إن زراعة العشب الشريطي سريع النمو هو خطأ كبير. إليك بديل أفضل

عندما تواجه ساحة فارغة في حاجة ماسة إلى تنسيق الحدائق، فمن المغري الوصول إلى النباتات سريعة النمو التي ستملأ المساحة بسرعة. لكن الانتشار السريع لبعض الأنواع يمكن أن يكون خبرا سيئا. العشب الشريطي (Phalaris arundinacea) هو أحد المزارعين السريعين الذين يضيفهم بعض البستانيين إلى ساحاتهم كغطاء أرضي – فقط لتواجه الندم العميق. إذا كنت على وشك زراعة العشب الشريطي في حديقتك، فقد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا وإعادة النظر فيه، حيث أنه من الصعب التخلص منه بمجرد أن يترسخ. من الأفضل اختيار بديل بدلاً من ذلك، مثل عشب التبديل (Panicum virgatum).

العشب الشريطي موطنه الأصلي أمريكا الشمالية وأوراسيا، ولكن السلالة غير المحلية فقط هي مزارع عدواني ينتشر بسهولة. على الرغم من أنها واحدة من أعشاب الزينة التي يمكنك زراعتها، إلا أن العشب الشريطي مدرج على أنه غازي في أكثر من اثنتي عشرة ولاية ومقاطعة أونتاريو الكندية. إن زراعتها في هذه المواقع ليست غير قانونية فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا كبيرة للنظم البيئية المحلية.