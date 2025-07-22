إن رفض كيلي أوسبورن الأخير لشائعات الموت أوزي يزعج الآن

في أوائل يوليو 2025 ، يزعم مقطع فيديو Deepfake الذي يقوم بجولات على الإنترنت لإظهار الروك الأسطوري Ozzy Osbourne يناقش وفاته الوشيكة. واجهت Ozzy مشكلات مستمرة مع مرض باركنسون ولم يعد قادرًا على المشي ، لكنه أجرى حفلًا نهائيًا في برمنغهام ، إنجلترا مع السبت الأسود ، وفي 5 يوليو 2025. بعد فترة طويلة من ظهور الفيديو ، نفت ابنة النجمة الروك كيلي أوسبورن علنًا أن أوزي كانت مريضة. وقالت على Instagram (عبر أخبار E!): “إنه لا يموت”. “نعم ، لديه باركنسون ، ونعم ، تنقله مختلف تمامًا عما كان عليه ، لكنه لا يموت. ما هو الخطأ فيك؟” كما انتقد مضيف “Beat Shazam” أتباعه لنشر شائعات حول كون والديها جزءًا من اتفاق انتحاري. وكتبت في قصة أخرى: “توقف عن عمل مقالات أو منشورات حول كيفية اعتقادك لوالدي مع اتفاق انتحاري”.
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يبدو أن إنكارها الصاخب الآن تقشعر له الأبدان للغاية بالنظر إلى أنه بعد بضعة أسابيع فقط ، توفي رجل السبت الأسود عن عمر يناهز 76 عامًا. “إنه مع حزن أكثر من مجرد كلمات يمكن أن تنقل أنه يتعين علينا الإبلاغ عن أن أوزبي أوزسبورن المحبوب قد توفي هذا الصباح” ، قالت عائلة أوسبورن في بيان مشترك مع CBS News. “كان مع عائلته وتحيط بالحب.”
من DeepFake إلى الواقع
لقد تعثرت الإنترنت مع خداع أوزي أوسبورن للموت على مر السنين ، بما في ذلك واحدة في عام 2023 تعثر فيها أوزي نفسه عبر يوتيوب حيث رأى صورته على شريط فيديو في مذكرات. وقال خلال حلقة من بودكاست أوزبورن: “لقد وضعت الأمر وماتت!”. “الشيء على يوتيوب ، الذي يذهب ،” المشاهير الذين ماتوا اليوم “، وهناك صورة لي” ، قال.
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ومع ذلك ، ربما يكون Deepfake 2025 هو الأكثر إثارة للقلق. في الفيديو ، يقول Ozzy Osbourne الذي تم إنشاؤه من الذكاء الاصطناعى: “لست بحاجة إلى طبيب لأخبرني أنني سأموت. أعرف أنني سأموت”. ربما كان ذلك مزيفًا ، لكن المشاعر كان يمكن أن تكون حقيقية ، بالنظر إلى خبر وفاته. وبالمثل ، فإن استجابة كيلي أوسبورن ساخنة للفيديو ، إلى جانب الشائعات ذات الصلة عن حالة قبر والدها ، ظهرت الآن بشكل مختلف تمامًا ، سواء كانت ابنة في حالة إنكار لمدى قربها من الموت ، أو مصادفة غريبة. على أي حال ، بدا أن المشجعين متعاطفين مع تجربة أوزبورن. كما كتب أحدهم على X ، “لقد كنت هناك رغم ذلك. نرى والدينا يفشلون ببطء في الصحة ولا يريدون سماع ذلك أو تصدقه”.
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