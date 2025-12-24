إن اتجاه ديكور المنزل الآخر الذي يقول موقع Pinterest يكتسب شعبية في عام 2026

قل ما تريد عن الذكاء الاصطناعي، لكنه بالتأكيد يغير كيفية عمل اتجاهات الموضة والديكور المنزلي. مع استفادة شركات التكنولوجيا مثل Pinterest من كميات كبيرة من البيانات لتحليل الاتجاهات القادمة للعام الجديد والتنبؤ بها، فليس من المستغرب أن تكون دقيقة بشكل لا يصدق. تعتمد هذه الاتجاهات على معلومات تأتي من مليارات عمليات البحث، لذلك لا يقتصر الأمر على بعض المصممين أو المشاهير الذين لديهم فكرة عما سيكون ساخنًا في الأشهر المقبلة. لهذا السبب، ينتظر المصممون والمؤثرون كل عام بترقب انخفاض توقعات Pinterest للاتجاهات. بالنسبة لعام 2026، فإن أحد أفضل اتجاهات التصميم الناشئة من البيانات هو الجمالية الأساسية الغريبة والمستقبلية التي اكتسبت زخمًا بهدوء على مدار السنوات العديدة الماضية. في الواقع، ارتفعت عمليات البحث عن “الجماليات الأساسية للكائنات الفضائية” بنسبة 80%، وفقًا لتقرير الاتجاهات.

في عام 2026، مع مكانتها كواحدة من 21 اتجاهًا اختارتها Pinterest للعام المقبل، فإن النواة الفضائية (أو “السماوية الإضافية”، كما تسميها Pinterest) هي أكثر اتجاهات ديكور المنزل خارج هذا العالم التي رأيناها. هذا ليس مثل أي اتجاه آخر لديكور المنزل لدى جيل الألفية. يختلف موقع Pinterest بجرأة عن تلك التي رأيناها من قبل، ويقول إنه يبحث عن “المكياج الندي الناعم”، و”الملامح البراقة”، و”اللمسات المنزلية ثلاثية الأبعاد” كمكونات رئيسية للأسلوب.

إذا كانت اتجاهات Pinterest يمكن التنبؤ بها كما يقولون، فإن تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك إلى ملعب كوني حيث تلتقي المنطقة 51 مع Jetsons يمكن أن يكون خطوة ديكور المنزل المثيرة لهذا العام. ولكن قبل أن تقوم بإعادة التصميم، قد يكون من الحكمة إلقاء نظرة فاحصة على ما تقوله بيانات اتجاه Pinterest حقًا.