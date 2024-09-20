إن خليط الملح الإنجليزي هو الحل للحصول على منزل برائحة منعشة

هناك العديد من طرق ذكية لاستخدام ملح إبسوم في المنزلولكن ربما يكون المفضل لدينا هو مزجه مع البوتبوري للحصول على منزل برائحة منعشة لن ​​ترغب في مغادرته أبدًا. لذا، انسَ تلك الشموع المعطرة باهظة الثمن ومعطرات الجو التي لا تدوم طويلاً كما ينبغي. يمكنك صنع معطر منزلي مخصص مقابل جزء بسيط من السعر — ومن المرجح أن تكون رائحته أفضل.

يحتوي ملح إبسوم، المعروف أيضًا باسم كبريتات المغنيسيوم، على بلورات صغيرة عديمة اللون ذات مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة لآلام العضلات والالتهابات. نظرًا لأنه علاج طبيعي، يمكن أن يكون ملح إبسوم مفيدًا أيضًا في حديقة الخس الخاصة بك كسماد، لنقع قدميك المتعبتين، أو لرشه في ماء الاستحمام للحصول على تجربة مهدئة ومريحة. لكن العلاج بالروائح لا ينبغي أن يقتصر على هذه الأشياء. يمكن أن يمنح الجمع بين ملح إبسوم والزيوت الأساسية والبوتبوري بقية منزلك رائحة ثابتة في أي وقت تريد فيه إضفاء لمسة من الطبيعة على مساحتك الداخلية.

أفضل جزء هو أنه يمكنك تخصيص الرائحة باستخدام زيوت أساسية مختلفة إلى جانب مزيج من الزهور المجففة وقشور البرتقال وأعواد القرفة والقرنفل وشرائح اليقطين والأقماع والأوراق والمزيد. إمكانيات العطر غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لملح إبسوم أيضًا التخلص من أي روائح كريهة في أجزاء أخرى من المنزل، مثل المطبخ. للحصول على إجابة لمنزل يدوم طويلاً وذو رائحة منعشة، اكتشف كيفية صنع مزيج ملح إبسوم هذا بنفسك سهل التحضير وبأسعار معقولة.

