إن أسهل DIY لزارع حديقة أنيقة رث في مطبخك

بالنسبة لـ Ardent Baker ، يغذي مقلاة Bundt حشدًا من ضيوف الحفلات. بالنسبة للبستاني العاطفي ، فإن المقلاة نفسها تغذي جذور النباتات وتزين شماعات Macrame شجرة الدولار في هذه العملية. ولا ، لا يختلف مقلاة Bundt المعنية عن تلك التي استخدمتها جدتك مرة أخرى في السبعينيات لصنع الكعكة. إنه نفس الشيء. لقد اعتاد فقط نهاية جيدة لغرض مختلف. ومع ذلك ، لكي نكون منصفين ، تكون بعض أحواض bundt أفضل في تحويل الفناء الخاص بك بالنباتات والزهور من غيرها ، نظرًا لعامل الصدأ المحتمل ، لذلك إذا كنت ستجرب هذا الحارس المصغر ، فأنت تريد التسوق للحصول على مقلاة مع وضع ذلك في الاعتبار.
يصبح هذا الاختراق اللطيف المنزل لحديقة صغيرة مملوءة بالعصارة أو الحولية المنخفضة النمو ، مثل Marigolds و Pansies و Petunias. حديقة الأعشاب هي احتمال هنا أيضًا. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتداخل المنطقة المتنامية لجميع هذه النباتات ، على الرغم من أنه يجب عليك التحقق للتأكد. العصارة الناعمة ، مثل نباتات الألوة ، تزدهر حقًا في المناطق المتنامية تسعة أو أعلى ، لذلك خطط لمحتويات زارع عمومك وفقًا لذلك.
وضع حديقة بوند بوند معًا
إذا كنت تشتري مقلاة bundt خصيصًا لهذا الغرض ، فابحث عن واحد مصنوع من أي من المواد التالية: الألومنيوم أو السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ. سيعمل النحاس أيضًا ، وكمكافأة زخرفية ، قد يطور الزنجار الأخضر مع مرور الوقت. هذه المعادن مناسبة لأنها لا تصدأ.
تعتمد التربة التي تضعها في مقلاة Bundt على ما تنمو. العصارة عادة ما تحب التربة التي صنعت لهم. هذا عادة ما يكون مزيج فضفاض من التربة والحصى. بعض الأعشاب ، مثل إكليل الجبل والخزامى ، مثل ظروف التربة المماثلة ، لذلك قد تكون قادرًا على زراعة العصارة والأعشاب معًا في نفس المقلاة. كلاهما يحتاج إلى تربة تستنزف بشكل جيد ، على الرغم من أنهما لا يحتاجون إلى الكثير من الماء ، وبالتالي فإن السائل في هذا الإعداد قد يتبخر بسرعة كافية ليوفر لك حلًا لتحدي الصرف.
الحولية ، من ناحية أخرى ، في بعض الأحيان تعاني من مشكلة شرب. يمكن أن يعجبهم شيئًا قليلًا من الإقناع السائل كلما كل يوم ، لذلك إذا كنت تخطط لزراعة الحولية في مقلاة bundt ، ضع ذلك في الاعتبار. من منظور منطقة النمو ، يتداخلون مع بعض العصارة ، ولكن من منظور التربة ، وربما ليس كثيرًا. من الأفضل زرعها في وعاء يستنزف جيدًا إذا كنت ترغب في تجنب المشكلات التي تأتي مع عدم سقيها بما فيه الكفاية. إذا تم تخفيف مزارعيك في الهواء الطلق ، فيمكن أن يشير ذلك إلى نهاية النباتات الخاصة بك.
كيفية حل مشكلة الصرف
إذا كنت قد تم ضبطها حقًا على صنع زارع Bundt Pan لأنها رائعة ، فقد تظل محظوظًا. قد تتحمل تدريبات قوية وحتى بتات أقوى من خلال المعدن ، مما يتيح لك إنشاء بعض ثقوب الصرف. يجب أن تكون التدريبات الكهربائية المجهزة بأفضل قطع الحفر كربيد التنغستن لهذه المهمة.
ومع ذلك ، لا تحتاج فعلاً إلى الذهاب إلى هذا الحد. هناك نوع واحد من المقلاة ، مقلاة السيليكون ، وهو ناعم ومرن بدرجة كافية للحفر من خلال تدريبات منتظمة. يعد Silivo Store Silicone Bundt Pan خيارًا جيدًا هنا. معظم أحواض السيليكون ناعمة ، وهذا هو السبب في أنه من السهل جدًا الخروج من كعكة bundt منها. يعد هذا المقلاة الناعمة أيضًا خيارًا جيدًا لحديقتك المصغرة لأنه يمكنك إضافة ثقوب الصرف الصحي إليها بمساعدة تمرين قياسي. كما أنه لن يصدأ.
الثقب في معظم أحواض bundt هو مجرد الحجم المناسب لإدخال مظلة حديقة من خلال. يحب بعض البستانيين هذا الاختراق لأنه يسمح لهم برفع مظلة في الهواء الطلق من خلال إعطائها حديقة صغيرة خاصة بها. ومع ذلك ، قد يستنزف الماء على الطاولة التي يتم إرفاق مظلة حديقتك. في مثل هذه الحالات ، من الأفضل تحريك المقلاة بعيدًا عن القطب المظلي ووضعه على سطح أو سطح آخر. يمنحك القيام بذلك خيار وضع صفيحة تحتها للقبض على مائيات الماء بينما لا تزال تستمتع بمظهر حديقة Bundt Pan Mini.