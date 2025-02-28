إن رفع مساحتك بالأثاث الخالد أصبح أسهل بفضل Sohnne

على مر السنين ، أصبح التسوق الأثاث تمرينًا متزايدًا في الإحباط. لا يتم العثور على القطع ذات الجودة الصنع فقط ، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى الأناقة الخالدة وتروق على الفور ترقية غرفة المعيشة الحديثة. واجه الأمر ، هناك عدد قليل من القطع التي سيشتريها مصممو الداخلية المهنية في IKEA. على هذا النحو ، فلا عجب أن العديد من مالكي المنازل يتطلعون إلى الأثاث الكلاسيكي للماضي لتزويد مساحاتهم بترقية تمس الحاجة إليها. ولا توجد علامة تجارية تضع الأثاث المتماثل الجودة مثل Sohnne.
يعد كرسي Sohnne’s Eames Lounge والنسخة المتماثلة العثمانية مثالًا مثاليًا على مدى قرب النسخ المتماثلة المصممة بدقة في الصفقة الحقيقية. يضم نفس جلد الأنيلين الكامل والركض الخلفي للألومنيوم المموه الوعرة للأصل ، لم يتم قطع أي زوايا هنا من حيث المتانة أو الراحة. ومع ذلك ، فإن أوجه التشابه لا تتوقف عند هذا الحد ؛ كل شيء من الأبعاد الأصلية إلى وسادة الرغوة البولي يوريثان الفاخرة لقطعة تشارلز وراي إيمز المحبوبة قد تم استنساخها بشق الأنفس لإنشاء نسخة طبق الأصل من الأصل قدر الإمكان.
سواء كنت تبحث عن الكرسي المثالي للاسترخاء في غرفة المعيشة أو المكتب أو الدراسة أو الصالة ، فمن المؤكد أن كرسي Eames Lounge والنسخة المتماثلة العثمانية يعزز مساحتك عن طريق حقن من الملمس الخشبي الدافئ والراحة الفاخرة ، وصورة ظلية محشرة. معروضة حاليًا مقابل 999 دولارًا ، وهو متساوٍ أو أقل تكلفة من عدد لا يحصى من النسخ الأدنى ، لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في الحرفية والراحة الاستثنائية.
نسخة طبق الأصل من كرسي البيض في Sohnne صحيح بالنسبة لـ Arne Jacobsen الكلاسيكية الخالدة
رمزًا للتصميم الاسكندنافي ، وقف كرسي البيض في Arne Jacobsen لعام 1958 لاختبار الوقت ويظل أحد أكثر الأثاث الذي يسهل التمييز عليه على هذا الكوكب. يتميز شكل البيض ، الذي يضم شكلًا دائريًا ، ينضح بالأناقة والهدوء في الرفاهية ، وكرسي البيض مثيرا مثل أي تحفة من الفن الحديث بينما تظل وظيفية مثالية في المنزل الحديث. ويمكن أن يكون لك مقابل 1،699 دولار ، وذلك بفضل Sohnne.
يزن أقل من 75 رطلاً ، فإن نسخة طبق الأصل من كرسي البيض من Sohnne مع البراز تختلف تمامًا عن النسخ المتماثلة ذات الوزن الخفيف والهشكي لتصميم Jacobsen الكلاسيكي الذي يغمر السوق. يتميز تنجيد جلدي أصلي ، وقذيفة مصبوبة من الألياف الزجاجية ، وقاعدة قوية من الألمنيوم المصقول ، وهذا كرسي مصنوع لتجميل مساحتك طالما اخترت أن تعتز بها. ومع ذلك ، فإن استثمارك في التصميم الكلاسيكي محمي مع ضمان المنتج لمدة 12 شهرًا إذا احتجت إليه.
يتميز تصميم كرسي البيض ، وهو يضم تصميمًا يسمح بالإمالة والدوار ، وهو أمر لا بد منه لأولئك الذين يبحثون عن ازدهار حديث في مساحتهم. اعتمادًا على ديكورك الحالي ، يمكن أن يكون بمثابة محور لافتة للنظر بين القطع المعاصرة ، أو إدراج الراحة في نظام تصميم حديث بالفعل. شيء واحد مؤكد. بمجرد أن تعود إلى هذا الكرسي وتستريح قدميك على البراز المطابق ، ستختبر الأفضل في الراحة المريحة المتطورة.
يوفر نسخة Sohnne’s Togo FireSide Chair النسائية التطور المريح لتصميم ميشيل دوكاروي الأيقوني
تتميز عمل ميشيل دوكاروي ، وهو من بين الدعامة الدعامة لتصميم الأثاث في السبعينيات ، بالتألق النحت الذي يتجنب الهندسة الوحشية التي سادت العليا في العقود السابقة. والنتيجة مبدعة ومغرية من الناحية الجمالية بقدر ما هي أفخم ومريحة ، ومن الصعب فهم أفضل من الأثاث المبتكرة في دوكاروي من نسخة طبق الأصل من Sohnne Togo.
تتميز هذه النسخة المتماثلة ذات السقوط الفائقة من كرسي Ducaroy الكلاسيكي بإطار رغوة بولي إيثر من مستويات الكثافة المختلفة ، مما يوفر للمستخدم دعمًا ممتازًا للراحة والراحة. تمكنت Sohnne أيضًا من إتقان صورة ظلية من نوع Togo Fireside ، وبأسعار قدرها 799 دولارًا ، على جزء صغير من تكلفة معظم المنافسين.
تقدم عددًا من خيارات الألوان التي تتراوح بين كلاسيكي (جلد الغزال الأبيض والدماء البيج “) إلى لافتة للنظر (Teddy Velvet Red و Corduroy Orange) ، يمكن استخدام هذا الكرسي متعدد الاستخدامات لسرقة العرض في غرفة المعيشة الخاصة بك أو مزجها مع الديكور المحيط. أو ، إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الصور الظلية الفريدة من Ducaroy ، ففكر في إقرانها مع قطع أخرى من مجموعة Michel Ducaroy من Sohnne لتصميم غرفة المعيشة المتماسكة التي تعمل كخلفية مثالية للأمسيات الرومانسية في المنزل.