إن خليط الملح الإنجليزي هو الحل للحصول على منزل برائحة منعشة

هناك العديد من طرق ذكية لاستخدام ملح إبسوم في المنزلولكن ربما يكون المفضل لدينا هو مزجه مع البوتبوري للحصول على منزل برائحة منعشة لن ترغب في مغادرته أبدًا. لذا، انسَ تلك الشموع المعطرة باهظة الثمن ومعطرات الجو التي لا تدوم طويلاً كما ينبغي. يمكنك صنع معطر منزلي مخصص مقابل جزء بسيط من السعر — ومن المرجح أن تكون رائحته أفضل.
يحتوي ملح إبسوم، المعروف أيضًا باسم كبريتات المغنيسيوم، على بلورات صغيرة عديمة اللون ذات مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة لآلام العضلات والالتهابات. نظرًا لأنه علاج طبيعي، يمكن أن يكون ملح إبسوم مفيدًا أيضًا في حديقة الخس الخاصة بك كسماد، لنقع قدميك المتعبتين، أو لرشه في ماء الاستحمام للحصول على تجربة مهدئة ومريحة. لكن العلاج بالروائح لا ينبغي أن يقتصر على هذه الأشياء. يمكن أن يمنح الجمع بين ملح إبسوم والزيوت الأساسية والبوتبوري بقية منزلك رائحة ثابتة في أي وقت تريد فيه إضفاء لمسة من الطبيعة على مساحتك الداخلية.
أفضل جزء هو أنه يمكنك تخصيص الرائحة باستخدام زيوت أساسية مختلفة إلى جانب مزيج من الزهور المجففة وقشور البرتقال وأعواد القرفة والقرنفل وشرائح اليقطين والأقماع والأوراق والمزيد. إمكانيات العطر غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لملح إبسوم أيضًا التخلص من أي روائح كريهة في أجزاء أخرى من المنزل، مثل المطبخ. للحصول على إجابة لمنزل يدوم طويلاً وذو رائحة منعشة، اكتشف كيفية صنع مزيج ملح إبسوم هذا بنفسك سهل التحضير وبأسعار معقولة.
كيفية صنع بوتبوري ملح إبسوم في المنزل
مستوحى من وصفة جوانا جينز للحصول على منزل برائحة منعشة ولكن باستخدام البوتبوري الجاف بدلاً من غليه على الموقد، فإن مزيج ملح إبسوم هذا هو شيء يمكنك صنعه مرارًا وتكرارًا دون الحاجة إلى شراء المزيد من المكونات على الفور.
ملح إبسوم هو أساس خليط البوربوي الخاص بك، لذا احصل على كيس من الصيدلية أو متجر البقالة – لا يهم العلامة التجارية. بعد ذلك، اجمع بعض الزهور المجففة أو بتلات الورد أو الفواكه المجففة أو الأعشاب. نحن نحب الروائح المسكرة للتفاح والبرتقال وأقماع الصنوبر وإكليل الجبل، لكن اختر ما تحبه أكثر. للحصول على لمسة إضافية من الرائحة، ابحث عن الزيوت العطرية المفضلة لديك، مثل اللافندر أو النعناع أو الأوكالبتوس، لإضفاء لمسة من الهدوء والرائحة المنعشة على مزيج ملح إبسوم.
الآن بعد أن حصلت على المكونات، امزج أجزاء متساوية من ملح إبسوم وبوت بوري في وعاء. بعد ذلك، أضف بضع قطرات من الزيوت العطرية، وقلّب المكونات معًا. تأكد من أن الزيت العطري يلامس كل قطعة من الملح وبوت بوري المجففة تقريبًا. ثم، اسكبي خليط البوت بوري في وعاء محكم الغلق، مثل برطمان زجاجي، واتركيه لمدة 24 ساعة على الأقل. يساعد هذا ملح إبسوم على امتصاص جميع الروائح. بعد 24 ساعة، اسكبي مزيج ملح إبسوم المعطر في وعاء زجاجي شفاف أو حتى في زجاجة. ضعيها في أكياس صغيرة في أرجاء منزلك. للحصول على رائحة عطرية مميزة، رجي وعاء البوتبوري المعروض للبيع في إبسوم كل بضعة أيام لتجديد رائحته.