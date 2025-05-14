إن الخطأ الخطير في تناول الطعام في الخارج لم تكن تعرفه قد يجعلك مريضًا

هناك احتمالات ، ربما تكون قد طلبت تناول الطعام في الخارج أو التسليم مؤخرًا. وفقًا لـ Market.us scoop ، فإن حوالي 60 ٪ من عملاء الولايات المتحدة يقدمون طلبات الطعام عبر الإنترنت مرتين على الأقل في الأسبوع. وإذا كان لديك بقايا الطعام ، فربما اخترت وضعها في الثلاجة في وقت لاحق ، خاصة إذا جاءوا في حاوية بلاستيكية لطيفة. بعد كل شيء ، من الجيد عدم الاضطرار إلى غسل أي أطباق ، وسيكون من المناسب إعادة تسخينها في الميكروويف لاحقًا.

ومع ذلك ، إذا كانت هذه هي عادتك ، فقد ترغب في إعادة النظر ، كما يقول خبراء سلامة الأغذية. أخبرت شانينا نايتون ، أستاذة مشاركة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف ، جيدًا والسبب هو أن هذه الحاويات تتكون من مواد كيميائية مثل البلاستيك الدقيق والفثالات والبيزنول-أ (BPA).

“عندما يتم تسخين هذه المواد البلاستيكية ، يمكنها تحطيم وتحرير المواد الكيميائية الضارة في طعامك ، مما يزيد من تعرضك للسموم” ، لاحظت. وأضاف نايتون: “كلما زادت سخونة أو أكثر حمضية أو أكثر حمضية ، كلما زاد احتمال أن تتسرب هذه المواد الكيميائية في وجبتك”. (إليك سبب آخر للتفكير مرتين قبل إعادة تسخين الأطعمة الزيتية في الميكروويف.)