إن أسهل DIY لزارع حديقة أنيقة رث في مطبخك

إذا كنت تشتري مقلاة bundt خصيصًا لهذا الغرض ، فابحث عن واحد مصنوع من أي من المواد التالية: الألومنيوم أو السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ. سيعمل النحاس أيضًا ، وكمكافأة زخرفية ، قد يطور الزنجار الأخضر مع مرور الوقت. هذه المعادن مناسبة لأنها لا تصدأ.

تعتمد التربة التي تضعها في مقلاة Bundt على ما تنمو. العصارة عادة ما تحب التربة التي صنعت لهم. هذا عادة ما يكون مزيج فضفاض من التربة والحصى. بعض الأعشاب ، مثل إكليل الجبل والخزامى ، مثل ظروف التربة المماثلة ، لذلك قد تكون قادرًا على زراعة العصارة والأعشاب معًا في نفس المقلاة. كلاهما يحتاج إلى تربة تستنزف بشكل جيد ، على الرغم من أنهما لا يحتاجون إلى الكثير من الماء ، وبالتالي فإن السائل في هذا الإعداد قد يتبخر بسرعة كافية ليوفر لك حلًا لتحدي الصرف.

الحولية ، من ناحية أخرى ، في بعض الأحيان تعاني من مشكلة شرب. يمكن أن يعجبهم شيئًا قليلًا من الإقناع السائل كلما كل يوم ، لذلك إذا كنت تخطط لزراعة الحولية في مقلاة bundt ، ضع ذلك في الاعتبار. من منظور منطقة النمو ، يتداخلون مع بعض العصارة ، ولكن من منظور التربة ، وربما ليس كثيرًا. من الأفضل زرعها في وعاء يستنزف جيدًا إذا كنت ترغب في تجنب المشكلات التي تأتي مع عدم سقيها بما فيه الكفاية. إذا تم تخفيف مزارعيك في الهواء الطلق ، فيمكن أن يشير ذلك إلى نهاية النباتات الخاصة بك.