إن بي سي تتخذ قرارًا كبيرًا بشأن كريس كولينسوورث

استعد لقضاء المزيد من ليالي الأحد مع كريس كولينسوورث.

تستعد شبكة NBC لتمديد عقد كبير لمحلل برنامج “Sunday Night Football” والذي من شأنه أن يجعل كولينسوورث معلقًا على مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي حتى موسم 2029-30، وفقًا لموقع The Athletic.

ومن المتوقع أن يوقع كولينسوورث، البالغ من العمر 65 عامًا، على تمديد لمدة أربع سنوات يسمح له بإدارة مباراتين إضافيتين من بطولة سوبر بول للشبكة في عامي 2026 و2030.

وتعتقد شبكة NBC أن كولينسوورث “لا يزال الأفضل في اللعبة” بين محللي اتحاد كرة القدم الأميركي، وفقًا للتقرير، وسيضمن هذا التمديد مكانه في مباراة الذروة الأسبوعية للمنفذ.

من الممكن أن يساعد التمديد كولينسوورث في سد الفجوة المالية بينه وبين نظرائه في الصناعة.

وتبلغ قيمة الصفقة الحالية لكولينسوورث حوالي 12.5 مليون دولار سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن مبلغ 37.5 مليون دولار الذي يكسبه توم برادي في صفقته الجديدة التي تمتد لعشر سنوات مع فوكس.

لكن هذا العقد يبدو وكأنه عقد شاذ للغاية، حيث يحصل توني رومو من شبكة CBS وتروي أيكمان من شبكة ESPN على 18 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فإن عقد كولينسوورث الحالي يستمر حتى بطولة سوبر بول 2026، لكنه سيستمر الآن في التعليق على إحدى المباريات المهمة في الأسبوع كل أسبوع.

ويعمل نجم فريق Bengals السابق إلى جانب مايك تيريكو بعد أن تعاون سابقًا مع آل مايكلز، الذي ترك دوره ليتولى التعليق على برنامج “Thursday Night Football” على Amazon Prime.

ومن المعروف أن كولينسوورث هو مالك موقع Pro Football Focus، وهو موقع كرة القدم التحليلي الذي تُستخدم تصنيفاته عند تقديم التشكيلات الأساسية خلال مباريات ليلة الأحد.

وتكهن موقع “ذا أثليتيك” بأن جريج أولسن مدرب فوكس، الذي تم تخفيض رتبته إلى الفريق الثاني عند وصول برادي، أو مدربين مثل شون ماكفاي مدرب رامز أو مايك توملين مدرب ستيلرز، ربما كانوا من الممكن أن يكونوا بدائل محتملة في المستقبل لو انتهى عقد كولينسوورث دون تمديد.

سيكون كولينسوورث وتيريكو خلف الميكروفون يوم الأحد عندما يتوجه فريق تشيفز، الذي فاز 2-0، إلى الطريق لأول مرة لزيارة فريق فالكونز (1-1) بعد فوزه المفاجئ في “Monday Night Football” على فريق إيجلز.