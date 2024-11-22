إن المساحات الخضراء المفضلة لدى جوانا جاينز لديكور العطلات هي ببساطة مذهلة

من الأكاليل إلى الأكاليل، تعد المساحات الخضراء عنصرًا أساسيًا في معظم مجموعات ديكورات العطلات. إنها واحدة من أكثر المواد تنوعًا التي يمكنك استخدامها لتزيين منزلك، لذا فإن شعبيتها ليست مفاجئة. تبدو المساحات الخضراء الخاصة بالعطلات رائعة على غطاء المدفأة، وعلى طول الدرابزين، وداخل المزهريات الموضوعة حول المنزل، وفي أي مكان آخر تقريبًا يمكنك التفكير فيه. نجمة HGTV جوانا جاينز هي نفسها من محبي المساحات الخضراء للعطلات. وبشكل أكثر تحديدًا، الصنوبر الفضي، الذي تحبه كثيرًا لدرجة أنها استخدمته لتزيين متجر Magnolia Market الذي تمتلكه مع زوجها وزميلها نجم “Fixer Upper” Chip Gaines. هذا الصنوبر الصناعي هو ظل أخضر فضي فريد يبدو أكثر تعقيدًا قليلاً من الصنوبر الصناعي التقليدي.

يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على كيفية استخدام Gaines لهذه المساحات الخضراء في جميع أنحاء المتجر في مقطع فيديو قام النجم بتحميله على Instagram. لقد قامت بإقران الفروع مع التوت المقدس بورجوندي لإنشاء ترتيب أخضر مثالي لموسم العطلات. ثم قام المصمم الداخلي بوضع الترتيب داخل مزهرية زخرفية. كما علقت إكليلًا من الصنوبر الفضي فوق المرآة. حتى أن جاينز قام بخلط الصنوبر الفضي مع التوت المقدس والمساحات الخضراء الأخرى واستخدم هذا الترتيب لتخطيط عرض المتجر. إذا كنت تشعر بالإلهام من أفكار ديكور العطلات الممتعة لنجم HGTV والتي تتضمن الصنوبر الفضي، ففكر في إعادة إنشاء هذه المظاهر في منزلك. هذه طريقة سهلة بشكل مدهش لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة.