إن أكثر الطماطم الذوق التي يمكنك زراعتها هي أيضًا واحدة من أسهل الطماطم

إذا كنت جديدًا في زراعة الطماطم أو أنك تريد فقط مجموعة متنوعة خالية من الضجة وإنتاجية للغاية في حديقة الخضروات الصيفية ، فإن طماطم الكرز هي بالتأكيد أفضل رهان لك. لا تتطلب هذه النباتات الكثير من الصيانة ، وسوف تستمر في العطاء. إنها مثالية لتناول الوجبات الخفيفة ورمي السلطات. من بين جميع الأصناف المختلفة المتوفرة ، هناك صورة تبرز لكل من الذوق والسهولة. “Sungold” هي واحدة من أكثر الطماطم المطلقة التي يمكنك أن تنمو ، وكمكافأة ، إنها أيضًا أسهل. على الرغم من أن الطماطم قد لا تكون الخيار الأفضل للبستانيين المبتدئين ، إلا أن “Sungold” قد يفاجئك فقط بمدى سهولة النمو.

وفقًا لحدث اختبار الذوق الذي أجرته البستانيين في مقاطعة لين في ولاية أيوا مع أكثر من 100 مشارك ، اختار المختبرون “Sungold” كواحد من أفضل خمسة أصناف طماطم من أكثر من 39 نوعًا مختلفًا من كل من الإرهاق والهجينة. هذه نتيجة جيدة لأن “Sungold” عبارة عن مختلط وجميع الآخرين في الخمسة الأوائل هم أنواع الإرث ، والتي عادة ما تكون معروفة بنكهتها الرائعة. إنه أمر مثير للدهشة أيضًا لأن “Sungold” ليس طماطم حمراء بل ينضج إلى لون برتقالي ذهبي جميل. يعد هذا الهجين في أوائل موسم F1 مزارعًا قويًا غير محدد وينتج ثمارًا بيضاوية صغيرة حازمة ولحم. هذه في الواقع واحدة من أحلى الطماطم التي ستذوقها على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، يعني محتوى الحمض المنخفض أيضًا أنك لن تترك تتساءل عن سبب تذوق طماطم حديقتك.