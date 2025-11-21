إن اختراق أكياس القمامة هذا هو سر إزالة الروائح الكريهة من وسائد الأريكة المتعفنة

من السهل إلقاء اللوم على الرائحة الكريهة في قمامة المطبخ أو التخلص منه. ومع ذلك، فهم ليسوا دائما الجناة. يمكن أيضًا أن تنبعث من أريكتك رائحة عفنة غير تقليدية – وهو ما لا يجعلك بالضرورة ترغب في استلقاءها. ناهيك عن من يريد أن يجلس الأصدقاء والعائلة على أريكة كريهة الرائحة؟ الحديث عن محرجة! ربما تكون قد حاولت التخلص من الرائحة عن طريق تهوية الأريكة أو استخدام طرق أخرى. ولكن إذا لم يكن هناك شيء يعمل بشكل كامل، فقم بتنظيفه بشكل أعمق بالخل. لحسن الحظ، ليس عليك التخلص من جميع وسائدك للحصول على غرفة معيشة ذات رائحة منعشة. للحصول على حيلة رائعة لإزالة الروائح الكريهة، قم برش كل وسادة بمحلول الخل ثم قم بإغلاقها بالمكنسة الكهربائية في كيس القمامة.
قبل معالجة الرائحة الكريهة، من الجيد أن تعرف كيف وصلت إلى هناك. هناك الكثير من الأشياء غير السارة التي يمكن أن تحدث على الأريكة، بدءًا من الحيوانات الأليفة المتسخة وحتى بقع الطعام. إذا لاحظت وجود عفن، فقد يكون ذلك نتيجة للعفن الفطري أو العفن الموجود في القماش. يحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب الرطوبة أو أي شكل آخر من أشكال الرطوبة — مثل الانسكاب الذي لم يتم تنظيفه على الفور. يمكن أيضًا أن يختبئ العرق والجراثيم وخلايا الجلد الميتة داخل الوسائد ويساهم في ظهور الرائحة.
تأكد من أن استخدام الخل على أريكتك آمن قبل تجربة هذا الاختراق. بعض مواد التنجيد حساسة جدًا بالنسبة للخل. ابدأ بتنظيف الوسائد بالمكنسة الكهربائية للتخلص من أشياء مثل الأوساخ والغبار والشعر. وهذه أيضًا خطوة يجب عليك القيام بها بشكل منتظم.
رش وسادة الأريكة بالخل ثم قم بإغلاقها بالمكنسة الكهربائية في كيس القمامة
هذا الاختراق المفيد بسيط جدًا حقًا. املأ زجاجة رذاذ بمزيج متساوٍ من الماء والخل. قم بهزها ورشها على وسادة الأريكة القابلة للإزالة. ثم ضع الوسادة داخل كيس قمامة عملاق. لا بأس إذا لم تكن من محبي رائحة الخل، فهي ستختفي في النهاية. ضع عصا المكنسة الكهربائية في الكيس مقابل الوسادة بينما تبقي الكيس مغلقًا. عند تشغيل المكنسة الكهربائية، سوف تمتص كل الهواء.
يكمن السحر وراء هذه الحيلة في حقيقة أنها تضغط على الوسادة وتدفع الخل إلى عمقها. اترك الكيس لعدة ساعات (مغلقًا بإحكام) حتى يتمكن الخل من تحطيم كل الروائح العالقة. بمجرد إخراجها، يجب أن تكون خالية من الرائحة الكريهة التي كانت تجعلك تكره الاستلقاء على الأريكة. إذا لم تكن وسادتك قابلة للإزالة ولا يمكنك وضعها في كيس، فلا يزال بإمكانك رش أريكتك بخفة بخليط الخل وصنع معطر جو طبيعي بالكامل للمساعدة في تحييد الروائح.
يجب عليك أيضًا محاولة منع تلك الرائحة الكريهة من السيطرة على أريكتك في المقام الأول. إذا كان ارتفاع مستوى الرطوبة هو سبب المشكلة، فكر في استخدام مزيل الرطوبة وتأكد من أن منزلك يحصل على دوران جيد للهواء. تجنب الأكل والشرب على الأريكة الخاصة بك. ولكن إذا كان ذلك مستحيلاً وحدثت الانسكابات، فقم بمعالجتها على الفور. يمكنك أيضًا استخدام غطاء للحفاظ على أريكتك محمية.