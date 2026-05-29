إن تصرفات Pitcher الغريبة في تقطيع المنشعب هي بالضبط الابتذال الذي يتودد إليه روب مانفريد

ماذا لدينا هنا؟ هل أنشأ روب “الإهمال” مانفريد أخيرًا سابقة كانت طويلة جدًا في الظهور ومن المحتمل أنها غير مستدامة نظرًا لسجله الحافل في النظرة الأخرى؟

اعتبارًا من يوم الخميس، بعد يومين من الحادثة، ظهر تقرير يفيد بأن MLB سيعلق أو يوقف لاعب Brewers Abner Uribe لثلاث مباريات بعد سلوكه على التل والذي أدانه حتى مديره، بات مورفي، ووصفه بأنه “غير مقبول”.

أنهى أوريبي، على أرضه أمام ذا كاردز يوم الثلاثاء، الجزء العلوي من الشوط الثامن بضربة قوية أعقبها رجل مبتذل في الخارج! “هنا” “احتفال” بأسلوب WWE يستهدف مخبأ الزوار وربما مع ظهور ضيف في العرض الترويجي المتبادل بين ESPN وWWE الذي يقدمه بات مكافي للأحداث المنبوذين.

باختصار، كان تصرف أوريبي مفرطاً حتى في ضوء شهادة مانفريد الشخصية بأن شقلبات المضرب “تجذب الأطفال”، ووضعيات اللعب في المنزل، واستعراض العضلات، وغير ذلك من العروض غير المحتشمة التي تخصني بدلاً من السلوك المهذب الذي يتسم بالروح الرياضية، وكأن المجتمع الأميركي يحتاج إلى البيسبول لكي يضيف إلى انحداره المدني.