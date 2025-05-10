إن حل التخلص من الرمادي الألفي هو التحول إلى اتجاه التصميم الترابي الدافئ هذا

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هل تمنحك غرفتك البيج المملّة blahs ، لكنك لست على متن الطائرة تمامًا مع الاتجاه القصوى؟ هل تحب المشاعر المريحة والمريحة التي تم إنشاؤها بواسطة ديكور Hygge الاسكندنافي ، ولكنك تجد أيضًا أنك تنجذب إلى جمال Wabi-Sabi الموجود في التصميم الياباني؟ إذا كنت تموت للتخلي عن اللون الرمادي وجرب ألوانًا جديدة عصرية ، ولكن لا تزال ترغب في إنشاء أسلوب متناغم وهادئ في منزلك ، يقول خبير في تحسين المنزل إنه أمر ممكن عندما تميل إلى أسلوب Japandi. تقول ماري بيترز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sasquatch Contracting ، إن الحل للتخلص من الرمادي الألفي هو احتضان أنظمة الألوان الترابية والأقمشة الطبيعية التي تضيف نسيجًا.
وقال بيترز لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “أصبح Millennial Gray هو المحايدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان لأنه شعرت بالحديث والآمن”. “لكن الآن بدأ يشعر بالشعور العقيمة قليلاً. إنه لا يجلب الكثير من الدفء أو الشخصية إلى مساحة ، وهو شيء يتوق إليه الناس حقًا.” وأوضحت أن الاتجاهات تتحرك نحو أنظمة الألوان الأكثر دفئًا المرتبطة بأسلوب جاباندي. يعزو بيترز هذا ليس فقط للأشخاص الذين يرغبون في أن يشعر مساحاتهم أكثر دفئًا وأكثر شخصية ، ولكن إلى لون بانتون 2025 لهذا العام ، وهو لون بني مزاج يسمى Mocha Mousse. “بدلاً من الرمادي البارد الذي يمكن أن يشعر بالألوان الأرضية أو الباردة ، مثل البيج ، والذوبان ، والبني الغني ، والتراكوتا الناعمة … اجعل المنزل يشعر بالعيش والتهدئة.”
استخدم اللون والإضاءة والملمس لإنشاء نمط japandi في مساحاتك
وقالت ماري بيترز لـ House Digest خلال مقابلتها الحصرية: “أود أن أوصي باستخدام تصميم Japandi وألوان المرتبطة بتحديث المساحات الرمادية الألفية”. وأوضحت “الاتجاه يساعدنا على الابتعاد عن” صالة العرض المثالية “وقوائم العقارات التي تم تنظيمها ، والمزيد نحو المساحات التي تشعر بأنها ملاذ شخصي”. إنها ليست وحدها في تقييمها. يتفق العديد من المصممين الداخليين على أن جيل الألفية الرمادي هو من بين اتجاهات التصميم التي تخرج رسميًا عن الأسلوب.
يتطلب الحصول على نمط Japandi بشكل صحيح مزيجًا دقيقًا من الأثاث والإكسسوارات والإضاءة والملمس. ولكن وفقًا لبيترز ، يبدأ الأمر بالحصول على اللون المناسب على جدرانك. أخبرتنا: “الرسم خطوة أولى رائعة”. “بعض الألوان التي أحبها كثيرًا هي Shoji White و Fawn Brindle و Urbane Bronze و Weimaraner و Revere Pewter.” معظم هذه المحايدين الأيقونية لها قيم انعكاس للضوء منخفضة أو متوسطة المدى (LRV) ، والتي يمكن أن تساعد في خلق توازن جيد بين الضوء والدفء. قال بيترز إن الإضاءة التي تختارها يمكن أن تضخيم هذا التأثير. “تبديل المصابيح الإضاءة البيضاء الباردة للبيضاء الناعمة للحفاظ على الظلال القاسية والنغمات الباردة” ، اقترحت.
المنسوجات هي طريقة أخرى يمكنك من خلالها إضافة هذه الألوان الدافئة والترابية إلى مساحتك. قال بيترز لتجربة سجادة المنطقة إذا كنت تبحث عن حل سريع. وأضافت “باستخدام الأقمشة الطبيعية مثل الصوف إضافة الملمس والدفء”. متوفرة في Beige و Brown ، مجموعة Safavieh Natura Handmade Wool Rugs هي خيارات عالية التصنيف يصفها المراجعون بأنها دافئة ومريحة.
أضف التباين مع المواد الطبيعية
على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تندم على تحديث مساحتك الرمادية التي عفا عليها الزمن بألوان أكثر دفئًا والتي تكون أكثر في الاتجاه ، وفقًا لماري بيترز ، فإن التغيير يقدم كل من إيجابيات وسلبيات. وقالت خلالها الحصري مع House Digest: “يمكن أن تشعر لوحة دافئة وترابية بالهدوء والأساس”. “فكر في كلاي ، الرمال ، المغرة ، والبيجات الناعمة ؛ فهي تضيف الدفء والشعور بالنية إلى الفضاء.” يقدر بيترز أيضًا تنوع لوحات ألوان Japandi ، مضيفًا أنه “يمكنك طبقة القوام ، وإضافة مواد طبيعية مثل الخشب أو الحجر ، ولا تزال تبقي نظرة متماسكة”. ضع في اعتبارك أن أسلوب الديكور غير الناقص تمامًا يعمل بشكل أفضل عندما تقترب منه بشكل كلي.
وفقًا للمقاول العام ، فإن التماسك والتوازن هما مفاتيح الحصول على هذا المظهر بشكل صحيح. وحذرت قائلاً: “إذا كنت ثقيلًا جدًا على نغمة واحدة دون تباين كافٍ ، فقد تبدأ الغرفة في الشعور بالشعور قليلاً”. شجع بيترز اللعب مع الملمس والعمق للحفاظ على الأمور أكثر إثارة للاهتمام. أخبرتنا قضاء بعض الوقت الإضافي في تصميم مساحتك بعناية مع وضع جميع العناصر في الاعتبار يستحق كل هذا الجهد ، ليس فقط بسبب التأثير الجمالي ولكن بسبب الفوائد العقلية والعاطفية التي يمكن أن تجلبها أيضًا. وقال بيترز “أعتقد أن هذه اللوحة في الوقت المناسب والخالدة”. “إنها تتمتع بحظة في الوقت الحالي لأنها منظف الحنك البصري بعد سنوات من الرمادي ، لكن السبب في أن الأمر يتصاعد هو أنه يجعل الناس يشعرون بالرضا في مساحتهم.”