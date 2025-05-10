إن حل التخلص من الرمادي الألفي هو التحول إلى اتجاه التصميم الترابي الدافئ هذا

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هل تمنحك غرفتك البيج المملّة blahs ، لكنك لست على متن الطائرة تمامًا مع الاتجاه القصوى؟ هل تحب المشاعر المريحة والمريحة التي تم إنشاؤها بواسطة ديكور Hygge الاسكندنافي ، ولكنك تجد أيضًا أنك تنجذب إلى جمال Wabi-Sabi الموجود في التصميم الياباني؟ إذا كنت تموت للتخلي عن اللون الرمادي وجرب ألوانًا جديدة عصرية ، ولكن لا تزال ترغب في إنشاء أسلوب متناغم وهادئ في منزلك ، يقول خبير في تحسين المنزل إنه أمر ممكن عندما تميل إلى أسلوب Japandi. تقول ماري بيترز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sasquatch Contracting ، إن الحل للتخلص من الرمادي الألفي هو احتضان أنظمة الألوان الترابية والأقمشة الطبيعية التي تضيف نسيجًا.

وقال بيترز لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “أصبح Millennial Gray هو المحايدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان لأنه شعرت بالحديث والآمن”. “لكن الآن بدأ يشعر بالشعور العقيمة قليلاً. إنه لا يجلب الكثير من الدفء أو الشخصية إلى مساحة ، وهو شيء يتوق إليه الناس حقًا.” وأوضحت أن الاتجاهات تتحرك نحو أنظمة الألوان الأكثر دفئًا المرتبطة بأسلوب جاباندي. يعزو بيترز هذا ليس فقط للأشخاص الذين يرغبون في أن يشعر مساحاتهم أكثر دفئًا وأكثر شخصية ، ولكن إلى لون بانتون 2025 لهذا العام ، وهو لون بني مزاج يسمى Mocha Mousse. “بدلاً من الرمادي البارد الذي يمكن أن يشعر بالألوان الأرضية أو الباردة ، مثل البيج ، والذوبان ، والبني الغني ، والتراكوتا الناعمة … اجعل المنزل يشعر بالعيش والتهدئة.”