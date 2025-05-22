إن الاختراق الأكثر جمالية من الناحية الجمالية لتنظيم المباريات هو أخيرًا هنا

ربما يمكنك إسقاط صناديق المباريات في درج غير مرغوب فيه. ربما تترك كتب المباريات في طبق على المنضدة. أو ربما تضعها في مكانها تمامًا. مهما كان الأمر ، فمن المحتمل أن يستخدم إعداد تخزين المباراة الخاص بك تجديدًا صغيرًا لا يحافظ على مبارياتك بالقرب من شموعك فحسب ، بل يعمل أيضًا مع أي جمالية أنشأتها في الغرفة. إذا كنت من محبي مظهر Match Cloche ، فيمكنك بدلاً من ذلك استخدام أي شيء من الجرار التي يتم شراؤها من المتاجر والرسامين إلى الناخبين وخارجها. لا يبدو الأمر رائعًا فحسب ، بل يبقي المباريات الخاصة بك في متناولك.
ضع في اعتبارك أنه يمكنك أن تكون مبدعًا كما تريد مع سفينة عصيتك ، ولكن يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها بشكل بسيط وبسيط. النقطة المهمة هي إنشاء A تتناسب مع ديكورك دون صنع شيء ينتهي به الأمر وكأنه فوضى إضافية. يمكنك حتى العثور على عناصر في جميع أنحاء المنزل لهذه الخدعة ، مما يوفر وسيلة للجرار الزجاجية upcycle كديكور المنزل على سبيل المثال. الحجم يحدث فرقًا ، كما تريد أن تكون المباريات وحاويةها لتوسيع نطاقها ؛ إذا وضعت العصي الصغيرة داخل جرة كبيرة جدًا ، فقد تبدو قذرة بدلاً من مقصودة.
السفن الزجاجية upcycle أو شراء حاملين جدد لمبارياتك
إذا كنت تتخلى عن منظم عصيدة Matchstick ، فحاول العثور على سفن زجاجية صغيرة وأواني من السيراميك وحتى موزعات المعادن أو المتحولين. قد تكون ملحقات الشاي العتيقة أو القديمة جيدة للحفاظ على هذه العناصر الصغيرة ، ولا يهم نمط حاملك طالما أنه يتناسب مع جمالية منزلك. هناك دائمًا خيار للترقية أو الطلاء أو الاكتشافات غير المباشرة للدراجات ، لذلك إذا كنت تعتقد أن الحجم والشكل سيعملان ، فلا تفوّرها لمجرد أن اللون أو المواد خارج العلامة التجارية مما تريد. إذا كان بإمكانك مصدره ، فهذه طريقة رائعة لاستخدام وأسلوب زجاج الحليب القديم.
تعد Hobby Lobby وغيرها من المتاجر الحرفية أماكن جيدة للعثور على الجرار والحاويات لمبارياتك. اختر الجرار أو الزجاجات الزجاجية الصافية ، أو قم بإنشاء أجواء رائعة مع زجاج العنبر مثل زجاجة زجاجية مدببة. تأكد من أنك تختار المباريات الجمالية أيضًا ، حيث تختار الإصدارات الأكبر والأكثر ثباتًا التي ستستكمل حاملها. لا تقم فقط بتمزيق المباريات من الكتاب وتثبيتها في الجرار الخاصة بك ، حيث يمكن أن تبدو المباريات الممزقة فوضوية بعض الشيء. ومع ذلك ، يمكنك الاستيلاء على جرة أكبر قليلاً وإسقاط كتب المطابقة الكاملة فيه. (هذه أيضًا وسيلة مرتبة وإبداعية لترتيب وعرض مجموعة من أجهزة المباريات القديمة.) أخيرًا ، احصل على بعض منصات ضربات Matchstick والالتزام بها على الجانبين أو أسفل الوعاء حتى تتمكن من إضاءة المباراة كلما احتجت إليها. ضع هذه الحاويات الزخرفية بالقرب من شموعك على الرفوف أو الطاولات أو في الحمامات أو في أي مكان آخر.