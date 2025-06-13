إن عبارة “النوم ضيق ، لا تدع بق الفراش لدغة” ليست لغة شعبية لمجرد أنها تنطوي على قافية ممتعة. كانت بق الفراش بمثابة لاعب في التجربة الإنسانية منذ التاريخ المسجل المبكر. تظهر سجلات من اليونان القديمة معاصرين لكتابة أرسطو حول الإصابات في حشرات الفراش ، لذلك تعامل الناس منذ فترة طويلة مع عواقب الصحة العامة مثل ردود الفعل التحسسية والالتهابات الثانوية من لدغات من قبل هؤلاء الدماء.
تستمر المخاوف بشأن بق الفراش حتى يومنا هذا: قام موقع المراجعة المسموح بها من قبل الحشود إلى تجميع بيانات البحث في YELP عن “مؤشر الإصابة” لعام 2025 ووجدنا أن السكان الذين يبحثون عن المبيدات ارتفعوا بنسبة 53 ٪ على أساس سنوي للفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025. المدينة العليا للبحث عن عمليات البحث؟ مدينة أتلانتيك ، نيو جيرسي.
هذا ليس استنتاج غير مسبوق. قامت الأخبار بتوزيع الويب في عام 2024 بأنه تم التصويت على نيو جيرسي أحد أسوأ الأماكن لالتهابات علة الفراش. على الرغم من أن خبراء الصحة العامة كان موضع ترتيب من قبل خبراء الصحة العامة لكونه على أساس عمليات البحث على الإنترنت بدلاً من قياسات ملموسة ، فمن الصحيح أن جامعة روتجرز خاضت معركة رفيعة المستوى مع بق الفراش في مساكن الطلبة في قاعة جيمسون. قد لا تنقل بق الفراش الأمراض ، لكنها آفات يمكن أن تؤثر على وجودها على صحتك العقلية ، مما يؤدي إلى زيادة القلق والأرق. لحسن الحظ ، هناك طرق للتخلص من بق الفراش بشكل دائم بدرجة مناسبة من التحكم في الآفات.
لماذا قد ترى دول مثل نيو جيرسي ارتفاعًا في مجموعات أخطاء الفراش
Yelp ليس هو المكان الوحيد لتأكيد الارتفاع الظاهر في وجود بق الفراش في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى الزيادات الأخيرة في الإصابة بأنها نتيجة لمزيد من السفر ، وزيادة مقاومة المبيدات ، ونقص المعرفة حول مكافحة الآفات.
أما لماذا تتصدر نيو جيرسي على وجه التحديد العديد من التصنيفات غير الرسمية؟ من الصعب القول. أبلغت شركة مكافحة الآفات التي سبق أن أبلغت شركة New Jersey من بين أكبر عدد من البعوض في الولايات المتحدة ، والتي يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة لتغير المناخ تؤدي إلى بيئات أكثر سخونة والمد والجزر العليا – مما يخلق مواسم البعوض النشطة الأطول.
حشرات الفراش يصعب تحديدها. إنها في المقام الأول من المخلوقات الليلية الصغيرة بما يكفي للاختباء في جميع شقوق الأثاث أو الجدران ، مع القدرة على العيش في مجموعة متنوعة من الوسائط مثل الورق والنسيج والحجر والمعادن والجص والمزيد. قد تكون بق الفراش تتربص في أثاثك الخشبي. الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار حشرات الفراش هي عن طريق السفر: المصطافون المطمئنون الذين يحملونهم في طيات ملابسهم وأمتعتهم ، أو نقل الأثاث عبر مسافات طويلة. لا يوجد شيء يمكن القول إن نيو جيرسي معرضة لخطر الإصابة بالتهابات علة الفراش لأي سبب محدد (في الواقع ، لقد أصدرت فرنسا أخبارًا دولية على مدار السنوات القليلة الماضية).
كيف تتعامل مع حالات الإصابة بوجود حشرات الفراش بمجرد الحصول عليها
سواء كنت تجد نفسك تتعامل مع بق الفراش في نيو جيرسي أو فرنسا أو أي جزء آخر من العالم ، فهناك طرق للتعامل مع هذه الآفات المزعجة. يمكن اتخاذ بعض التدابير الوقائية لإبعادها عن سريرك: استخدم أغطية المراتب البلاستيكية وتأكد من أن أيا من فراشك قادر على لمس الأرض. قم بإغلاق أي تشققات في الحائط وتنظيف أكوام الفوضى أو الملابس بانتظام لإعطاء الحشرات أقل أماكن للاختباء. بق الفراش ، على عكس البعوض ، عرضة للغاية للحرارة ؛ يمكن أن يقتل الماء الساخن والصابون والتجفيف الساخن بق الفراش في ملاءاتك أو الستائر أو الملابس ، ويمكنك استخدام علاجات البخار على أثاثك لتأثير مماثل.
يعد الفراغ بانتظام أيضًا وسيلة فعالة لتفكيك مجموعات أخطاء الفراش ، فقط تأكد من إغلاق حقيبة الفراغ بشكل صحيح قبل إلقاءها لمنع المزيد من الإصابات. في الواقع ، هناك أخطاء أخرى يرتكبها الناس عند التعامل مع بق الفراش: الانتظار لفترة طويلة للتعامل مع المشكلة ، أو استخدام علاجات DIY Swekyly عبر الإنترنت مثل فرك أثاثك مع الكحول الفرك. في نهاية المطاف ، هذه الآفات هي السنجاب وسوف تختبئ على مر العصور دون حتى الاضطرار إلى تناول الطعام. أفضل رهان لك على التعامل مع العدوى ، سواء كنت في نيو جيرسي أم لا ، هو استدعاء محترف لاستشارة مكافحة الآفات.