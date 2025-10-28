إن مرونة كام توماس من خلال إصابة في الوجه تثير إعجاب مدرب نتس جوردي فرنانديز

هيوستن – يشتهر كام توماس بتسجيله الغزير.

لكن الأمر كان أبعد من مجرد حصول الحارس المضطرب على دلو، وهو ما أشاد به المدرب جوردي فرنانديز يوم الاثنين.

وقال فرنانديز قبل خسارة فريقه أمام روكتس 137-109: “لقد كان صامداً. لقد تعرض للضرب بكل الطرق الممكنة، ويستمر الطفل في المضي قدماً”. “لقد قام بعمل رائع. لقد نما صوته، وهذا ما نحتاج إليه. هذا ما نريد رؤيته. ومواصلة التطور في كل مباراة. وبعد ذلك، سنحصل على ما نستحقه، بالتأكيد”.

وبلغ متوسط ​​توماس 29.3 نقطة على الرغم من إصابته بكسر في الأنف، واحتاج إلى غرز في عينه اليسرى يوم الأحد واحتاج إلى ثلج في يده اليمنى، قبل أن يصل إلى تسع نقاط يوم الاثنين.

بعد جمود العقد والعودة إلى العرض المؤهل بقيمة 5.99 مليون دولار، سيكون توماس وكيلًا مجانيًا غير مقيد في الصيف المقبل.

قام فريق Nets بتعيين Drake Powell و Danny Wolf في فريق Long Island التابع لهم في G-League.

غادر الناشئون، الذين خرج كل منهم مصابًا بالتواء في الكاحل، الرحلة البرية وعادوا إلى نيويورك، حيث بدأت لونج آيلاند التدريب يوم الاثنين.

ويستضيف نتس فريق هوكس يوم الأربعاء ولن يلعب مرة أخرى حتى يوم الأحد.

قال فرنانديز: “لدينا خطة للجميع. في بعض الأحيان، يجب وضع هذه الخطط أثناء التنقل لأننا لم نكن نعلم أنهم سيلتويون في كاحلهم”. “لقد فعلوا ذلك. الآن، هم على استعداد للتدرب. الآن، يمكنهم الحصول على تدريبات حقيقية. من الجيد جدًا أن يتمكنوا من القيام بذلك، لذلك عندما نحتاج إليهم، يكونون جاهزين للانطلاق.

“أنا سعيد جدًا بالموارد المتوفرة لدينا، وكيف نستخدمها، ومن الجيد أن لديهم هذه الممارسة ومن ثم يمكنهم مساعدتنا قريبًا.”

غاب Ziaire Williams يوم الاثنين بسبب كدمة في أسفل الظهر / الألوية.

تم إراحة إيجور دمين لعلاج الإصابة بسبب تمزق اللفافة الأخمصية اليسرى.

وردًا على سؤال عما إذا كان ديمين سيجلس جنبًا إلى جنب في المستقبل المنظور، قال فرنانديز إن الأمر ليس كذلك.

قال فرنانديز: “لا، الآن فقط. إنه بناء سليم حتى يتمكن من تحمل الأحمال والدقائق”. “عندما تلعب مباراة، للتعافي والقدرة على لعب المباراة التالية، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، فهذا هو المكان الذي لا يستطيع جسمك تحمله. لكنه سيكون بخير.”

كان واحد على الأقل من الحراس الثلاثة الصاعدين موجودًا في الملعب لمدة 125 دقيقة من 144 دقيقة محتملة لدخول يوم الاثنين.

مع خروج ديمين، سجل نولان تراوري ثلاث نقاط وثلاث تمريرات حاسمة واستحواذين على الكرة المرتدة في 21 دقيقة من مقاعد البدلاء.

وقال تراوري لصحيفة The Post قبل المباراة: “إنهم يريدون فقط أن يروني ثابتًا”.

قال فرنانديز: “أنا متحمس من أجله. لقد كان يعمل ومستعد للذهاب”. “هذه هي الفرص التي كنا نتحدث عنها. إيجور، في الوقت الحالي، نحن ندير بناء دفاعاته بشكل مناسب حتى نتمكن من لعب دقائق متسقة، وزيادة الدقائق والظهير. والآن فرصة لنولان.

“لذلك من الجيد أن نرى شخصًا آخر يأتي، ويضع الضغط على اللاعبين الآخرين ويجب على الجميع أن يكونوا أفضل قليلاً وأفضل قليلاً في كل مباراة. إنه شيء جيد. أنا متحمس له.”