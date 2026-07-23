إن العمل الرائع الذي قام به بول بلاكبيرن لم يعد سرًا لليانكيز بعد الآن

لأسابيع، اعتبر آرون بون أن بول بلاكبيرن سر.

على الرغم من أن المخلص الأيمن قام بتكديس الأصفار من ساحة اللعب، إلا أنه لم يلاحظه أحد.

لقد بدأ هذا يتغير.

“منذ حوالي أسبوع، منذ 10 أيام، سألني شخص ما عن العمل الذي قام به،” قال بون بعد أن قدم بلاكبيرن جولتين من الراحة لمساعدة يانكيز على الفوز بالمباراة الثانية من الرأس المزدوج يوم الأربعاء على بايرتس، 2-0، وإنقاذ الانقسام في ذا برونكس. “لقد مر أكثر من شهر تقريبًا من بعض الأعمال الجيدة حقًا – سواء كان ذلك موقفًا عالي النفوذ، أو سواء كان يمنحك أدوارًا متعددة في ليلة معينة.

“لقد مر حوالي ستة أسابيع حيث حصل على أغراضه في مكان جيد حقًا. إنه رجل آخر مثل (برنت) هيدريك، تشعر بالرضا تجاه المرور بين اليسار واليمين. لقد كان كبيرًا بالنسبة لنا.”

يستمتع اللاعب الأيمن المخضرم بعام رائع، حيث وصل إلى 2.00 عصرًا بعد أدائه الأخير. لقد تخلى عن جولة واحدة فقط حصل عليها خلال ظهوراته الـ 14 الماضية التي يعود تاريخها إلى 21 يونيو والتي تمتد على 21 ¹/₃ أدوار.

بعد استخدام الأذرع العالية ديفيد بيدنار وفرناندو كروز وهيدريك في المباراة الافتتاحية، كان إطارا بلاكبيرن جزءًا لا يتجزأ من الفوز. لقد ورث عداءًا في القاعدة الأولى في القاعدة السابعة، وعندما سرق جاريد تريولو المركز الثاني وذهب إلى المركز الثالث بسبب خطأ رمي الماسك علي سانشيز، كان القراصنة مستعدين لأخذ زمام المبادرة.

لكن بلاكبيرن ضرب رايان أوهيرن ومارسيل أوزونا هربًا من المتاعب، واخترق فريق يانكيز النصف السفلي من الشوط.

انضم المخضرم البالغ من العمر 32 عامًا إلى فريق يانكيز العام الماضي بعد أن أطلق فريق ميتس سراحه في أغسطس. لم يكن أداؤه جيدًا، لكنه استمتع بوقته في ذا برونكس وعاد بصفقة مدتها عام واحد. وقد أقلع هذا العام.

وقال بلاكبيرن: “عندما شاركت في العام الماضي، لم أكن أعرف ما أتوقعه”. “لقد دخلت، وكانت هناك خطة لي منذ اليوم الأول. بدا الأمر وكأنهم مهتمون بمساعدتي وإعادتي إلى حيث اعتقدوا أنني يمكن أن أكون.”

متجر يانكيز ميرش تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء.

أحد العوامل الرئيسية: زيادة السرعة. الأمر متروك في جميع المجالات لبلاكبيرن. لقد حقق متوسطًا أفضل في مسيرته المهنية وهو 94.2 ميلاً في الساعة على غاطسه، ارتفاعًا من 92.6 قبل عام، مما جعل رمياته الثانوية أكثر فعالية.

قال بلاكبيرن: “لقد حظيت بإجازة كاملة هذا العام”. “لقد ركزت على الأشياء الصغيرة المختلفة التي كنت بحاجة إليها لأصبح أقوى و(اكتسب) المزيد من القدرة على الحركة. فقط ركضت معها.”