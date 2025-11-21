إن اختراق أكياس القمامة هذا هو سر إزالة الروائح الكريهة من وسائد الأريكة المتعفنة

من السهل إلقاء اللوم على الرائحة الكريهة في قمامة المطبخ أو التخلص منه. ومع ذلك، فهم ليسوا دائما الجناة. يمكن أيضًا أن تنبعث من أريكتك رائحة عفنة غير تقليدية – وهو ما لا يجعلك بالضرورة ترغب في استلقاءها. ناهيك عن من يريد أن يجلس الأصدقاء والعائلة على أريكة كريهة الرائحة؟ الحديث عن محرجة! ربما تكون قد حاولت التخلص من الرائحة عن طريق تهوية الأريكة أو استخدام طرق أخرى. ولكن إذا لم يكن هناك شيء يعمل بشكل كامل، فقم بتنظيفه بشكل أعمق بالخل. لحسن الحظ، ليس عليك التخلص من جميع وسائدك للحصول على غرفة معيشة ذات رائحة منعشة. للحصول على حيلة رائعة لإزالة الروائح الكريهة، قم برش كل وسادة بمحلول الخل ثم قم بإغلاقها بالمكنسة الكهربائية في كيس القمامة.

قبل معالجة الرائحة الكريهة، من الجيد أن تعرف كيف وصلت إلى هناك. هناك الكثير من الأشياء غير السارة التي يمكن أن تحدث على الأريكة، بدءًا من الحيوانات الأليفة المتسخة وحتى بقع الطعام. إذا لاحظت وجود عفن، فقد يكون ذلك نتيجة للعفن الفطري أو العفن الموجود في القماش. يحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب الرطوبة أو أي شكل آخر من أشكال الرطوبة — مثل الانسكاب الذي لم يتم تنظيفه على الفور. يمكن أيضًا أن يختبئ العرق والجراثيم وخلايا الجلد الميتة داخل الوسائد ويساهم في ظهور الرائحة.

تأكد من أن استخدام الخل على أريكتك آمن قبل تجربة هذا الاختراق. بعض مواد التنجيد حساسة جدًا بالنسبة للخل. ابدأ بتنظيف الوسائد بالمكنسة الكهربائية للتخلص من أشياء مثل الأوساخ والغبار والشعر. وهذه أيضًا خطوة يجب عليك القيام بها بشكل منتظم.