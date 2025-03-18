إن أكثر أوقات عيد الفصح سحرًا هو حلم DIY باستخدام بعض المواد الأساسية

يمكن أن يشعر تزيين المنزل لعيد الفصح بالشعر الساحق إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ ، لذا فكر في الحفاظ على الأمور البسيطة عن طريق صنع الزركشة الخاصة بك. واحد سريع وسهل ديكور عيد الفصح DIY قد ترغب في تجربته هو إكليل مصنوع من عدد قليل من المواد الأساسية. كل ما ستحتاج إلى القيام به لإنشاء هذه القطعة الاحتفالية لعرضها في منزلك هو شريط سلسلة من خلال عدد قليل من الأرانب الرغوية عن طريق ضرّة ثقب في منتصف كل قلم رصاص أو بترة خشبية. يمكنك استخدام أشكال رغوة Luoem Rabbit والشريط الكثيف في أي لون باستيل من اختيارك لجعل هذا التقييم اللطيف.

أحد الامتيازات لإنشاء إكليلك هو أنه يمكنك تخصيصه كما تريد. لأخذ ديكور عيد الفصح هذا إلى المستوى التالي ، يمكنك رسم أرانب الرغوة أو إضافة حبات الباستيل الكبيرة إلى الشريط. بعد ربط الشريط من خلال أرانب الرغوة ودمج اللمسات الإبداعية الخاصة بك ، سيكون لديك إكليل خاص بك لتسكع فوق الموقد الخاص بك ، فوق النافذة ، أو أي بقعة أخرى في منزلك ترغب في الحصول على مزيد من الاحتفال في العطلة.