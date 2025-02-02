إن مزهرية زخرفية رفيعة يمكنك صنعها باستخدام صواني الأشجار الدولار والغراء الساخن

إذا كنت تحب ديكور Glam DIY ، فربما تكون قد سمعت عن Creator Yoduvh Essentials على YouTube ، ملكة صنع ديكورات Blingy مع عناصر شجرة الدولار. أحد إبداعاتها عبارة عن إناء طويل القامة على شكل قرص مصنوع من صواني بلاستيكية كبيرة. إنها تنقذ بعض الدولارات على لهجة زخرفية من خلال صياغة النجوم مع الغراء الساخن ، مغطاة بطلاءها الذهبي المميز. منتجها النهائي هو إناء التماثيل المزينة بتصميمات الغراء المذهبة التي أعادتها إلى 2.50 دولار فقط. اصنع قطعة الديكور الخاصة بك عن طريق نسخ خططها إلى الرسالة ، أو استخدم هذه الفكرة كنقطة انطلاق لرؤيتك الفريدة.

رفعت الصوانيان الحواف التي ، عند إرفاقها مع قممها التي تواجه بعضها البعض ، تترك وعاءًا شبيهًا بالمزهرية المجوفة. إن قطع جزأين من كل صينية يجعل فتحة أعلى ومساحة مسطحة لتلصق القطع المقطوعة كقاعدة.

لجعل هذه المزهرية الرقيقة ، شراء صواني بلاستيكية كبيرة مستديرة من الكريستال وورقة شهادة جامعية وحزمة من الحجارة الأزهار من شجرة الدولار ؛ ستضيف الحجارة وزنًا ضروريًا إلى قاعدة المزهرية لمساعدتها على البقاء في وضع مستقيم. من منفذ DIY المفضل لديك ، التقط بعض الطلاء الرش الصديق للبلاستيك ، والكثير من عصي الغراء ، والمواد اللاصقة الشاقة مثل E6000 ، وهو الغراء الذي يجب أن تبقيه في منزلك. أما بالنسبة للأدوات ، فقم بجمع حديد لحام ، وعلامة ، وحاكم ، ومسدس غراء ساخن ، وعصا المصاصة للمساعدة في التخلص من الغراء الزائد.