المهاد ، أوصى “وضع (جي) طبقة من نسيج المناظر الطبيعية لأسفل على الأرض” لتحسين فعاليته.
نصائح لتصميم حديقتك بعين احترافية
بالإضافة إلى استخدام المهاد كوسيلة لإنشاء التباين ، اقترح الشاب الناقص النظر في كيفية استخدام مجموعة متنوعة من المواد لإعطاء عمق حديقتك. كما قال حصريًا لـ House Digest ، “سيعرف مصمم محترف متى وأين يخلط المواد لأفضل مظهر.” أحد العناصر البسيطة التي يمكن أن تجعل حديقتك تبدو أكثر تجميعًا هو تثبيت مسار من حوله. بالإضافة إلى ذلك ، تعد مسارات الحديقة مشروعًا مثاليًا لـ DIY يناسب أي ساحة. يمكنك DIY جدار الاحتفاظ القابل للتكديس ليكون بمثابة نقطة محورية أو لإضافة الارتفاع أيضًا. يمكنك أيضًا إضافة نباتات طويلة أو هياكل من صنع الإنسان مثل التعري أو العريشة للارتفاع.
عند تصميم حديقتك ، أوصى الشاب Nonno أيضًا بتخطيط حجمه الناضج. يتيح لك ذلك فهم كيف ستبدو نباتاتك مع بعضها البعض ، ولكن أيضًا مقدار المساحة التي يحتاجونها. يمكنك استخدام أدوات مجانية عبر الإنترنت لمساعدتك. أثناء التخطيط ، فكر في حديقتك على مدار العام أيضًا. أشار الشاب نونو إلى أن “الألوان الطويلة أو القوام الفريدة” التي تصمد طوال المواسم تعني أن “الحديقة لا تتمتع فقط بضعة أشهر في السنة”. لإنجاز ذلك ، فكر في إضافة النباتات التي تتفتح في البرد مثل القزحية الجزائرية (القزحية ungulicist) أو Pansies (Viola X Wittrockiana) ، والحد من كمية النباتات التي لديك لحل صديق للميزانية.
النباتات الدائمة هي وسيلة أخرى صديقة للميزانية لتحقيق نظرة احترافية
يمكن أن يكون اختيار النباتات التي يجب استخدامها في حديقتك مهمة شاقة. لكن الشاب نونو أوصى بتبسيطه عن طريق تحديد أولويات المعمرة. كما قال حصريًا لـ House Digest ، “هذه هي صيانة أقل ، وتميل إلى أن تكون أكثر ودية للتلقيح للحشرات ، وهي عملية شراء لمرة واحدة”. بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أنه يمكنك غالبًا حفر النباتات ونقلها أثناء نموها أو إذا قررت إعادة التصميم. تشمل النباتات المعمرة المثالية لحديقتك لعبة Daylily (Hemerocallis) و Catnip (Nepeta Cataria) و Coneflower (Echinacea).
لا تشتري أي مصنع فقط. النظر في عوامل مثل منطقة الصلابة الخاصة بك ، ونوع التربة ، وكم الشمس التي تتلقاها حديقتك. إذا كنت تريد مساحة صيانة منخفضة ، فاختر تلك التي تتطلب اهتمامًا أقل. كل هذا سيساعدك على تضييق القائمة والتأكد من اختيار النباتات المناسبة لحديقتك. لتوفير المال لنفسك ، يوصي الشباب Nonno بالتسوق للمعمرة في نهاية الموسم عندما يتم بيع الأمور. “طالما أن لديهم بضعة أسابيع في الأرض لتأسيسهم ، فإنهم سوف يبقون ويزدهرون لسنوات عديدة”.