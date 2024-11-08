إن اختراق ويل ماكدونالد الرابع للطائرات جعله يحلم بالتاريخ

كان ويل ماكدونالد الرابع رجلاً في مهمة خلال فترة الإجازة، والمهمة عظيمة.

استأجر ماكدونالد طاهٍ ومدربًا واحدًا للقوة وواحدًا للرشاقة، وقد جعله موسم الاختراق الخاص به يحتل المركز الثالث في اتحاد كرة القدم الأميركي في أكياس (ثمانية) خلف تري هندريكسون (11) وديكستر لورانس (تسعة).

إنه يسمح لويل ماكدونالد الرابع بالحلم.

وقال لصحيفة The Post: “هدفي هو 20 على الأقل”. “بالتأكيد نهدف إلى 20 أو أكثر لتحطيم هذا الرقم القياسي.”

يحمل مارك جاستينو سجل امتياز Jets برصيد 22. ويتقاسم مايكل ستراهان وتي جيه وات الرقم القياسي لاتحاد كرة القدم الأميركي بـ 22.5.

حتى مع وجود هاسون ريديك على الجانب الآخر من الخط D الآن، قليلون قد يعتبرون هدف ماكدونالدز النبيل واقعيًا مع بقاء ثماني مباريات فقط. إنه ليس واحدًا من القلائل.

قال: “سوف يتراكمون كل أسبوع”. “لست قلقًا حقًا بشأن ذلك طالما أننا حققنا الفوز، لكن ذلك سيأتي.”

استمتعت ماكدونالد بموسم الاختراق بعد موسم المبتدئين (ثلاثة أكياس) مع فرص محدودة.

وعندما سئل عما إذا كان لديه ما يثبته، قال: “ليس الكثير لإثبات نفسي، فقط لأحاول أن أكون عظيماً. هذا ما أسعى من أجله في النهاية، وهو أن أحاول أن أكون عظيمًا، وليس جيدًا. … لدي ثقة كاملة في أن أكون عظيمًا بنسبة 100 بالمائة.

لقد ارتفع سعر ماكدونالد من أعلى 230 إلى 245-248 رطلاً.

وقال: “أعتقد أنه بغض النظر عما إذا كنت صغيراً أم كبيراً، فسوف أفعل نفس الشيء”.

حركته تدور مميتة.

قال: “إنه مجرد شيء أتقنته”. “في الواقع لم أستخدمها كثيرًا في الكلية (ولاية آيوا)، ولكن دخولي إلى الدوري، كان هذا مجرد شيء أتقنته.”

ومن الأسهل عليه الآن تحويل السرعة إلى قوة.

قال ماكدونالد: “من الأسهل بالنسبة لي أن أفعل الكثير من الأشياء لأنه يمكنني الآن التدخل في أعقابهم لأنني أحصل على المزيد من الفرص لمواجهتهم”. “فقط اجعلهم يفكرون، حسنًا، هل سيفعل هذا؟” هل سيفعل ذلك؟ بدلاً من الحضور مرة واحدة فقط، ثم الحصول على مندوب واحد، ثم التبديل بين الجانبين، بلا بلا، هذا وذاك. الآن يمكنني أن أجعل الناس يلاحقونني ويمكنني أن ألعب على هذا المنوال.”

الطائرات ليست مترددة في اصطفاف ماكدونالد على كلا الجانبين.

قال ماكدونالد: “لا يهم حتى في أي جانب أقف”. “أريد فقط أن أتأكد دائمًا من أنني أواصل التدخلات في أعقابهم.”

سُئل مدرب خط الدفاع آرون وايتكوتون عن أكبر الخطوات التي قطعها ماكدونالد هذا الموسم.

“كم من الوقت لديك؟” قال. “من الواضح أن العامل الأول هو نضجه واحترافيته. لا يعني ذلك أنه لم يكن محترفًا أو أنه لم يكن أبدًا لاعبًا من نوع المشكلة في الموسم الماضي. لكن مجرد تعلم اللعبة، وتكثيف استعداداته خارج الملعب، وكان هذا دون أي ضجة – إنه ليس رجل وسائل التواصل الاجتماعي، انظر إلي، انظر إلى ما أفعله.

ويذكر وايتكوتون الشيف والمدربين ويضيف: «لقد غيَّر جسده. إنه يتعلم اللعبة، ويتعلم المخطط، وهو في مستوى أعلى بكثير. في مباراة بيتسبرغ، لم نكن على نفس الصفحة تمامًا في إحدى الضربات الثالثة، فيما يتعلق بالخط D، كنا نحاول إعداد اللعبة. وأدرك ما كان يحدث، وأصلحه، وكنا بخير”.

هدف ماكدونالدز يوم الأحد ضد الكاردينالز هو كيلر موراي بعيد المنال.

وقال دي جي ريد لصحيفة The Post: “إن استعجال المارة أمر لا يمكنك تعليمه”. “بعض اللاعبين لديهم موهبة، ولديهم تلك القدرة على الانحناء، وتلك القدرة على الانفجار للتغلب على رجال الخط الهجومي، وهو يمتلك ذلك، مثل حركته الدورانية، التي لا يمكن إيقافها إلى حد كبير. لديه حركات أكثر من ذلك، ولكن هذا هو خبزه وزبدته.

كانت هناك انتقادات لـ Jets GM Joe Douglas لصياغة McDonald مع الاختيار الخامس عشر لمسودة 2023 مع وجود جهاز استقبال واسع Jaxon Smith-Njigba لا يزال على السبورة.

“كان الرجال يقولون،” أوه، كان ينبغي علينا صياغة هذا هذا، “فقط المشجعين وأشياء من هذا القبيل. “أوه، لم نكن بحاجة إلى نهاية دفاعية.” لكنك تراه يقود الدوري في أكياس، أو هناك. قال ريد: “أنا سعيد من أجله”.

لدى ماكدونالد أيضًا تحسسان قسريان وتعافي متعثر بينما يقوم بتحسين وضع الحافة.

قال وايتكوتون: “شعرنا وكأننا نمر بعملية المسودة، وأنه كان مناسبًا تمامًا لما نقوم به”.

ماكدونالد يرتدي جاستينو القديم 99.

فقط أقول.