إن الإصابات في حشرة الفراش في نيو جيرسي خارج عن السيطرة – إليك ما يمكنك فعله حيال ذلك

إن عبارة “النوم ضيق ، لا تدع بق الفراش لدغة” ليست لغة شعبية لمجرد أنها تنطوي على قافية ممتعة. كانت بق الفراش بمثابة لاعب في التجربة الإنسانية منذ التاريخ المسجل المبكر. تظهر سجلات من اليونان القديمة معاصرين لكتابة أرسطو حول الإصابات في حشرات الفراش ، لذلك تعامل الناس منذ فترة طويلة مع عواقب الصحة العامة مثل ردود الفعل التحسسية والالتهابات الثانوية من لدغات من قبل هؤلاء الدماء.

تستمر المخاوف بشأن بق الفراش حتى يومنا هذا: قام موقع المراجعة المسموح بها من قبل الحشود إلى تجميع بيانات البحث في YELP عن “مؤشر الإصابة” لعام 2025 ووجدنا أن السكان الذين يبحثون عن المبيدات ارتفعوا بنسبة 53 ٪ على أساس سنوي للفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025. المدينة العليا للبحث عن عمليات البحث؟ مدينة أتلانتيك ، نيو جيرسي.

هذا ليس استنتاج غير مسبوق. قامت الأخبار بتوزيع الويب في عام 2024 بأنه تم التصويت على نيو جيرسي أحد أسوأ الأماكن لالتهابات علة الفراش. على الرغم من أن خبراء الصحة العامة كان موضع ترتيب من قبل خبراء الصحة العامة لكونه على أساس عمليات البحث على الإنترنت بدلاً من قياسات ملموسة ، فمن الصحيح أن جامعة روتجرز خاضت معركة رفيعة المستوى مع بق الفراش في مساكن الطلبة في قاعة جيمسون. قد لا تنقل بق الفراش الأمراض ، لكنها آفات يمكن أن تؤثر على وجودها على صحتك العقلية ، مما يؤدي إلى زيادة القلق والأرق. لحسن الحظ ، هناك طرق للتخلص من بق الفراش بشكل دائم بدرجة مناسبة من التحكم في الآفات.