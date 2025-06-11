إن أكثر الطماطم الذوق التي يمكنك زراعتها هي أيضًا واحدة من أسهل الطماطم

إذا كنت جديدًا في زراعة الطماطم أو أنك تريد فقط مجموعة متنوعة خالية من الضجة وإنتاجية للغاية في حديقة الخضروات الصيفية ، فإن طماطم الكرز هي بالتأكيد أفضل رهان لك. لا تتطلب هذه النباتات الكثير من الصيانة ، وسوف تستمر في العطاء. إنها مثالية لتناول الوجبات الخفيفة ورمي السلطات. من بين جميع الأصناف المختلفة المتوفرة ، هناك صورة تبرز لكل من الذوق والسهولة. “Sungold” هي واحدة من أكثر الطماطم المطلقة التي يمكنك أن تنمو ، وكمكافأة ، إنها أيضًا أسهل. على الرغم من أن الطماطم قد لا تكون الخيار الأفضل للبستانيين المبتدئين ، إلا أن “Sungold” قد يفاجئك فقط بمدى سهولة النمو.
وفقًا لحدث اختبار الذوق الذي أجرته البستانيين في مقاطعة لين في ولاية أيوا مع أكثر من 100 مشارك ، اختار المختبرون “Sungold” كواحد من أفضل خمسة أصناف طماطم من أكثر من 39 نوعًا مختلفًا من كل من الإرهاق والهجينة. هذه نتيجة جيدة لأن “Sungold” عبارة عن مختلط وجميع الآخرين في الخمسة الأوائل هم أنواع الإرث ، والتي عادة ما تكون معروفة بنكهتها الرائعة. إنه أمر مثير للدهشة أيضًا لأن “Sungold” ليس طماطم حمراء بل ينضج إلى لون برتقالي ذهبي جميل. يعد هذا الهجين في أوائل موسم F1 مزارعًا قويًا غير محدد وينتج ثمارًا بيضاوية صغيرة حازمة ولحم. هذه في الواقع واحدة من أحلى الطماطم التي ستذوقها على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، يعني محتوى الحمض المنخفض أيضًا أنك لن تترك تتساءل عن سبب تذوق طماطم حديقتك.
من السهل جدًا نمو الطماطم “Sungold”
لتنمية طماطم الكرز “Sungold” في حديقة الخضار الخاصة بك ، كل ما تحتاجه هو الكثير من أشعة الشمس ونظام دعم قوي للغاية. مثل معظم الأصناف غير المحددة ، ستنمو نباتات Vining هذه طويلة جدًا (أكثر من 6 أقدام) ، لذلك تريد تعبئةها للحفاظ على الكروم عن الأرض. هذا هو واحد من أكثر الاختراقات التي يجب أن تتذكرها عند زراعة الطماطم ، حيث أن تزويدهم بدعم كافي يزيد من تدفق الهواء ويجعل الثمار أسهل في الحصاد. لا داعي للقلق كثيرًا بشأن الأمراض التي تهاجم النباتات الخاصة بك إما لأن هذا الهجين مقاوم للمشاكل الشائعة مثل الذبول الفوساريوم و Verticillium ، وحتى فيروس الفسيفساء التبغ. ستستمر هذه الطماطم في إنتاج تلك المجلات اللذيذة حتى تصل الصقيع الصعب الأول. لتذوق الأمثل ، انتظر حتى يتحولوا لونًا برتقاليًا شاحبًا قبل الحصاد.
حافظ على نباتاتك جيدًا ، مما يمنحها حوالي 1 إلى 2 بوصة من الماء في الأسبوع. ضع هذا مباشرة على التربة لمنع الأوراق من الرطب. إنها أيضًا فكرة جيدة أن تتغلب على نباتاتك بالقش للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة في التربة. للحفاظ على نمو نباتاتك بقوة ، تذكر أن تمنحهم بعض الأسمدة الإضافية ، إما عن طريق التنسج الجانبي بأعضاء أعلى في الفسفور من النيتروجين ، أو تغذية سائلة طبيعية مثل مستحلب الأسماك. يعني زراعة تنوع الطماطم هذا في القفص أيضًا أنه لا يلزم التقليم ، مما يجعل من الأسهل الحصول على الكثير من الفواكه الفاتنة من نباتك.