إن رفض كيلي أوسبورن الأخير لشائعات الموت أوزي يزعج الآن

في أوائل يوليو 2025 ، يزعم مقطع فيديو Deepfake الذي يقوم بجولات على الإنترنت لإظهار الروك الأسطوري Ozzy Osbourne يناقش وفاته الوشيكة. واجهت Ozzy مشكلات مستمرة مع مرض باركنسون ولم يعد قادرًا على المشي ، لكنه أجرى حفلًا نهائيًا في برمنغهام ، إنجلترا مع السبت الأسود ، وفي 5 يوليو 2025. بعد فترة طويلة من ظهور الفيديو ، نفت ابنة النجمة الروك كيلي أوسبورن علنًا أن أوزي كانت مريضة. وقالت على Instagram (عبر أخبار E!): “إنه لا يموت”. “نعم ، لديه باركنسون ، ونعم ، تنقله مختلف تمامًا عما كان عليه ، لكنه لا يموت. ما هو الخطأ فيك؟” كما انتقد مضيف “Beat Shazam” أتباعه لنشر شائعات حول كون والديها جزءًا من اتفاق انتحاري. وكتبت في قصة أخرى: “توقف عن عمل مقالات أو منشورات حول كيفية اعتقادك لوالدي مع اتفاق انتحاري”.

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يبدو أن إنكارها الصاخب الآن تقشعر له الأبدان للغاية بالنظر إلى أنه بعد بضعة أسابيع فقط ، توفي رجل السبت الأسود عن عمر يناهز 76 عامًا. “إنه مع حزن أكثر من مجرد كلمات يمكن أن تنقل أنه يتعين علينا الإبلاغ عن أن أوزبي أوزسبورن المحبوب قد توفي هذا الصباح” ، قالت عائلة أوسبورن في بيان مشترك مع CBS News. “كان مع عائلته وتحيط بالحب.”