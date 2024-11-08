إيجابيات وسلبيات استخدام نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي في الحديقة

عند اختيار أفضل نوع من النشارة لحديقتك، لديك ثروة من المنتجات العضوية وغير العضوية التي يمكنك اختيارها. أحد هذه الخيارات هو لحاء الصنوبر الطبيعي، وهو خيار تغطية شائع نظرًا لتوفره بسهولة ومظهره الجذاب. هناك العديد من الإيجابيات لاستخدام نشارة لحاء الصنوبر، ولكن هناك أيضًا بعض السلبيات التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار. يوفر هذا النوع من المهاد جميع المزايا المعتادة للتغطية، مثل الوقاية من الأعشاب الضارة، والاحتفاظ بالرطوبة، وعزل التربة، ولكنه قد يسبب نقصًا في النيتروجين أثناء تحلله.
لنبدأ بالإيجابيات: نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي هي منتج ثانوي لصناعة الغابات، لذا فهي خيار رائع للبستانيين المهتمين بالبيئة لأنها تستخدم الموارد المتجددة بشكل جيد. كما أنها جذابة عند استخدامها على أسِرَّة الحديقة حول الأشجار والشجيرات، وتوفر غطاءًا ممتازًا على الأرض يمكن أن يمنع نمو الأعشاب الضارة. عادةً ما يكون من السهل اكتشاف تلك التي تمكنت من الاختراق وسحبها. يمكن للنشارة عزل التربة في الشتاء مما يساعد على حماية النباتات أثناء الطقس البارد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاء الصنوبر أن يزود النباتات بالعناصر الغذائية القيمة أثناء تحللها. يمكن أن يؤدي استخدام لحاء الصنوبر الطبيعي أيضًا إلى منع تآكل التربة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، لأن أي قطرات مطر كبيرة ستهبط على اللحاء بدلاً من الأرض العارية. هذا يمكن أن يمنع التربة من غسلها. ولهذا السبب يعد من أفضل أنواع المهاد إذا كنت تعيش في مناخ رطب.
ما هي بعض عيوب استخدام نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي؟
على الرغم من أن الإيجابيات تفوق السلبيات بشكل عام، إلا أن هناك بعض العيوب لاستخدام نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي التي يجب أن تكون على دراية بها. لحاء الصنوبر خفيف الوزن نسبيًا، وإذا تم استخدامه كشذرات، فيمكن غسله خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. هناك مشكلة أخرى وهي أنه إذا تم غسل النشارة في الأرض، فقد يؤدي ذلك إلى احتجاز النيتروجين الثمين أثناء تحلله بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة. قد يعني هذا أنه سيتعين عليك توفير سماد إضافي لنباتاتك إذا لاحظت نقصًا في النيتروجين.
أنت أيضًا تريد التأكد من عدم الإفراط في تغطية حديقتك بغطاء لحاء الصنوبر الطبيعي عامًا بعد عام، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحمض التربة بمرور الوقت. تحتوي هذه النشارة على درجة حموضة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5، وعلى الرغم من أن هذا لن يغير درجة حموضة التربة بسرعة، كما يتضح من دراسة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان، إلا أنها قد تجعلها في النهاية أكثر حمضية إذا كنت تعلوها باستمرار. مع المزيد من نفس الشيء. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشياء أخرى يمكن أن تحدث لحديقتك إذا استخدمت الكثير من النشارة، مثل زيادة الالتهابات الفطرية. أهم النقاط التي يجب أن تتذكرها عند استخدام نشارة لحاء الصنوبر في حديقتك هي وضعها على عمق 3 بوصات كحد أقصى، وإبقائها على مسافة قليلة من جذوع الأشجار، ومراقبة نباتاتك بحثًا عن أي نقص في العناصر الغذائية.