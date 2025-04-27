إن زراعة شجرة الكمثرى من البذرة ليست مشروع البستنة الممتعة التي قد تتخيلها

إذا كنت تحلم بحديقة مليئة بعلاجات لذيذة ، فهناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل زراعة أشجار الفاكهة. الكمثرى ، على سبيل المثال ، أقل عرضة للآفات من التفاح الشهير ، وأسهل النمو ، ولكن كيف تبدأ يحدث الفرق. يعد استخدام شجرة أو شجرة شابة من الحضانة أفضل – وأبسط – خيارات. بالطبع ، يمكن إغراء استخدام البذور المأخوذة من الفاكهة التي تم شراؤها من المتجر ، ولكن هذه الطريقة لا ينصح بها عمومًا. يتطلب زراعة شجرة الكمثرى من البذور الكثير من الوقت ، والكثير من الصبر ، وقبول حقيقة أن النتيجة النهائية قد لا تكون ناجحة. في الواقع ، ليس مشروع البستنة الممتع والسهل الذي قد تتخيله.
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك لا تحاول زراعة أشجار الكمثرى من البذور هو أنها ببساطة ليست طريقة زراعة موثوقة. بغض النظر عن نوع الكمثرى الذي تستخدمه لحصاد البذور ، فإن الكمثرى التي تنمو على الشجرة ليست مضمونة لتكون حقيقية لثمار الشجرة الأم. باختصار ، من غير المرجح أن يتطابق ظهور ثمار الشجرة وطعمها. والأسوأ من ذلك ، أن الفاكهة قد تكون غير صالحة للتنفيذ. كما قال دامون عبد ، أستاذ مساعد في زراعة البستنة في لويزيانا ، أخبرت مارثا ستيوارت ، أن “… علم الوراثة من البذرة يمكن أن تختلف من النبات الأم.” ومع ذلك ، هذا ليس الحاجز الوحيد الذي يجب مراعاته. ستحتاج إلى تحضير البذور قبل الزراعة ، قد لا تنبت البذور ، وعليك أن تنمو أكثر من شجرة واحدة حتى يحدث التلقيح.
كيف تنمو شجرة الكمثرى من البذور
بصرف النظر عن النتيجة النهائية كونها مفاجأة تامة ، فإن محاولة زراعة شجرة الكمثرى من الصفر هي مقامرة بعدة طرق أخرى. لأحد ، يعد إعداد البذور للزراعة عملية حساسة وتستغرق وقتًا طويلاً. ستحتاج إلى تحريك البذور في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر بينما تميل باستمرار إلى احتياجاتهم. عندها فقط يمكنك زرعها في التربة وتأمل أن تنبت. ومع ذلك ، ليس هناك ما يضمن أن ينبت. ما هو أكثر من ذلك ، لأن أشجار الكمثرى لا تلطيق الذات ، ستحتاج إلى تنفيذ هذه العملية لما لا يقل عن نوعين مختلفين من الكمثرى.
إذا نجحت ، ستكون الشتلات جاهزة للزراعة في مكان يحصل على أكثر من 6 ساعات من أشعة الشمس المباشرة يوميًا ، لكن لعبة التخمين ستستمر. الأمل هو أن الأصناف المختلفة ستساعد في تلقيح بعضها البعض ، وتثير الإزهار ، ثم تحمل الفاكهة ، ولكن هذه النتيجة ليست معطى. للحصول على أعلى فرصة للنجاح ، ستحتاج إلى الالتزام برعاية الأشجار الحساسة مع الري الأسبوعي ، والتخصيب السنوي ، وتشذيب الأوراق والفروع المستمرة. لسوء الحظ ، حتى مع وجود أقصى درجات التفاني ، فلن تعرف ما إذا كانت جهودك ناجحة لفترة طويلة. في الواقع ، قد يستغرق الأمر ما بين 3 و 10 سنوات لأشجار الكمثرى إلى الفاكهة ، إن وجدت. ناهيك عن أن الكمثرى قد لا يكون التنوع الذي كنت تأمل أو ، والأسوأ من ذلك ، قد لا يكون صالحًا للأكل.