إن وتيرة الكيس التي كان يقودها العمالقة في اتحاد كرة القدم الأميركي تتوقف الآن

أرلينغتون، تكساس – طوال الوقت، لم يكن يبدو أن نجاح العمالقة في الدفاع، وتحديدًا مع اندفاعهم التمريري، سيكون مستدامًا.

وكما تبين، لم يكن الأمر كذلك.

لقد قادوا اتحاد كرة القدم الأميركي في أكياس خلال أول ثماني مباريات برصيد 35. كان ديكستر لورانس متصدر الدوري خلال سبع مباريات بتسعة أكياس. لم يكن الدفاع قادرًا على الحفاظ على هذه الوتيرة، ولم يتلق العمالقة سوى كيس واحد في مبارياتهم الثلاث الماضية.

لورانس، مع وجود فريق مزدوج وثلاثي ضده، لم يكن لديه كيس في مبارياته الأربع الماضية. نتيجة لذلك، تراجع العمالقة إلى المركز الرابع في الدوري برصيد 36 كيسًا – خلف برونكو (44)، تكساس (42) والفايكنج (38).

سمح فريق Cowboys، باستخدام داك بريسكوت والآن كوبر راش في مركز الظهير الوسطي، بـ 30 كيسًا هذا الموسم، وهو المركز 13 في الدوري.

تم استبعاد جيرمين إليمونور (رباعي)، مما يعني أن المخضرم كريس هوبارد سيبدأ مرة أخرى في التدخل الأيسر. بدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي تم اختياره خلال الموسم، بالخسارة أمام ستيلرز آند كوماندرز، وعانى، مما أدى إلى تغيير خط الهجوم. … تم إدراج CB Deonte Banks (الضلع) على أنها مشكوك فيها.

هذا لقاء بين فريق لا يستطيع وآخر لا يستطيع أيضًا. بعد ذلك ، يصعد دفاع العمالقة المصنف 30 (يسمح بـ 147.9 ياردة لكل لعبة) ضد هجوم الاندفاع رقم 31 لفريق Cowboys (82.5 ياردة في المباراة). … كان الدفاع عن الكرة في الهواء يمثل مشكلة للعمالقة وكانت المشكلات في الملعب الأسبوع الماضي واضحة. أكمل Buccaneers QB Baker Mayfield 8 من 10 تمريرات لمسافة 172 ياردة على رميات 10 ياردات هوائية أو أكثر.

يلعب العمالقة 0-2 في عيد الشكر على الطريق ضد كاوبويز، وخسروا 30-3 في عام 1992 و28-20 في عام 2022، وهو الموسم الأول لبريان دابول كمدرب رئيسي.

قال دابول: “إنه لشرف عظيم أن ألعب في عيد الشكر”. “أتذكر الجلوس هناك مع جدي ومشاهدة المباريات في عيد الشكر عندما لا يكون هناك سوى مباراتين فقط. لكنني شاركت في هذه اللعبة في عيد الشكر في مسيرتي المهنية كثيرًا. إنه امتياز دائمًا».