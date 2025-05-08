إن أخطر طريقة لطهي البيضة في الميكروويف ليس لها أي فوائد صحية

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وفقًا لـ Healthline ، فإن البيض “من بين أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب”. كما يلاحظون ، يوفر بيضة غليان كبيرة واحدة 78 سعرة حرارية ، و 6 غرامات من البروتين ، و 5 غرامات من الدهون. كما أنه يحتوي على الفيتامينات A و B2 (الريبوفلافين) و B5 (حمض البانتوثنيك) و B6 و B9 (حمض الفوليك) و B12 (الريبوفلافين) و D و E ، وكذلك الكالسيوم المعادن والفوسفور والسيلينيوم والزنك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تأكل بيضًا مراعيًا أو أوميغا 3 المخصب ، فيمكنك الاستفادة من كميات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات A و E.

عندما يتعلق الأمر بطرق الطهي ، قد يكون الغليان أو الصيد الجائر بيضك هو الأكثر صحة. (إليك الطريقة الأكثر صحة لطهي بيضك إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول.) لا تعني الزبدة أو الزيت المضافة أنها أقل في الدهون والسعرات الحرارية. أيضا ، تسبب طرق الطهي هذه أقل من أكسدة الكوليسترول ولا تدمر أكبر عدد من العناصر الغذائية. ومع ذلك ، فإنهم ينصحون بعدم استخدام ميكروويف لطهي البيض داخل القشرة. قد يكون الأمر خطيرًا ، ويمكنك تحقيق نفس الفوائد الصحية ذات الدهون المنخفض عن طريق طهي بيضك بطرق أخرى.