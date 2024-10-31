إيجابيات وسلبيات زراعة التوت في حديقتك، وأيها أسهل في النمو

في حين أن بعض الفاكهة المزروعة محليًا مثل التفاح أو الكرز أو البرقوق قد تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر لإنتاج فاكهة حلوة صالحة للأكل. تقدم بعض أنواع التوت حصادًا بعد عام أو عامين فقط. طازج، معطر ولذيذ، هناك العديد من الأسباب لزراعة التوت، وهو أحد الأطعمة الطبيعية الرائعة. اللذيذ هو الأول. توفير التكاليف هو الثاني. يأتي الصوت البيئي في المرتبة الثالثة – ما لا يمكنك أو لا ترغب في تناوله، فإن الحياة البرية من الطيور إلى الحيوانات المفترسة (السناجب والراكون والثعالب وغيرها) تكون سعيدة بالتخلص من التوت الفاسد قليلاً.
أسوأ سيناريو لجلب شجيرات التوت إلى الحديقة هو احتمال جلب شجيرات الفاكهة هذه للآفات والعفن وبعض أمراض الأزهار. ومع ذلك، إذا كنت يقظًا، فيمكن علاج هذه الجوانب السلبية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تميل شجيرات التوت إلى التوسع لذا تأكد من وضعها بشكل صحيح لمنحها مساحة كبيرة للنمو.
أحد الجوانب السلبية الإضافية لزراعة التوت هو أنه قد يكون لديك نافذة صغيرة لحصاد الفاكهة. إذا كنت تأخذ إجازة طويلة في الصيف، فقد ينضج التوت ويتساقط قبل أن يكون لديك وقت للاستمتاع به. لكن هذا الجانب السلبي له جانب مشمس – حيث أن التوت الناضج سيجلب الطيور المغردة المفيدة إلى حديقتك، والطيور التي تأكل الآفات، وتعمل كملقحات للزهور والنباتات. بمجرد البدء في إضافة شجيرات التوت إلى حديقتك، فكر في التوسع من أنواع التوت الأكثر شيوعًا إلى أنواع التوت الأخرى، والتي يسهل زراعتها أيضًا. قد تشمل هذه التوت، لوغانبيري، أو الكشمش.
ازرع، احصد، استمتع
قبل أن تزرع، لدينا بعض الاقتراحات حول شجيرات إنتاج التوت المثالية لحديقتك. من السهل زراعة الفراولة لأنها تؤتي ثمارها بسرعة كبيرة كما أنها متعددة الاستخدامات. سوف تنمو في حاوية أو سرير حديقة ويمكن تدريبها على النمو عموديًا على طول تعريشة أو سياج. يمكنك أيضًا زراعة الفراولة الجميلة باستخدام الإطارات القديمة!
سوف ينمو التوت الأسود في العديد من أنواع التربة وسيزدهر حيث قد لا تنمو النباتات الأخرى على الإطلاق. واليوم، يتوفر التوت الأسود الهجين، مما يعني أن الأشواك الحادة المرتبطة بالشجيرات التقليدية قد تم استنباطها. التوت الأزرق سهل للغاية أيضًا. إنها شجيرة تزرع وتنسى وتمنحك مكاييل من الفاكهة بسهولة، خاصة إذا اتبعت هذه الإرشادات حول كيفية زراعة نباتات التوت والعناية بها.
للحصول على محصول التوت الأكثر صحة، ابحث عن المكان المناسب في حديقتك. تحتاج معظم أنواع التوت إلى ست إلى ثماني ساعات من ضوء الشمس لإنتاج الفاكهة. يجب زراعة التوت في تربة حمضية قليلاً (5.5 إلى 6.8 درجة حموضة) في منطقة جيدة التصريف. يعد المكان الصحيح مهمًا بشكل خاص نظرًا لأن الفراولة والتوت الأسود والتوت كلها نباتات معمرة، لذا فإنها تعود كل عام لإنتاج الفاكهة. من السهل أيضًا الحفاظ على التوت. إنهم بحاجة إلى القليل من التقليم – تعد إزالة العصي الميتة أمرًا مهمًا بشكل خاص للتوت الأسود. القليل من المهاد والقليل من الأسمدة يتم تطبيقهما مرة واحدة خلال موسم النمو، بالإضافة إلى الري المنتظم أو هطول الأمطار، مما يمنحك أوعية مليئة بالتوت الموسمي الجميل.