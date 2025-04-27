إن زراعة شجرة الكمثرى من البذرة ليست مشروع البستنة الممتعة التي قد تتخيلها

إذا كنت تحلم بحديقة مليئة بعلاجات لذيذة ، فهناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل زراعة أشجار الفاكهة. الكمثرى ، على سبيل المثال ، أقل عرضة للآفات من التفاح الشهير ، وأسهل النمو ، ولكن كيف تبدأ يحدث الفرق. يعد استخدام شجرة أو شجرة شابة من الحضانة أفضل – وأبسط – خيارات. بالطبع ، يمكن إغراء استخدام البذور المأخوذة من الفاكهة التي تم شراؤها من المتجر ، ولكن هذه الطريقة لا ينصح بها عمومًا. يتطلب زراعة شجرة الكمثرى من البذور الكثير من الوقت ، والكثير من الصبر ، وقبول حقيقة أن النتيجة النهائية قد لا تكون ناجحة. في الواقع ، ليس مشروع البستنة الممتع والسهل الذي قد تتخيله.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك لا تحاول زراعة أشجار الكمثرى من البذور هو أنها ببساطة ليست طريقة زراعة موثوقة. بغض النظر عن نوع الكمثرى الذي تستخدمه لحصاد البذور ، فإن الكمثرى التي تنمو على الشجرة ليست مضمونة لتكون حقيقية لثمار الشجرة الأم. باختصار ، من غير المرجح أن يتطابق ظهور ثمار الشجرة وطعمها. والأسوأ من ذلك ، أن الفاكهة قد تكون غير صالحة للتنفيذ. كما قال دامون عبد ، أستاذ مساعد في زراعة البستنة في لويزيانا ، أخبرت مارثا ستيوارت ، أن “… علم الوراثة من البذرة يمكن أن تختلف من النبات الأم.” ومع ذلك ، هذا ليس الحاجز الوحيد الذي يجب مراعاته. ستحتاج إلى تحضير البذور قبل الزراعة ، قد لا تنبت البذور ، وعليك أن تنمو أكثر من شجرة واحدة حتى يحدث التلقيح.