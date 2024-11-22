إن المساحات الخضراء المفضلة لدى جوانا جاينز لديكور العطلات هي ببساطة مذهلة

من الأكاليل إلى الأكاليل، تعد المساحات الخضراء عنصرًا أساسيًا في معظم مجموعات ديكورات العطلات. إنها واحدة من أكثر المواد تنوعًا التي يمكنك استخدامها لتزيين منزلك، لذا فإن شعبيتها ليست مفاجئة. تبدو المساحات الخضراء الخاصة بالعطلات رائعة على غطاء المدفأة، وعلى طول الدرابزين، وداخل المزهريات الموضوعة حول المنزل، وفي أي مكان آخر تقريبًا يمكنك التفكير فيه. نجمة HGTV جوانا جاينز هي نفسها من محبي المساحات الخضراء للعطلات. وبشكل أكثر تحديدًا، الصنوبر الفضي، الذي تحبه كثيرًا لدرجة أنها استخدمته لتزيين متجر Magnolia Market الذي تمتلكه مع زوجها وزميلها نجم “Fixer Upper” Chip Gaines. هذا الصنوبر الصناعي هو ظل أخضر فضي فريد يبدو أكثر تعقيدًا قليلاً من الصنوبر الصناعي التقليدي.
يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على كيفية استخدام Gaines لهذه المساحات الخضراء في جميع أنحاء المتجر في مقطع فيديو قام النجم بتحميله على Instagram. لقد قامت بإقران الفروع مع التوت المقدس بورجوندي لإنشاء ترتيب أخضر مثالي لموسم العطلات. ثم قام المصمم الداخلي بوضع الترتيب داخل مزهرية زخرفية. كما علقت إكليلًا من الصنوبر الفضي فوق المرآة. حتى أن جاينز قام بخلط الصنوبر الفضي مع التوت المقدس والمساحات الخضراء الأخرى واستخدم هذا الترتيب لتخطيط عرض المتجر. إذا كنت تشعر بالإلهام من أفكار ديكور العطلات الممتعة لنجم HGTV والتي تتضمن الصنوبر الفضي، ففكر في إعادة إنشاء هذه المظاهر في منزلك. هذه طريقة سهلة بشكل مدهش لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة.
قم بتبطين غطاء الموقد أو الدرابزين بالصنوبر الفضي
يمكنك تقليد طريقة جوانا جاينز في استخدام الصنوبر الفضي، والتوت المقدس، وإكليل الصنوبر العادي لتخطيط عرض المتجر في بضع خطوات فقط. للحصول على مظهر مماثل في منزلك، ضع هذه العناصر على طول غطاء المدفأة أو الدرابزين فوق الدرج. ما عليك سوى لف إكليل من الصنوبر العادي حول إكليل من الصنوبر الفضي، وعلقه في المكان المرغوب فيه باستخدام خطافات التبديل السلكية الصغيرة الشفافة من كوماند. يمكنك لصق أغصان التوت في الإكليل بعد تثبيتها في مكانها.
فكر في شراء إكليل عيد الميلاد الاصطناعي من Winlyn Frosted للالتفاف حول Pieshay Christmas Garland لعرض الديكور هذا. أما بالنسبة للتوت المقدس، فقد ترغب في استخدام قطع Fangoo Red Berry ذات الأسعار المعقولة. لا تتردد في تزيين إكليلك بشكل أكبر باستخدام قطع ديكور العطلات الأخرى، مثل الأقواس أو قصب الحلوى. فقط تأكد من اختيار القطع الحمراء أو العنابية. وكما أوضح جاينز، فإن هذه الظلال تكمل الصنوبر الفضي بشكل أفضل.
قم بإنشاء تنسيقات خضراء احتفالية باستخدام الصنوبر الفضي والتوت المقدس
إذا كنت من محبي ترتيب الصنوبر الفضي والتوت الذي صنعته جوانا جاينز في مزهرية، فلا تتردد في القيام بذلك في المنزل بنفسك باستخدام فروع RECUTMS Pine Needle وFangoo Red Berry Picks. خذ بعض الوقت لإنشاء مزيج من أغصان الصنوبر الفضي والتوت المقدس الذي يناسب تفضيلاتك ويكمل ديكورك الحالي. يمكنك إضافة مجموعة واحدة فقط من التوت إلى المساحات الخضراء للحصول على لون خافت.
ومع ذلك، إذا كنت تفضل أن يخطف التوت الأنظار، ضع بعض أغصان الإبرة داخل مجموعة كبيرة من التوت. الخيار لك. قم بتحريك الترتيب إلى مزهرية العطلة المفضلة لديك بعد الانتهاء. يمكنك جعل المزهرية البسيطة أكثر احتفالية عن طريق ربط قوس كبير حول مركزها. إذا كنت تفضل تخطي هذه الحيلة الخاصة بديكور العطلات، فما عليك سوى شراء مزهرية احتفالية تم شراؤها من المتجر. تعد مزهرية Burton + BURTON Red Translucent Vase خيارًا رائعًا نظرًا لأن الزجاج الأحمر سيتناقض مع خشب الصنوبر الفضي بشكل جميل.