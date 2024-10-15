إن صعود مارك فينتوس في ميتس ليس سوى مفاجأة للجميع

خرج مارك فيينتوس من العدم تقريبًا ليصبح نجمًا بارزًا في موسم Mets المعجزة ونجمًا في فترة ما بعد الموسم المليئة بالتوقعات المنخفضة والعودة الرائعة. إنها فترة مذهلة في أواخر سبتمبر وأكتوبر يديرها النادي لتعكس مسيرته الشابة.

انتقل Vientos من خطط Mets الطرفية إلى مدير رئيسي، ومنبوذ إلى أحد الشخصيات البارزة في التسلسل الهرمي للأبطال. لقد حافظ على أمل معقول، حتى عندما كان فريق ميتس يستهدفه في كتلة التداول أو Triple-A سيراكيوز، أو أخبره في كثير من الأحيان أنه ظل خلف بريت باتي على مخطط العمق الأساسي الثالث.

كان الطفل يتمتع بالثقة، لكن قلة قليلة من حوله صدقوا ذلك. حاول فريق ميتس إشراكه في الصفقات في بعض الأحيان في السنوات الماضية، ولكن الحقيقة هي أن الفرق الأخرى كانت تحبه بدرجة أقل. كان يُنظر إليه عالميًا تقريبًا على أنه شخص لديه أداة ضرب جيدة ولكن قفازًا مهتزًا، وفي النهاية، بلا منصب.

جي دي مارتينيز، شريكه في الضربات العرضية في منطقة ميامي، هو شخص نادر يؤمن بفينتوس. يعد مارتينيز، الذي أدى توقيعه الربيعي المفاجئ إلى حد ما إلى عودة فيينتوس إلى الصغار، دليلًا إيجابيًا على أنه يمكنك تكوين مهنة خاصة إذا تمكنت من التأرجح.

“إنه لاعب عظيم يا رجل. إنه موهوب. قال مارتينيز: “إنه يُضرب دائمًا”. “لقد حصل على هذا الكلب فيه، كما تعلمون. لقد حصل على تلك النار فيه. إنه شيء لا يمكنك تدريسه – حصى جنوب فلوريدا.

فينتوس، الذي لا يزال يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، ليس بالضبط من شوارع ميامي المتوسطة، بعد أن التحق بمدرسة التراث الأمريكي باهظة الثمن في بلانتيشن، والتي أخرجت إريك هوسمر وغيره من كبار اللاعبين. لكن كان بإمكانك رؤية تلك الرغبة، حتى بينما استمروا في إرساله إلى سيراكيوز. لم يستسلم أبدًا، وكان يؤمن دائمًا.

لم ير مارتينيز الإيمان فحسب، بل رأى المهارة في جلسات الضرب معًا في جامعة نوفا الجنوبية الشرقية. والآن تشهد البلاد ذلك أيضًا. في أكتوبر، قاد لعبة البيسبول في عدد الضربات (14) وRBIs (11). لدى Vientos ست مباريات متعددة الضربات في أول تسع مسابقات له في فترة ما بعد الموسم. اللاعب الوحيد الذي لديه المزيد في تاريخ MLB هو كين غريفي جونيور (سبع مباريات متعددة الضربات في عام 1995).

في بعض الأحيان، يحمل Vientos النادي بلاعبين بقيمة 20 مليون دولار (بيت ألونسو وبراندون نيمو) ولاعب واحد بقيمة 30 مليون دولار (مرشح أفضل لاعب فرانسيسكو ليندور). في جميع الأوقات، إنه يصدم الناس في جميع أنحاء الدوري بلعبه الشامل.

في وقت متأخر عندما تقدموا، لا يزال يتم استبداله بالدفاع من قبل زميله في جنوب فلوريدا خوسيه إغليسياس، وهي المفاجأة الثانية لهذا الموسم.

لقد مررغ ببعض الكرات، لكنه لعب كل الكرات تقريبًا. بعد مسرحية واحدة تبدو غير قابلة للتنفيذ، لم يصدق أحد الأشخاص في فيليز ذلك.

قال رجل فيلادلفيا متأسفاً: “إنه يشبه مايك شميدت”.

اتبع تغطية The Post لميتس في فترة ما بعد الموسم:

إذا كان هذا مبالغة، فمن المؤكد أن فيينتوس قد واجه هذه اللحظات. تتراكم أبرز إنجازاته، وكان آخرها الضربات العنيفة الكبرى في اللعبة 2 التي ضربها على لاندون كناك، صاحب اليد اليمنى الصاعد لفريق دودجرز، والتي قادت فريق ميتس إلى فوز آخر عندما كانت هناك علامات مرة أخرى على أنهم قد يتحولون إلى قرع (وليس الشخص المحظوظ). ألونسو يحمل حوله).

قبل أن يفوز هوميروس فينتوس، كان دودجرز يمشي مع ليندور عمدًا مع فتح القاعدة الأولى، وهي المسرحية الواضحة. من بين الإهانات التي وجهها خلال السنوات العديدة الماضية، كان ينبغي أن تحتل هذه المرتبة مرتبة منخفضة للغاية. ولكن يبدو أن هناك مجالًا لشريحة أخرى على كتفه العريض، وقال إنه أخذ الأمر “على المستوى الشخصي”. لقد استمتع أيضًا بفرصته الأخيرة، لذلك كان الأمر مزيجًا من المشاعر.

قال فينتوس: “أريد أن أكون هناك خلال هذا الهجوم بالتأكيد”. “أريدهم أن يسيروا مع ليندور في هذا الموقف، وأن يضعوني هناك.”

بالطبع، كان أي شخص سيمشي ليندور هناك. على أية حال، لا يزال فيينتوس يجد إهانة.

قال فيينتوس: “لقد اعتبرته حافزًا”. “أنا أقول، حسنًا، إذا كنت تريدني أن أصعد، سأريكم أي شيء.”

Knack، الرجل الثاني في لعبة Dodgers Bullpen المقررة، ربما لم يكن يعرف من الذي كان يتعامل معه هنا. تقاتل فينتوس، وأخطأ في خمس رميات، وكان يعتقد طوال الوقت أنه يريد الركض أو اثنين، وكان يعتقد أيضًا أنه من المستحيل أن يرميه كناك بالكرة السريعة. لقد كان 0 مقابل 2 في تلك التوقعات. لم يقتصر الأمر على أن Knack كان لديه الجرأة في تجربة المدفأة فحسب، بل قادها Vientos فوق الحائط في وسط الملعب الأيمن.

قال فينتوس: “اعتقدت أنه سوف يرمي لي منزلقًا وكنت سأضعه في الحفرة أو شيء من هذا القبيل”.

حاول Knack التسلل بسرعة 95 ميلاً في الساعة خلفه، وقام بتقسيم اللوحة إلى نصفين مقاس ¹/₂ بوصة.

وقال فينتوس: “لم أكن أريد تفويت الفرصة”.

في الآونة الأخيرة، نادرا ما يفعل ذلك.

مثل فريق ميتس أنفسهم، فقد تجاوز التوقعات بمقدار ميل، مما أدى إلى إثارة ضجة مع ذلك الدنجر، مما أدى إلى تهدئة جمهور هوليوود. أرسل Vientos نصه خارج المسار. لقد فعل الشيء نفسه طوال شهر أكتوبر.

تمت إعادة تقييم Vientos أثناء بناء سيرة ذاتية للموسم العادي مما جعله يقود الفريق بنسبة تباطؤ 0.516 و0.837 OPS (على الرغم من أنه لم يتأهل تمامًا بسبب تخفيض رتبته مرتين إضافيتين إلى سيراكيوز). إنه مرشح شرعي لـ Silver Slugger.

في هذه الأثناء، غيّر فريق ميتس كل شيء بانتصاره بنتيجة 7-3 مما جعل هزيمة المباراة الأولى بنتيجة 9-0 تبدو وكأنها ليست أكثر من مجرد ومضة على طريقهم الرائع.

قال أحد كشافة NL: “هذا الفريق (النائم) يعود من بين الأموات كما لم أر أي فريق من قبل”.

ويمكن قول الشيء نفسه عن فيينتوس نفسه.