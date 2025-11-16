إن إعادة تدوير الجرة الزجاجية الممتعة هذه هي نتاج حلم عاشق البوهو: “جميلة جدًا”

سوف تقوم بلف خيوط الجوت حول الجرة حتى يتم تغطيتها بالكامل. ابدأ من أسفل الرقبة الملولبة مباشرةً – أضف خطًا من الغراء، ثم اربط نهاية الخيط. أثناء لف الخيط حول الجرة، استمر في إضافة قطرات من الغراء للتأكد من بقائها مثبتة بإحكام على الزجاج. استمر في الالتفاف حتى تصل إلى الأسفل. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك إضافة زخرفة خاصة للرقبة. استخدمي عدة قطع من الخيوط لإنشاء جديلة جميلة للالتفاف حولها. أو استخدم شريطًا ملونًا أو منقوشًا لإنشاء البوب ​​​​الذي يصرخ البوهيمي، والذي يتماشى بشكل جيد مع قاعدة المواد الطبيعية.

لقد حان الوقت الآن لوضع الكرز على القمة. على الرغم من أن المزهرية ساحرة في حد ذاتها، يمكنك تزيينها بشكل أكبر من خلال إنشاء تصميم على المقدمة. قم بتقطيع قطع صغيرة من خيوط الجوت وألصقها على شكل زهرة – لتشكيل البتلات والسيقان والأوراق. للحصول على لمسة إضافية، قم بتمشيط الخيط المستخدم للبتلات بلطف لجعلها تروح للخارج. يمكنك أيضًا إنشاء تصميم غريب الأطوار مختلف، مثل الفراشة أو القمر أو الشمس. دع المزهرية تجف قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

آخر ما عليك فعله هو إضافة زهور نابضة بالحياة إلى مزهريتك لإكمالها. استخدم مجموعة متنوعة من الألوان المشبعة، مثل الأحمر والأرجواني والأصفر. غالبًا ما يحكي الديكور البوهيمي قصة، وهذه قطعة ستتمكن بالتأكيد من التحدث عنها. اصنع مزهريات متعددة وامنح كل واحدة منها تصميمًا فريدًا خاصًا بها. ستبدو رائعة على خزانة غرفة النوم، أو طاولة غرفة المعيشة – أو إذا كنت ترغب في تصميم مدخل بوهيمي مثالي.