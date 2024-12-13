إن أجمل إكليل شجرة عيد الميلاد الذي يمكنك صنعه بنفسك يتطلب فقط بعض الغزل والإبداع

قد تكون زينة عيد الميلاد التي يتم شراؤها من المتجر مريحة وجميلة، ولكن هناك شيئًا ما يتعلق بالزينة محلية الصنع التي تجعلك تعيد صنعها عامًا بعد عام. في حين أن هناك العديد من زينة عيد الميلاد الإبداعية التي يمكنك صنعها باستخدام الأدوات المنزلية مثل رقائق الألومنيوم ولفائف الورق، إلا أن هناك شيئًا إضافيًا يثير الحنين حول استخدام الخيوط. لا يثير الصوف مشاعر غامضة ويمنحك شعورًا جيدًا فحسب، بل إن إضافة هذا العنصر إلى موضوع عطلتك سيضفي لمسة ساحرة على ديكورك بينما يوفر لك فلسًا جميلاً. من السهل صنع إكليل شجرة عيد الميلاد الخاص بنا ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة حرفة عطلة ممتعة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء.

لقد استوحينا بعض الإلهام من مستخدم Instagram Ara Lindes لهذا التصميم الذكي. ربما لديك بالفعل الأساسيات اللازمة لصنع إكليل شجرة عيد الميلاد، ولكن لن يكون من الصعب الحصول على العناصر أيضًا. ستحتاج إلى خيوط وقطعة من الورق المقوى ومقص حاد ومطاط صغير وغراء ومجموعة متنوعة من كرات القطن أو الخرز لتزيين شجرتك المصغرة وبعض الخيوط لتعليق الحلي الصوفية بها. من الممكن أيضًا تزيين سلسلة من الأضواء بهذه الكريات الشبيهة بالأشجار. كما هو الحال مع معظم ديكورات DIY، أطلق العنان لخيالك لإنشاء بعض القطع الفريدة من نوعها. سيحب الأطفال فرصة المساعدة في هذا المشروع السهل، ويمكنهم تزيين الأشجار بما يرضي قلوبهم.