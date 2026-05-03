إن زراعة العشب الشريطي سريع النمو هو خطأ كبير. إليك بديل أفضل

عندما تواجه ساحة فارغة في حاجة ماسة إلى تنسيق الحدائق، فمن المغري الوصول إلى النباتات سريعة النمو التي ستملأ المساحة بسرعة. لكن الانتشار السريع لبعض الأنواع يمكن أن يكون خبرا سيئا. العشب الشريطي (Phalaris arundinacea) هو أحد المزارعين السريعين الذين يضيفهم بعض البستانيين إلى ساحاتهم كغطاء أرضي – فقط لتواجه الندم العميق. إذا كنت على وشك زراعة العشب الشريطي في حديقتك، فقد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا وإعادة النظر فيه، حيث أنه من الصعب التخلص منه بمجرد أن يترسخ. من الأفضل اختيار بديل بدلاً من ذلك، مثل عشب التبديل (Panicum virgatum).
العشب الشريطي موطنه الأصلي أمريكا الشمالية وأوراسيا، ولكن السلالة غير المحلية فقط هي مزارع عدواني ينتشر بسهولة. على الرغم من أنها واحدة من أعشاب الزينة التي يمكنك زراعتها، إلا أن العشب الشريطي مدرج على أنه غازي في أكثر من اثنتي عشرة ولاية ومقاطعة أونتاريو الكندية. إن زراعتها في هذه المواقع ليست غير قانونية فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا كبيرة للنظم البيئية المحلية.
لماذا يعتبر تبديل العشب بديلاً جيدًا – وخيارات أخرى يجب وضعها في الاعتبار
يمكن أن يصل ارتفاع العشب الشريطي إلى 6 أقدام، ويمكن أن ينمو نبات واحد ليصبح رقعة يبلغ عرضها 8 أقدام. لهذا السبب قد يشعر البستانيون أنهم يحصلون على الكثير من هذا النبات سريع النمو. ولكن إذا كان العشب الشريطي غازيًا في منطقتك، أو كنت ببساطة لا تريد أن يتفوق هذا المزارع العدواني على الأنواع الأخرى في الفناء، يعد تبديل العشب بديلاً رائعًا يستحق النظر فيه. أحد أعشاب الزينة الملونة العديدة التي يمكنك إضافتها إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك، يعد العشب التبديل بديلاً جيدًا للعشب الشريطي لأنه يتمتع أيضًا بعادة نمو متكتلة ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 7 أقدام مع انتشار 3 أقدام. يزدهر في المناطق من 5 إلى 9 ويفضل التربة الطينية أو الرملية. يتحول عشب التبديل إلى ظلال من اللون الذهبي والبرتقالي في الخريف ويزدهر في الأماكن الرطبة مثل العشب الشريطي، لكنه يتمتع بمعدل نمو معتدل فقط.
هناك خيار آخر (خاصة بالنسبة للبقع الرطبة في حديقتك) وهو اختيار نبات البردي، وهو ما يقسم به خبراء المناظر الطبيعية البديلة للعشب المستدام. البردي الرمادي (Carex Grayi)، على سبيل المثال، هو نبات منخفض الصيانة ومتكتل وشبيه بالعشب يصل ارتفاعه إلى 3 أقدام وينتشر بعرض 2 قدم. إنه يزدهر في نفس الظروف البيئية مثل العشب الشريطي الغازي، على الرغم من أنه لا ينمو بسرعة.