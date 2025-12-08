إن أغاني Smash Hit في قائمة التشغيل الخاصة بترامب عشوائية كما تتوقع

عندما لا ينشغل الرئيس دونالد ترامب بمهام كونه القائد الأعلى ويجلس على مقر سلطة الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فإنه يسترخي في مقر إقامته الخاص في مار آلاغو، المنتجع الذي يملكه في بالم بيتش، فلوريدا. أحد الأنشطة المفضلة لترامب، وفقًا لما قاله “أصدقاؤه المقربون” لموقع Axios، هو الترفيه في منطقة فناء المنتجع، وإخضاع ضيوفه للموسيقى التي يتم تشغيلها بصوت عالٍ لدرجة أنه يصعب أحيانًا مواصلة المحادثة.
يبدو الأمر كما لو أن ترامب يستمع على أي حال؛ يبدو أنه يضيء بالفرح أثناء تشغيل كل أغنية. ذلك لأنه يتحكم في الموسيقى. عندما يكون في وضع “DJ T”، كما يطلق عليه الأكثر رسوخًا في Mar-A-Lago، يستخدم ترامب جهاز iPad الشخصي الخاص به لبث قائمة تشغيل تم إنشاؤها على خدمة Spotify المعرضة للفضائح والتي تتكون من 13 اختيارًا تم اختيارها بعناية. كل ليلة في الفناء، يبدو أنها نفس المجموعة المكونة من 13 أغنية، مرارًا وتكرارًا. في حين أن هناك العديد من النجوم الذين لا يستطيع دونالد ترامب تحملهم، فإن شريط الأغاني الافتراضي الخاص به مخصص لمفضلاته فقط. دعونا نسحب قائمة تشغيل ترامب ونحلل كل تلك الأغاني الكلاسيكية.
دونالد ترامب مستعد لموسيقى الروك
للوهلة الأولى، تبدو قائمة التشغيل المفضلة لدونالد ترامب متنوعة، مع تغطية العديد من الأنواع المختلفة والأغاني التي تمتد لعقود. تكشف نظرة فاحصة عن بعض أوجه التشابه الملحوظة بين المقاطع الصوتية، والتي يمكن أن توحي بالكثير عن شخصية وعمر الشخص الذي صاغ القائمة. على سبيل المثال، تم تسجيل أو إصدار جميع الأغاني الـ 13 الموجودة في مجموعة أغاني ترامب المفضلة، باستثناء أغنية واحدة، في القرن العشرين. ويبدو أنه مع تقدم ترامب في السن إلى مرحلة البلوغ المتقدمة، توقف عن مواكبة الموسيقى الحالية، كما هي الحال غالبا. ولكن على الرغم من أنه لا يحبذ موسيقى شبابه تمامًا، إلا أنه يبدو أنه يحب موسيقى الروك القوية في التسعينيات. إن اختيار العقد هذا ليس مفاجئا، نظرا لأن ترامب وصل إلى ذروته الثقافية قبل الرئاسة في التسعينيات، حيث ظهر بشكل متكرر في الصحف الشعبية وظهر في أفلام مثل “Home Alone 2”.
من الواضح أن ترامب يستمتع بالموسيقى الثقيلة والجادة والصاخبة والمليئة بالعزف المنفرد على الجيتار. كانت أغنية “Enter Sandman” التي حظيت بشعبية كبيرة لفريق Metallica قد أثارت ضجة كبيرة في عام 1991، مما استدعى وجودها في قائمة تشغيل Mar-A-Lago الخاصة بترامب. يمثل عام 1991 أيضًا نهاية عصر الشعر المعدني، حيث حققت فرقة Guns N’ Roses نجاحًا كبيرًا في أغنية “November Rain” الطموحة والمتعددة الأجزاء. تظهر أيضًا هذه الأغنية الطويلة الحالمة التي كانت شديدة الروك في قائمة تشغيل ترامب.
حلم التسعينيات لا يزال حيًا في قائمة أغاني ترامب
كانت أوائل التسعينيات وقتًا مثمرًا جدًا لموسيقى الروك، سواء في الأصوات الأصعب التي من الواضح أنها استمتعت بها الرئيس دونالد ترامب أو في النوع الفرعي الأكثر ليونة والأكثر تجريبية والناشئة من موسيقى الروك البديلة. في الثمانينيات، عندما كانت تُعرف باسم موسيقى الروك الجامعية، كانت فرقة REM رائدة في مجال الصوت الجانجالي وتطورت لتصبح فرقة موسيقية خارقة. في عام 1991، سجلت REM أكبر أغنية منفردة لها على الإطلاق عندما وصلت أغنية “Losing My Religion” إلى المركز الخامس على قائمة البوب. إنها أغنية ملتوية وغير مريحة، ولكنها جذابة بما يكفي لتجذب جمهورًا واسعًا – حتى رئيس الولايات المتحدة من المعجبين بها، وهو ما يكفي لإدراجها في قائمة تشغيل Mar-A-Lago التي يتم تشغيلها باستمرار.
تم ضم أغنية “Losing My Religion” إلى قائمة تشغيل الرئيس ترامب بأغنية أخرى متقلبة المزاج تحدق في الداخل وتجذب انتباه الجمهور. هذه الأغنية هي “لا شيء يقارن 2 يو”، وهي أغنية انفصالية كتبها وسجلها برنس في الأصل، وتحولت إلى أغنية كلاسيكية مدمرة ومؤلمة للمغني الأيرلندي المثير للجدل سينيد أوكونور. الأغنية الحزينة والمثيرة للدموع هي الأغنية رقم 1 التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1990، وهي تبدأ قائمة تشغيل الرئيس ترامب التي يضعها للضيوف، على الرغم من أنها ليست من النوع الذي قد يعتبره أي شخص “موسيقى الحفلات”.
مرحباً، هل هذا هو الأبهة التي تبحث عنها؟
الأغاني المختارة لقائمة التشغيل “DJ T” للرئيس دونالد ترامب لرجل يشتهر بحب العظمة والمسرحية. على سبيل المثال، عندما فاز بشكل مفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ظهر لتحية أنصاره في أحد فنادق مانهاتن على أنغام أغنية رولينج ستونز البطيئة الحزينة “لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد”، والتي تُستخدم كثيرًا في التجمعات الانتخابية. من الواضح أن أغنية 1969 هي المفضلة لدى ترامب منذ فترة طويلة، وتظهر أيضًا في قائمة التشغيل.
الأغاني المحفزة للمشاعر بأشكال متعددة تملأ قائمة أغاني ترامب، وهي درامية بكل معنى الكلمة. الأغنية الرئيسية من أغنية “The Phantom of the Opera” للمخرج أندرو لويد ويبر مدرجة في القائمة، وكذلك أغنية “Superstar” من أغنية “Jesus Christ Superstar” للمخرج ويبر. لا تختلف هذه الأغاني كثيرًا عن أغاني البوب الدرامية والمضطربة الأخرى التي يحبها ترامب، مثل أغنية “My Way”، وتوقيع فرانك سيناترا، وبيان القوة في نهاية العرض، وأغنية إلفيس بريسلي الناجحة في أواخر حياته المهنية “عقول مشبوهة”.
ذوق دونالد ترامب في الموسيقى موجود في كل مكان
في حين أن موسيقى الروك في التسعينيات، وأبرز مقطوعات مسرحيات برودواي الموسيقية، والقصائد المنمقة تشكل الجزء الأكبر من قائمة تشغيل Spotify الأكثر موثوقية للرئيس دونالد ترامب والتي تضم عشرات الأغاني للخباز، إلا أن هناك عددًا قليلًا من القيم شبه المتطرفة التي يمكن تجميعها معًا بشكل فضفاض كأعمال لأيقونات طفرة المواليد. ولد الرئيس ترامب عام 1946، وهو عضو في هذا الجيل، وهو يقدر الكثير من الموسيقى نفسها التي يحبها ملايين الأشخاص الآخرين في نفس عمره. مرت حقبة جيمس براون الكبرى في تحقيق النجاح خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما كان ترامب في شبابه. سجل براون لأول مرة ما سيصبح واحدًا من أشهر أغانيه، “إنها عالم رجل رجل”، في عام 1966، لكن هذه ليست نسخة موسيقى السول الكلاسيكية في قائمة تشغيل ترامب. وفقًا لما يقوله موقع Axios الموجود في قائمة التشغيل الخاصة به، فهو يفضل النسخة الحية لعام 2002 التي يؤديها براون مع مغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي.
كما حظي جوني كاش وإلتون جون وليونيل ريتشي بشعبية واسعة النطاق طوال النصف الأخير من القرن العشرين. تظهر جميعها في قائمة أغاني ترامب الثمينة. ربما يكون لأغنية “Ring of Fire” لكاش، وهي أغنية من موسيقى الروك الريفية مع أبواق مارياتشي حول رجل يكافح مع عواقب أفعاله، صدى لدى زعيم عالمي قوي. “جنازة لصديق / حب يكذب نزيفًا” لجون عبارة عن جزء واحد فعال وجزء آخر رسالة حب نادمة إلى حبيبته السابقة، وأغنية “Hello” لريتشي هي جزء من الجبن الرومانسي من الثمانينيات وعنصر أساسي في راديو موسيقى الروك الناعمة.