إن أغاني Smash Hit في قائمة التشغيل الخاصة بترامب عشوائية كما تتوقع

عندما لا ينشغل الرئيس دونالد ترامب بمهام كونه القائد الأعلى ويجلس على مقر سلطة الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فإنه يسترخي في مقر إقامته الخاص في مار آلاغو، المنتجع الذي يملكه في بالم بيتش، فلوريدا. أحد الأنشطة المفضلة لترامب، وفقًا لما قاله “أصدقاؤه المقربون” لموقع Axios، هو الترفيه في منطقة فناء المنتجع، وإخضاع ضيوفه للموسيقى التي يتم تشغيلها بصوت عالٍ لدرجة أنه يصعب أحيانًا مواصلة المحادثة.

يبدو الأمر كما لو أن ترامب يستمع على أي حال؛ يبدو أنه يضيء بالفرح أثناء تشغيل كل أغنية. ذلك لأنه يتحكم في الموسيقى. عندما يكون في وضع “DJ T”، كما يطلق عليه الأكثر رسوخًا في Mar-A-Lago، يستخدم ترامب جهاز iPad الشخصي الخاص به لبث قائمة تشغيل تم إنشاؤها على خدمة Spotify المعرضة للفضائح والتي تتكون من 13 اختيارًا تم اختيارها بعناية. كل ليلة في الفناء، يبدو أنها نفس المجموعة المكونة من 13 أغنية، مرارًا وتكرارًا. في حين أن هناك العديد من النجوم الذين لا يستطيع دونالد ترامب تحملهم، فإن شريط الأغاني الافتراضي الخاص به مخصص لمفضلاته فقط. دعونا نسحب قائمة تشغيل ترامب ونحلل كل تلك الأغاني الكلاسيكية.