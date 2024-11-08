إيجابيات وسلبيات استخدام نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي في الحديقة

عند اختيار أفضل نوع من النشارة لحديقتك، لديك ثروة من المنتجات العضوية وغير العضوية التي يمكنك اختيارها. أحد هذه الخيارات هو لحاء الصنوبر الطبيعي، وهو خيار تغطية شائع نظرًا لتوفره بسهولة ومظهره الجذاب. هناك العديد من الإيجابيات لاستخدام نشارة لحاء الصنوبر، ولكن هناك أيضًا بعض السلبيات التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار. يوفر هذا النوع من المهاد جميع المزايا المعتادة للتغطية، مثل الوقاية من الأعشاب الضارة، والاحتفاظ بالرطوبة، وعزل التربة، ولكنه قد يسبب نقصًا في النيتروجين أثناء تحلله.

لنبدأ بالإيجابيات: نشارة لحاء الصنوبر الطبيعي هي منتج ثانوي لصناعة الغابات، لذا فهي خيار رائع للبستانيين المهتمين بالبيئة لأنها تستخدم الموارد المتجددة بشكل جيد. كما أنها جذابة عند استخدامها على أسِرَّة الحديقة حول الأشجار والشجيرات، وتوفر غطاءًا ممتازًا على الأرض يمكن أن يمنع نمو الأعشاب الضارة. عادةً ما يكون من السهل اكتشاف تلك التي تمكنت من الاختراق وسحبها. يمكن للنشارة عزل التربة في الشتاء مما يساعد على حماية النباتات أثناء الطقس البارد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاء الصنوبر أن يزود النباتات بالعناصر الغذائية القيمة أثناء تحللها. يمكن أن يؤدي استخدام لحاء الصنوبر الطبيعي أيضًا إلى منع تآكل التربة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، لأن أي قطرات مطر كبيرة ستهبط على اللحاء بدلاً من الأرض العارية. هذا يمكن أن يمنع التربة من غسلها. ولهذا السبب يعد من أفضل أنواع المهاد إذا كنت تعيش في مناخ رطب.