إن الأخضر الخضري الذي يمكن أن يمنع السرطان معبأة أيضًا بالمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج

يجد بعض الأشخاص أنه من الصعب حقًا دمج الفواكه والخضروات في وجباتهم اليومية (وفي حال كنت فضوليًا ، فإليك الحد الأدنى من الفواكه والخضروات التي يجب أن تأكلها كل يوم). في حين أن هذه الأطعمة النباتية مليئة بالمواد المغذية ، فإنها تشكل أيضًا تحديًا لبراعم تذوق الإرضاء.
خذ الخضرة الصعود ، على سبيل المثال. يعد كوب من الخضر اللفت المطبوخ صحية بشكل مدهش ، حيث يتم تسجيله في أقل من 60 سعرة حرارية ويحتوي على 4.87 جرام من البروتين ، و 5.05 غرام من الألياف ، و 39.1 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 209 ملليغرام من الكالسيوم ، و 29.7 ملليغرام من فيتامين سي. للأسف ، فإنها تأتي أيضًا مع ملاحظة قوية.
مع ذلك ، يمكن أن تحدث كيف يمكنك تحضير الخضر اللفت على اللفت من حيث مقدار إمكاناتها الغذائية التي يمكنك تعظيمها. تبرز كاثلين بنسون ، أخصائي التغذية المسجل في تدريب التغذية العليا ، تعدد استخدامات هذه الخضار الاستخفاف. “يمكنك إلقاء خضار اللفت في الحساء ، أو إضافتها إلى وعاء للحبوب مع خلع الملابس الملموسة لموازنة المرارة” ، نصحت.
إذا كنت تفكر في أن تسهيل تناول الطعام في اللفت أسهل في تناول الطعام ، فقد ترغب في إعادة النظر: بعد كل شيء ، إلى جانب كونه غنيًا غنيًا بالمغذيات ، قد يمنع اللفت من السرطان أيضًا.
الفوائد الصحية لخضار اللفت
اللفت الخضراء هم أعضاء في عائلة Brassicaceae (الملفوف) ، مما يعني أنهم يعتبرون الخضار الصليبية. هذا هو السبب في أن الفوائد الصحية لاستهلاك الخضر اللفت هي مماثلة لتلك التي تقدمها الخضار الورقية الأخرى.
بالنسبة للمبتدئين ، تتمتع خضار اللفت بإمكانيات مثيرة للإعجاب في مكافحة السرطان ، والتي تدين بها إلى حد كبير لمحتواها للجلوكوزينات. هذه المواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي قادرة على تعطيل العمليات التي تتطور بها السرطانات ، مع تسليط الضوء على فائدة الجلوكوسينات لكل من الوقاية والعلاج (عبر مراجعة 2023 في علم الأورام الطبي). وفقًا لمراجعة عام 2009 التي نشرت في مجال التغذية الجزيئية والأبحاث الغذائية ، لوحظ أن استهلاك هذه المركبات المحتوية على الكبريت ، تقلل من خطر شخص ما من السرطان.
وفي الوقت نفسه ، فإن وفرة الكالسيوم والمغنيسيوم في الخضار لا تسهم ليس فقط في صحة العظام ولكن أيضًا في رفاهية الجهاز العضلي والدوري والعصبي. في الواقع ، قد يؤدي استهلاك الخضروات الصليبية إلى خفض خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن الجنس ، وفقًا لورقة عام 2011 المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
أخيرًا ، يمكن أن يعزز فيتامين C في اللفت الخضراء وظيفتك المناعية ، مما يحسن مقاومة المرض ويمكنك من الشفاء من الإصابات الجسدية بشكل صحيح.
أفضل الطرق لإعداد اللفت الخضراء
متحمس لجني فوائد هذه القوة الغذائية التي لم تكن متوقعة ، ولكن غير متأكد من كيفية القيام بذلك دون الحاجة إلى الطاقة من خلال ذوقها القوي والمر؟ لا تقلق ، لأن بنسون لديه بعض الاقتراحات اللذيذة.
بصرف النظر عن استخدامها كمكون للسلطات أو الحساء ، هناك طرق أخرى يمكنك إعدادها لخضار اللفت للاستهلاك مع تعزيز ذوقها. بالنسبة للمبتدئين ، توصي باستخدام قاعدة حمضية ، مثل الخل أو عصير الليمون ، والتي يمكن أن تساعد في “قطع المرارة”. هناك طريقة أخرى تتمثل في قطع بعض الثوم وإلقاءها في المقلاة وأنت تقلي الخضر. يمكنك حتى استخدام زيت الزيتون (إليك بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة لزيت الزيتون). الطهي الخضراء اللفت في الدهون لا يجعل الطبق الخاص بك يصرخ. تصبح العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون (على سبيل المثال ، الفيتامينات A و K) أسهل على جسمك أيضًا.
أخيرًا ، أثناء طهي الخضر اللفت ، قد يقلل بالفعل من محتوى فيتامين C ، هناك طريقة سهلة للتعويض عن ذلك: “إن إضافة ضغط من الليمون في النهاية يمكن أن يضيء النكهة أكثر (و) يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على بعض فيتامين C في الطبق” ، قال بنسون.