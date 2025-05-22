إن الاختراق الأكثر جمالية من الناحية الجمالية لتنظيم المباريات هو أخيرًا هنا

ربما يمكنك إسقاط صناديق المباريات في درج غير مرغوب فيه. ربما تترك كتب المباريات في طبق على المنضدة. أو ربما تضعها في مكانها تمامًا. مهما كان الأمر ، فمن المحتمل أن يستخدم إعداد تخزين المباراة الخاص بك تجديدًا صغيرًا لا يحافظ على مبارياتك بالقرب من شموعك فحسب ، بل يعمل أيضًا مع أي جمالية أنشأتها في الغرفة. إذا كنت من محبي مظهر Match Cloche ، فيمكنك بدلاً من ذلك استخدام أي شيء من الجرار التي يتم شراؤها من المتاجر والرسامين إلى الناخبين وخارجها. لا يبدو الأمر رائعًا فحسب ، بل يبقي المباريات الخاصة بك في متناولك.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك أن تكون مبدعًا كما تريد مع سفينة عصيتك ، ولكن يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها بشكل بسيط وبسيط. النقطة المهمة هي إنشاء A تتناسب مع ديكورك دون صنع شيء ينتهي به الأمر وكأنه فوضى إضافية. يمكنك حتى العثور على عناصر في جميع أنحاء المنزل لهذه الخدعة ، مما يوفر وسيلة للجرار الزجاجية upcycle كديكور المنزل على سبيل المثال. الحجم يحدث فرقًا ، كما تريد أن تكون المباريات وحاويةها لتوسيع نطاقها ؛ إذا وضعت العصي الصغيرة داخل جرة كبيرة جدًا ، فقد تبدو قذرة بدلاً من مقصودة.