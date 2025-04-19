إن الجوز الذي يرتفع في الزنك يمكن أن يمنع السرطان وأمراض القلب أيضًا

عندما يتعلق الأمر بوجبات خفيفة صحية ، لا يوجد شيء مثل حفنة من المكسرات. لا يقتصر الأمر على تشبع شهيتك بسهولة ، ولكنها مصدر رائع للألياف (مما يجعلك تشعر بالشعر لفترة أطول). كما أنها تحتوي على البروتين والفيتامينات اللازمة لوظيفة العضلات والأعضاء ، وهي مليئة بالعديد من مضادات الأكسدة التي تعرفها أن صحتك العامة في أيد أمينة. المكسرات هي أيضًا صحية القلب وربما واحدة من أكثر الطرق لذيذة لإدارة وزنك بفعالية.

في حين أن جميع المكسرات تجلب مجموعة كاملة من المكونات الصحية إلى الطاولة ، مع وجود بعض التركيزات الأعلى من بعض الفيتامينات والمعادن من غيرها ، فإن المكسرات البرازيلية هي أساسا الصخور في عالم الجوز ، مع وجود بعض الميزات البارزة التي تجعلها غير مفيدة لبعض الناس. بالنسبة للمبتدئين ، فإن المكسرات البرازيلية مليئة بالزنك ، وهي مغذية ضرورية تحافظ على صحة الجهاز المناعي ويعمل استقلاب الجسم بالطريقة التي ينبغي (في عيادة مايو).

تعد المكسرات البرازيلية أيضًا مصدرًا كبيرًا للسيلينيوم ، الذي يلعب دورًا في منع تلف الخلايا وتعزيز صحة الجهاز المناعي ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في المساعدة في منع السرطان ، ووفقًا لدراسة 2020 المنشورة في الحدود ، يمكن أن تحمي المركبات النشطة بيولوجيًا في خطوط النشاط البيولوجي في خطوط النشاط الحيوي. لكن هذا ليس كل شيء. عندما نتحدث عن المكسرات البرازيلية ، تستمر الفوائد في القدوم.