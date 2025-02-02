إن مزهرية زخرفية رفيعة يمكنك صنعها باستخدام صواني الأشجار الدولار والغراء الساخن

إذا كنت تحب ديكور Glam DIY ، فربما تكون قد سمعت عن Creator Yoduvh Essentials على YouTube ، ملكة صنع ديكورات Blingy مع عناصر شجرة الدولار. أحد إبداعاتها عبارة عن إناء طويل القامة على شكل قرص مصنوع من صواني بلاستيكية كبيرة. إنها تنقذ بعض الدولارات على لهجة زخرفية من خلال صياغة النجوم مع الغراء الساخن ، مغطاة بطلاءها الذهبي المميز. منتجها النهائي هو إناء التماثيل المزينة بتصميمات الغراء المذهبة التي أعادتها إلى 2.50 دولار فقط. اصنع قطعة الديكور الخاصة بك عن طريق نسخ خططها إلى الرسالة ، أو استخدم هذه الفكرة كنقطة انطلاق لرؤيتك الفريدة.
رفعت الصوانيان الحواف التي ، عند إرفاقها مع قممها التي تواجه بعضها البعض ، تترك وعاءًا شبيهًا بالمزهرية المجوفة. إن قطع جزأين من كل صينية يجعل فتحة أعلى ومساحة مسطحة لتلصق القطع المقطوعة كقاعدة.
لجعل هذه المزهرية الرقيقة ، شراء صواني بلاستيكية كبيرة مستديرة من الكريستال وورقة شهادة جامعية وحزمة من الحجارة الأزهار من شجرة الدولار ؛ ستضيف الحجارة وزنًا ضروريًا إلى قاعدة المزهرية لمساعدتها على البقاء في وضع مستقيم. من منفذ DIY المفضل لديك ، التقط بعض الطلاء الرش الصديق للبلاستيك ، والكثير من عصي الغراء ، والمواد اللاصقة الشاقة مثل E6000 ، وهو الغراء الذي يجب أن تبقيه في منزلك. أما بالنسبة للأدوات ، فقم بجمع حديد لحام ، وعلامة ، وحاكم ، ومسدس غراء ساخن ، وعصا المصاصة للمساعدة في التخلص من الغراء الزائد.
قم بإعداد القطع الخاصة بك
قم بإلغاء بعض ورق شهادة شهادة جامعية وشريط الحواف إلى سطح عملك. تتبع محيط الدرج على الورق ، ورسم خطين عبر الدائرة يقسم الشكل إلى أرباع حتى. بدءًا من المركز ، قم بعمل خطوط من الغراء الساخن الذي يصل إلى حافة الدائرة. استخدم الأرباع للمساعدة في إنشاء حتى تركيزات من الغراء. اجعل الخطوط سميكة وتغلق بدرجة كافية حتى تندمج جميع القطع في شكل واحد. ستصنع اثنين من هؤلاء. إذا كانت يدك تشد فقط التفكير في هذه المهمة ، فقم بشراء بعض المفاتيح المستديرة غير المكلفة بدلاً من ذلك مثل هذه المهامات الذهب Cididu. سيجعل الفينيل الرفيع من السهل قطع المواد الزائدة.
لإنشاء فتحة المزهرية ، على كل صينية ، ارسم خطًا مستقيمًا على طول الحافة بين نقطتين على شفته التي تترك حوالي 1 بوصة بين الشفة والخط في أوسع نقطة. في النقطة المعاكسة تمامًا على شفة الدرج ، ارسم خطًا مماثلًا يترك فجوة حول ضعف سمك الخط الأول في أوسع نقطة. هذا سيعمل كقاعدة.
يتجنب YouTuber Yoduvh أساسيات تقطيع أو تكسير صوانيها عن طريق “قطعها” مع الحديد لحام. على طول الخطين اللذين صنعتهما على كل صينية ، قم بإذابة البلاستيك من حافة إلى أخرى. بمجرد إزالة كل من الصوانيين سميكة ورقيقة ، ضع الصوانيين بحيث تلمس الحواف المرتفعة بعضها البعض وتتطابق مع فتحات القطع. قم بإذابة المزيد من البلاستيك مع الحديد اللعين إذا كانت الفتحات الموجودة على قطعتك غير متساوية.
تجميع و accessorize
مع E6000 ، ربط حواف الصوانيين معا. قم بتدويره ببضع نقاط من الغراء الساخن لإمساكهما في مكانه بينما يجف الغراء الأثقل. في حين أن الغراء يقوم بسحره ، قم برش تصاميم الغراء الساخن. يبدو الذهب المعدني فائقة الفاخر ، لكن الألوان الأخرى تعمل أيضًا. اذهب إلى نغمات الأرض مثل لون بانتون في عام 2025 لهذا العام ، Mocha Mousse ، إذا كانت مساحتك تحتوي على أكثر من أجواء ريفية. لمحبي اتجاهات الألوان المشرقة والجريئة ، قم بتجهيز الزخرفة بلون جذاب. أضف مستوى إضافيًا من رهيبة مشروعك عن طريق رسم المزهرية نفسها.
بمجرد أن تكون واثقًا من أن الصوانيين قد ترتبطا (رابطة E6000 هي الأقوى بعد 24 إلى 72 ساعة) ، استخدم الحديد لحام لذوبان القطعان الأكبر من الصواني. ضعهم بحوافهم المدببة التي تلمس لجعل شكل بيضاوي. المس حديد اللحام إلى نقاط التلامس للقطعة حتى يتم دمج حواف القطعتين. باستخدام كل من الغراء الثقيل والساخن ، قم بتوصيل القاعدة بفتحة أكبر على المزهرية.
في هذه المرحلة ، إما رش الطلاء على المزهرية نفسها قبل الالتزام بالزينة أو اتركها واضحة. قم بلصق الزخارف على كل جانب من المزهرية ، وقم بتقطيع الشيء الذي يتجول في فتحة المزهرية. استخدم بعض الغراء الإضافي لتوصيل الجزء المتداخل من الديكور الغراء الساخن إلى القاعدة. استمر في لصق الأطراف الفضفاضة لتصميم الغراء أو الموظفين حول الحواف المنحنية للمزهرية. أخيرًا ، ضع بعض الحجارة الأزهار في المزهرية قبل إضافة الزهور.