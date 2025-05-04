يجد بعض الأشخاص أنه من الصعب حقًا دمج الفواكه والخضروات في وجباتهم اليومية (وفي حال كنت فضوليًا ، فإليك الحد الأدنى من الفواكه والخضروات التي يجب أن تأكلها كل يوم). في حين أن هذه الأطعمة النباتية مليئة بالمواد المغذية ، فإنها تشكل أيضًا تحديًا لبراعم تذوق الإرضاء.

خذ الخضرة الصعود ، على سبيل المثال. يعد كوب من الخضر اللفت المطبوخ صحية بشكل مدهش ، حيث يتم تسجيله في أقل من 60 سعرة حرارية ويحتوي على 4.87 جرام من البروتين ، و 5.05 غرام من الألياف ، و 39.1 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 209 ملليغرام من الكالسيوم ، و 29.7 ملليغرام من فيتامين سي. للأسف ، فإنها تأتي أيضًا مع ملاحظة قوية.

مع ذلك ، يمكن أن تحدث كيف يمكنك تحضير الخضر اللفت على اللفت من حيث مقدار إمكاناتها الغذائية التي يمكنك تعظيمها. تبرز كاثلين بنسون ، أخصائي التغذية المسجل في تدريب التغذية العليا ، تعدد استخدامات هذه الخضار الاستخفاف. “يمكنك إلقاء خضار اللفت في الحساء ، أو إضافتها إلى وعاء للحبوب مع خلع الملابس الملموسة لموازنة المرارة” ، نصحت.

إذا كنت تفكر في أن تسهيل تناول الطعام في اللفت أسهل في تناول الطعام ، فقد ترغب في إعادة النظر: بعد كل شيء ، إلى جانب كونه غنيًا غنيًا بالمغذيات ، قد يمنع اللفت من السرطان أيضًا.