إن الجوز الذي يرتفع في الزنك يمكن أن يمنع السرطان وأمراض القلب أيضًا

عندما يتعلق الأمر بوجبات خفيفة صحية ، لا يوجد شيء مثل حفنة من المكسرات. لا يقتصر الأمر على تشبع شهيتك بسهولة ، ولكنها مصدر رائع للألياف (مما يجعلك تشعر بالشعر لفترة أطول). كما أنها تحتوي على البروتين والفيتامينات اللازمة لوظيفة العضلات والأعضاء ، وهي مليئة بالعديد من مضادات الأكسدة التي تعرفها أن صحتك العامة في أيد أمينة. المكسرات هي أيضًا صحية القلب وربما واحدة من أكثر الطرق لذيذة لإدارة وزنك بفعالية.
في حين أن جميع المكسرات تجلب مجموعة كاملة من المكونات الصحية إلى الطاولة ، مع وجود بعض التركيزات الأعلى من بعض الفيتامينات والمعادن من غيرها ، فإن المكسرات البرازيلية هي أساسا الصخور في عالم الجوز ، مع وجود بعض الميزات البارزة التي تجعلها غير مفيدة لبعض الناس. بالنسبة للمبتدئين ، فإن المكسرات البرازيلية مليئة بالزنك ، وهي مغذية ضرورية تحافظ على صحة الجهاز المناعي ويعمل استقلاب الجسم بالطريقة التي ينبغي (في عيادة مايو).
تعد المكسرات البرازيلية أيضًا مصدرًا كبيرًا للسيلينيوم ، الذي يلعب دورًا في منع تلف الخلايا وتعزيز صحة الجهاز المناعي ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في المساعدة في منع السرطان ، ووفقًا لدراسة 2020 المنشورة في الحدود ، يمكن أن تحمي المركبات النشطة بيولوجيًا في خطوط النشاط البيولوجي في خطوط النشاط الحيوي. لكن هذا ليس كل شيء. عندما نتحدث عن المكسرات البرازيلية ، تستمر الفوائد في القدوم.
فوائد أخرى من استهلاك المكسرات البرازيلية
وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 المنشورة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي ، فإن المكسرات البرازيلية كوجبة خفيفة هي مصدر كبير للدهون غير المشبعة ، مع الحفاظ على الكوليسترول “الجيد” والكوليسترول “السيئ” في الانسجام. بالنظر إلى ما يقرب من 86 مليون شخص من البالغين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا ، لديهم نسبة عالية من الكوليسترول ، في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن تناول الوجبات الخفيفة على المكسرات البرازيلية كوسيلة للحفاظ على الكوليسترول في الفحص هو خيار لذيذ.
إن تناول المكسرات البرازيلية بانتظام يمكن أن يساهم أيضًا في صحة الدماغ. واحدة من العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات البرازيلية هي حمض الإلياجيك ، وهو مكون مضاد للالتهابات تم العثور عليه لحماية الدماغ. وجدت دراسة أجريت عام 2021 المنشورة في التقدم في التغذية أن حمض الإلياجيك قد يكون مفتاحًا لمنع أو حتى علاج حمولة قارب كاملة من الاضطرابات العصبية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاكتئاب وحتى الخرف.
يمكن أن تكون المكسرات البرازيلية أيضًا أحد الأصول المهمة لدعم الغدة الدرقية والإدارة بسبب الكمية الكبيرة من السيلينيوم التي تحتوي عليها. وجدت دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في الحدود في علم الغدد الصماء أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من السيلينيوم لديهم فرصة أكبر لتطوير واحدة من العديد من أمراض الغدة الدرقية ، مثل التهاب الغدة الدرقية في Hashimoto أو مرض المقابر ، من بين أمور أخرى.
ما يجب معرفته عن سلبيات استهلاك الجوز البرازيلي
بقدر ما تكون المكسرات البرازيلية لذيذة وصحية ، فإنها لا تأتي بدون سلبيات – وكل ذلك بسبب محتواها السيلينيوم العالي للغاية. في الواقع ، إذا كنت ستأكل 50 من المكسرات البرازيلية ، فيمكنك تسمم نفسك بطريق الخطأ ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب ، ومشاكل في التنفس ، وحتى الفشل الكلوي. حتى لو لم تصل إلى مستويات سامة مع استهلاك الجوز البرازيلي الخاص بك ، فإن الكثير من السيلينيوم يمكن أن يسبب مشكلات أخرى مثل مرض السكري وسرطان البروستاتا. وقالت ديبورا مالكوف كوهين ، أخصائية التغذية المسجلة ، “الحد الأقصى لمقدار المكسرات البرازيلية التي يجب أن تأكلها يوميًا ، أو يمكن أن تتجه إلى سمية السيلينيوم لأن الحد الأعلى هو 400 ميكروغرام يوميًا”.
هناك أيضًا ، بالطبع ، إمكانية وجود حساسية. إذا كنت تعاني من حساسية من الفول السوداني أو أي نوع محدد آخر من الجوز ، فهناك فرصة لك أن تكون حساسية تجاه المكسرات البرازيلية أيضًا. لذلك قبل أن تنغمس في هذا العلاج اللذيذ ، تريد التأكيد مع طبيبك حول حالة الحساسية الخاصة بك لهذا الجوز بالذات.
في النهاية ، تكون أفضل طريقة للاستمتاع بأي عنصر طعام صحي معتدل. هناك سبب يجعلنا نتعلم في سن مبكرة أن الكثير من الأشياء الجيدة أمر سيء – لأنه صحيح. كل ما تحتاجه هو عدد قليل من المكسرات البرازيلية في اليوم لجني الفوائد ، لذلك لا تدع نفسك تنطلق بأي شيء أكثر من ذلك.