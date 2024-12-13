إن أجمل إكليل شجرة عيد الميلاد الذي يمكنك صنعه بنفسك يتطلب فقط بعض الغزل والإبداع

قد تكون زينة عيد الميلاد التي يتم شراؤها من المتجر مريحة وجميلة، ولكن هناك شيئًا ما يتعلق بالزينة محلية الصنع التي تجعلك تعيد صنعها عامًا بعد عام. في حين أن هناك العديد من زينة عيد الميلاد الإبداعية التي يمكنك صنعها باستخدام الأدوات المنزلية مثل رقائق الألومنيوم ولفائف الورق، إلا أن هناك شيئًا إضافيًا يثير الحنين حول استخدام الخيوط. لا يثير الصوف مشاعر غامضة ويمنحك شعورًا جيدًا فحسب، بل إن إضافة هذا العنصر إلى موضوع عطلتك سيضفي لمسة ساحرة على ديكورك بينما يوفر لك فلسًا جميلاً. من السهل صنع إكليل شجرة عيد الميلاد الخاص بنا ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة حرفة عطلة ممتعة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء.
لقد استوحينا بعض الإلهام من مستخدم Instagram Ara Lindes لهذا التصميم الذكي. ربما لديك بالفعل الأساسيات اللازمة لصنع إكليل شجرة عيد الميلاد، ولكن لن يكون من الصعب الحصول على العناصر أيضًا. ستحتاج إلى خيوط وقطعة من الورق المقوى ومقص حاد ومطاط صغير وغراء ومجموعة متنوعة من كرات القطن أو الخرز لتزيين شجرتك المصغرة وبعض الخيوط لتعليق الحلي الصوفية بها. من الممكن أيضًا تزيين سلسلة من الأضواء بهذه الكريات الشبيهة بالأشجار. كما هو الحال مع معظم ديكورات DIY، أطلق العنان لخيالك لإنشاء بعض القطع الفريدة من نوعها. سيحب الأطفال فرصة المساعدة في هذا المشروع السهل، ويمكنهم تزيين الأشجار بما يرضي قلوبهم.
تجميع فروع شجرة الغزل
لا تحتاج الأشجار إلى اللحاء لتكون سحرية. في حين أن التنوب دوغلاس القياسي قد يكون كلاسيكيًا، يمكنك أيضًا إعادة استخدام قفص الطماطم في أفضل شجرة عيد الميلاد الصديقة للميزانية، أو تجربة هذا DIY وتجميل منزلك بالعديد من أشجار الغزل الصغيرة التي تطفو فوق مساحة المعيشة الخاصة بك. الخطوة الأولى هي قطع شرائح من الورق المقوى بعرض 1 و1 1/2 و2 بوصة. تمامًا كما تحتوي الصنوبرية على فروع أصغر في الأعلى تكبر باتجاه أسفل الجذع، سوف تحتاج إلى إنشاء نفس الوهم مع ديكورك. لف الخيط الذي اخترته حول أصغر قطعة من الورق المقوى. اضغط على الطرف العلوي من الخيط (حيث يتم طيه فوق الورق المقوى) لتشكيل كرة، ثم قم بإرفاق شريط مطاطي صغير أو قطعة من الخيط لتثبيتها. الآن قم بقص الخيط الموجود على الطرف الآخر من الورق المقوى. قم بإزالة قطعة الورق المقوى من الخيط بعناية، مع الإمساك بالكرة التي شكلتها في الأعلى. لقد قمت بإنشاء الشرابة العليا. كرر نفس العملية مع القطع المتوسطة والكبيرة من الورق المقوى لعمل الطبقات الإضافية.
قم بربط الشرابات الثلاث ببعضها البعض بحيث تكون أصغرها في الأعلى، ثم أضف القليل من الغراء الساخن بين كل طبقة لمزيد من الأمان. بعد أن يجف الغراء، قم بإرفاق الزخارف الخاصة بك بكل شجرة. أخيرًا، قم بربط زينة العطلة على إكليل حتى تتمكن من تعليقها بسهولة على شجرتك أو رف الموقد.
اصنع شجرة الشرابة الخاصة بك باستخدام بعض المسامير
هل تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على شجرة عيد الميلاد؟ إذا قمت بصنع زينة شجرة صغيرة لطيفة، فالإجابة هي لا. على الرغم من أنها بالتأكيد لن تكون كبيرة مثل شجرة حقيقية، إلا أن هذه الديكورات المريحة يمكن أن تمنحك لمسة إضافية من البهجة التي تحتاجها، خاصة إذا كنت تعيش في مساحة صغيرة وليس لديك مساحة كبيرة للديكور الموسمي . إذا لم تكن حريصًا جدًا على فكرة تحويلها إلى إكليل، يمكنك أيضًا استخدام أشجار الشرابة الصغيرة كزينة أو زينة للهدايا. احتفظ بها جميعًا بلون واحد للحصول على مظهر كلاسيكي ومتماسك، أو امزج وطابق أنواعًا مختلفة من الخيوط لإضفاء بعض التنوع.
إليك فكرة أخرى مثيرة للاهتمام وهي تحويل ديكور الشرابة إلى شجرة قائمة بذاتها. ستحتاج إلى بعض أشجار الغزل التي قمت بتجميعها مسبقًا (اجعلها أكبر قليلًا لإضفاء انطباعٍ خاص)، ومثقاب، وشرائح خشبية، ومسامير خشبية، وبعض الغراء. إن تجميع الزخرفة معًا أمر بسيط إلى حد ما أيضًا. ما عليك سوى حفر ثقب مسبقًا في منتصف شريحة الخشب وإرفاق شجرة الشرابة الخاصة بك بالوتد. الآن، ضع بعض الغراء على الجانب الآخر من الوتد وضعه بعناية في الفتحة التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن شجرتك مزينة بالفعل، فيجب عليك الانتظار حتى تجف تمامًا. بعد تجميعها، يمكنك تزيينها بزخارف وأشرطة وزخارف لطيفة.