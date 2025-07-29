إن بداية كام شليتر الخشنة تضع بقعة دوران يانكيز في خطر آخر

كانت نزهة ليلة الاثنين لكام شليتلر هي اختباره الثالث لإثبات اليانكيز أنه يستحق مكانًا في الدوران.

لم يذهب كما هو مخطط له للاعب الصاعد البالغ من العمر 24 عامًا.

سمح شليتلر بثلاثة أشواط حصل على سبع مرات مع خمس تمريرات وأربعة مناحي في 4 ¹/₃ أدوار في الخسارة 4-2 إلى الأشعة.

بدأ بداية تقريبية ، وتخلي عن جولة على أرضه على جونيور كامينيرو وثلاثة مناحي في الشوط الأول.

استقر شليتلر وتمكن من العودة إلى أكبر قوته ، قيادته في منطقة الإضراب مع كرة Fastball ، التي بلغ متوسطها 98 ميل في الساعة.

وقال المدير المدير الفني آرون بون: “إحدى بطاقات الاتصال الخاصة به هي قدرته على ملء منطقة الإضراب”. “الكرة السريعة كبيرة وحقيقية.”

يعتمد شليتلر اعتمادًا كبيرًا على تلك الكرة السريعة ، ورميها 52 في المائة من الوقت في مسيرته الشابة.

ومع ذلك ، فإن ملاعبه الداعمة – في المقام الأول منزلق وكرة المنحنى – حيث يعتقد بون أن هناك مجالًا للتحسين.

قال بون: “مرة أخرى ، إنه صقل الثانوية (الملاعب)”. “هذا ما كان عملًا مستمرًا بالنسبة له. أشعر في هذه الألعاب القليلة الأولى ، لقد قام بعمل لائق في الواقع.

والسؤال الوحيد هو ما إذا كان مشجعو يانكي سيتمكنون من مشاهدته في ضبط تلك الملاعب في Pinstripes كما تم ذكر اسمه كرقاقة تجارية محتملة.

في حين أن شليتلر لم يكن مبالغًا فيه – حيث وصل إلى 4.91 عصرًا في 14 ²/₃ أدوار مع 18 تمرينًا – فإن مكانه في الدوران محفوف بالمخاطر ، حيث كان لويس جيل وريان ياربرو يعود.

وقد لا يزال يانكيز يعزز دورانهم إلى ما وراء ماكس المقلي وكارلوس رودون.

يمكن الضغط على شليتلر من مكان ما إذا لم يتم إرساله إلى القاصرين.

ولدى سؤاله عن الفرق الأكبر بين الترويج في الكبرى وفي القصر ، قال شليتلر: “أعتقد أن الضاربون يقومون بإجراء تعديلات سريعة ، فإن المنطقة (الإضراب) أصغر قليلاً. سوف يجعلك تدفع إذا لم تكن في المنطقة ، كما يمكنك أن تقول في الشوط الأول”.