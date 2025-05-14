إن الخطأ الخطير في تناول الطعام في الخارج لم تكن تعرفه قد يجعلك مريضًا

هناك احتمالات ، ربما تكون قد طلبت تناول الطعام في الخارج أو التسليم مؤخرًا. وفقًا لـ Market.us scoop ، فإن حوالي 60 ٪ من عملاء الولايات المتحدة يقدمون طلبات الطعام عبر الإنترنت مرتين على الأقل في الأسبوع. وإذا كان لديك بقايا الطعام ، فربما اخترت وضعها في الثلاجة في وقت لاحق ، خاصة إذا جاءوا في حاوية بلاستيكية لطيفة. بعد كل شيء ، من الجيد عدم الاضطرار إلى غسل أي أطباق ، وسيكون من المناسب إعادة تسخينها في الميكروويف لاحقًا.
ومع ذلك ، إذا كانت هذه هي عادتك ، فقد ترغب في إعادة النظر ، كما يقول خبراء سلامة الأغذية. أخبرت شانينا نايتون ، أستاذة مشاركة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف ، جيدًا والسبب هو أن هذه الحاويات تتكون من مواد كيميائية مثل البلاستيك الدقيق والفثالات والبيزنول-أ (BPA).
“عندما يتم تسخين هذه المواد البلاستيكية ، يمكنها تحطيم وتحرير المواد الكيميائية الضارة في طعامك ، مما يزيد من تعرضك للسموم” ، لاحظت. وأضاف نايتون: “كلما زادت سخونة أو أكثر حمضية أو أكثر حمضية ، كلما زاد احتمال أن تتسرب هذه المواد الكيميائية في وجبتك”. (إليك سبب آخر للتفكير مرتين قبل إعادة تسخين الأطعمة الزيتية في الميكروويف.)
لماذا قد تجعلك المواد الكيميائية في حاويات الإخراج البلاستيكي مريضًا
وفقًا لتقرير ستانفورد ، يُعتقد أن الناس يستهلكون الكثير من البلاستيك الدقيقة كل أسبوع كما هو موجود في بطاقة الائتمان. على الرغم من أن التأثيرات الكاملة على صحة الإنسان لا تزال قيد الدراسة ، إلا أن الأبحاث التي تشمل الحيوانات والخلايا البشرية تشير إلى أن البلاستيدات الدقيقة قد تكون مرتبطة بالسرطان ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومخاوف الخصوبة. (تعلم الطريقة المذهلة التي يمكن للعلماء اكتشافها في الأجسام.)
أما بالنسبة إلى الفثالات ، يلاحظ WebMD أن الأبحاث تظهر أن هذه المواد الكيميائية قد تعطل العديد من أجهزة الأعضاء وتؤثر سلبًا على كل من الصحة الإنجابية وتنمية الطفل. حددت إحدى الدراسات حتى العلاقة بين التعرض المرتفع من الفثالات وزيادة خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن.
أخيرًا ، تم ربط BPA بعدد من الحالات الصحية ، بما في ذلك العقم الذكور والإناث ، والسمنة ، وأمراض القلب ، ومرض السكري من النوع 2 ، وبعض السرطان (المبيض ، والثدي ، والبروستات ، والقولون) ، والعيوب الخلقية ، ومجموعة من مشاكل صحة الطفولة. هناك أيضًا أدلة من دراسات أنابيب الاختبار التي قد تجعل العلاج الكيميائي أقل فعالية.
كيفية تخزين وإعادة تسخين بقايا الطعام بأمان
يمكن أن يساعدك تخزين بقايا الطعام في الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك على تجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالبلاستيك. تشرح وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أنه ينبغي تبريد الأطعمة المطبوخة في غضون ساعتين من التحضير. خلاف ذلك ، يجب إلقاؤها لأن البكتيريا الضارة يمكن أن تتضاعف بسرعة في درجة حرارة الغرفة. يجب وضع الأطعمة المتبقية في حزمة محكمة الإغلاق أو ختمها في حاوية تخزين من أجل منع البكتيريا من الدخول. سيؤدي ذلك أيضًا إلى الحفاظ على بقاياك رطبة وخالية من رائحة الثلاجة. إذا كنت تعلم أنك لن تأكلهم في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام ، فيمكن تجميدها لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.
لإعادة تسخين بقايا الطعام المجمدة بأمان ، تنصح وزارة الزراعة الأمريكية بذوبانها أولاً باستخدام إحدى الطرق الثلاث: في الثلاجة (بطيئة ولكنها أكثر أمانًا) ، في الماء البارد (أسرع ولكن تتطلب الرعاية لتجنب التلوث) ، أو في الميكروويف (الأسرع ، ولكن يجب طهي الطعام على الفور إلى 165 درجة فهرنهايت). يمكنك أيضًا إعادة تسخين بقايا الطعام المجمدة دون ذوبانه ، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول. يمكن أن تذهب بقايا الطعام التي تم حفظها في الثلاجة مباشرة إلى الميكروويف.
تأكد دائمًا من وصول الطعام إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت. استخدم مقياس حرارة الطعام ، وغطى الأطباق للاحتفاظ بالرطوبة ، وحرك أو تدوير الطعام حتى للتدفئة ، وخاصة في الميكروويف ، والتي يمكن أن تترك البقع الباردة. أخيرًا ، لا تُطلق على الأطعمة الميكروويف في البلاستيك ما لم يتم تصنيف الحاويات على وجه التحديد على أنها آمنة لهذا الغرض.