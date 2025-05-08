إن أخطر طريقة لطهي البيضة في الميكروويف ليس لها أي فوائد صحية

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
وفقًا لـ Healthline ، فإن البيض “من بين أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب”. كما يلاحظون ، يوفر بيضة غليان كبيرة واحدة 78 سعرة حرارية ، و 6 غرامات من البروتين ، و 5 غرامات من الدهون. كما أنه يحتوي على الفيتامينات A و B2 (الريبوفلافين) و B5 (حمض البانتوثنيك) و B6 و B9 (حمض الفوليك) و B12 (الريبوفلافين) و D و E ، وكذلك الكالسيوم المعادن والفوسفور والسيلينيوم والزنك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تأكل بيضًا مراعيًا أو أوميغا 3 المخصب ، فيمكنك الاستفادة من كميات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات A و E.
عندما يتعلق الأمر بطرق الطهي ، قد يكون الغليان أو الصيد الجائر بيضك هو الأكثر صحة. (إليك الطريقة الأكثر صحة لطهي بيضك إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول.) لا تعني الزبدة أو الزيت المضافة أنها أقل في الدهون والسعرات الحرارية. أيضا ، تسبب طرق الطهي هذه أقل من أكسدة الكوليسترول ولا تدمر أكبر عدد من العناصر الغذائية. ومع ذلك ، فإنهم ينصحون بعدم استخدام ميكروويف لطهي البيض داخل القشرة. قد يكون الأمر خطيرًا ، ويمكنك تحقيق نفس الفوائد الصحية ذات الدهون المنخفض عن طريق طهي بيضك بطرق أخرى.
لماذا لا يجب عليك البيض الميكروويف في القشرة
على الرغم من أن الأمر قد يبدو وكأنه البيض الموجود في الميكروويف سيكون وسيلة سريعة للحصول على نفس الفوائد الصحية التي تغليها في وعاء من الماء ، إلا أن البيض المذهل يوضح أنه يجب ألا تفعل ذلك أبدًا لسبب بسيط للغاية: يمكن أن تنفجر البيض. تسخين الموجات الدقيقة بسرعة كبيرة بحيث تتراكم البخار في البيض بشكل أسرع مما يمكن أن يهرب من خلال مسامها. يؤدي هذا الضغط المتزايد إلى انفجار القذائف المفتوحة ، والتي ، على الأقل ، يمكن أن تكون فوضوية وقد تخلق خطراً على السلامة بالنسبة لك إذا كانت تنطق بيضًا ساخنًا على بشرتك. (تنصح وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا بعدم طبخ الدجاج الخام في الميكروويف.)
بالإضافة إلى ذلك ، تكتب البيضة المذهلة أن هذا المبدأ نفسه ينطبق على ميكروويف صفار البيض الذي لم يهزم. يجب عليك استخدام سكين أو مسواك خشبية لوضع ثقب في صفار البيض بحيث يمكن للبخار تنفيس أثناء الطهي. (كيفية منع ثوران الميكروويف عند طهي السوائل.)
كيفية بيض الميكروويف بأمان
تقول خدمة تمديد جامعة ولاية أوريغون أن أفضل طريقة لطهي البيض في الميكروويف هي تدافعها أو استخدامها في عجة. يسمح مزج صفار البيض المرتفعة بالدهون مع اللون الأبيض بالطهي بسرعة أكبر وبشكل متساو. يقولون إنه يمكنك أيضًا صيد بيضك في الميكروويف عن طريق غلي الماء ، وإضافة البيض ، ثم طهيه لفترة قصيرة لضبط البيض. تختلف الموجات الدقيقة ، لذلك قد تضطر إلى التجربة قليلاً للحصول على التوقيت المناسب وإعداد الطاقة لتحقيق النتائج المطلوبة.
هناك أيضًا العديد من الأدوات المتوفرة التي يمكن أن تجعل الطهي بيضًا مثاليًا للميكروويف ذي السلق. إذا كنت تتطلع إلى صنع بيض مسلوق ، فيمكنك تجربة طباخ بيض ميكروويف ميكروويف ميكرويف. أو ، إذا كنت تريد أن تنشئ المرونة أيضًا عجة لذيذة ، فقد يكون طباخ البيض للميكروويف للموثوقية خيارًا أفضل لك. سيساعد استخدام منتجات مثل هذه على إخراج التخمين من طهي بيضك في الميكروويف لأنها تأتي مع تعليمات للاستخدام.