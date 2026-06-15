إن اختراق تقارير المستهلك لتوفير المال عند شراء الأثاث هو أمر عبقري للغاية

هنا، نحن من أشد المعجبين بتسوق منزلك لتوفير المال على الأثاث والديكور المنزلي، ولكن دعونا نواجه الأمر: في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى قطعة جديدة. ولكن مع الارتفاع الأخير في أسعار الأثاث (على سبيل المثال، تكلفة أثاث غرفة الطعام والمعيشة أكثر بنسبة 25٪ في أواخر عام 2025 مقارنة بأوائل عام 2020، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل عبر NPR)، يبحث المزيد والمزيد من الأشخاص عن صفقة. في المتجر، يمكنك إجراء مفاوضات مع مندوب المبيعات، ولكن عبر الإنترنت؟ عند التسوق على أحد مواقع الويب، يبدو الأمر وكأن السعر هو السعر، أليس كذلك؟ ليس حقيقيًا. في المرة القادمة التي تتسوق فيها لشراء الأثاث عبر الإنترنت، احصل على نصيحة من Consumer Reports وافتح دردشة موقع الويب لطلب رمز المبيعات.
لقد سمعنا جميعًا النصيحة التي تنص على التفاوض على سعر الملصق على كل شيء بدءًا من السيارات وحتى الأرائك، ولكن السؤال عن الخصومات في الدردشة ربما يكون من بين أفضل النصائح لتسوق الأثاث عبر الإنترنت. الشيء المهم الذي يجب أن تتذكره هو أن تجار التجزئة يريدون منك الشراء. إنهم يريدون عقد تلك الصفقة وتحريك تلك الطاولة أو الأريكة أو … تحصل عليها. وتدعم أبحاث Consumer Reports ذلك: ففي استطلاعها، اكتشفت أن غالبية متسوقي الأثاث عبر الإنترنت الذين طلبوا رمز الخصم حصلوا على واحد بنجاح. وهذا يعني أن طاولة غرفة الطعام التي حلمت بها يمكن أن تكون ملكك بأقل مما كنت تعتقد.
كيفية الحصول على رمز الخصم عبر الإنترنت لطلب الأثاث الخاص بك
لذا، فقد وجدت الأثاث المناسب لمساحتك على الموقع الإلكتروني لمتجرك المفضل. بعد ذلك تقوم بسحب وظيفة الدردشة الخاصة بالموقع لتسأل عن الخصم، لكن عقلك يصبح فارغًا. كيف بالضبط تطلب سعرًا أقل؟ أولاً، اطلب التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء بدلاً من ذلك. ليس من غير المألوف أن يستخدم تجار تجزئة الأثاث الكبار هذه الأيام برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء الأولي والإجابة على الأسئلة الأساسية. وعلى الرغم من أن بعض الروبوتات قد تتم برمجتها لتقديم رموز خصم للعملاء، إلا أنهم قد لا يفهمون طلبك دائمًا، أو لديهم نفس الحرية لتقديم خصم بالطريقة التي قد يفعلها ممثل خدمة العملاء.
ومع ذلك، بمجرد اتصالك، ماذا تقول بالفعل؟ هناك عدة طرق مختلفة هناك. إحدى الأشياء المفضلة لدينا هي السؤال ببساطة عما إذا كانت هناك أي خصومات متاحة لطلبك أو منتجك. أو، نظرًا لأن شحن الأثاث يمكن أن يكون مكلفًا اعتمادًا على بائع التجزئة والعنصر، اسأل عما إذا كان هناك رمز للشحن المجاني. يمكنك أيضًا مقارنة الأسعار في مواقع الويب الأخرى والسؤال عما إذا كان من الممكن أن تتطابق مع السعر. وتذكر أن مفتاح هذه المفاوضات هو أن تكون مهذباً طوال المحادثة بأكملها، لأن القول المأثور القديم صحيح: يمكنك اصطياد الذباب بالعسل أكثر من الخل. ألا ترى وظيفة الدردشة؟ تحقق من الزاوية اليمنى العليا من موقع الويب أو التذييل لمعرفة طرق الاتصال.