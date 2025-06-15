إيجلز جالين هيرتس

استمتع جالين هيرتس وزوجته براينا “براي” بوروز بحفل زفاف ثانٍ في فندق فور سيزونز في نابا فالي ، كاليفورنيا ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، كما رأينا في الصور التي تم الحصول عليها يوم الأحد من قبل بوست.

بدا لاعب الوسط الحائز على حائز على Super Bowl الحائز على جائزة Super Bowl في سترة سهرة بيضاء خلال الاحتفالات التي استمرت في نهاية الأسبوع في Wine Country ، كما تم التقاطها في اللقطات.

تأتي هذه القضية الفخمة بعد شهرين من أن هيرتس ، 26 عامًا ، كشف أنه ودحرجما كانا على انفراد عقدة في مقابلة غلافه مع Men’s Health ، التي تم إصدارها في أبريل.

“يمكنك الاتصال بها زوجتي” ، قال هيرتس لصحة الرجال في مقابلته.

ذكرت الصفحة السادسة يوم الأحد أن Hurts and Burrows استأجرت فندق Four Seasons لعطلة نهاية الأسبوع ، مضيفًا “تم عقد عشاء كبير يوم الخميس في حمام السباحة قبل حفلة Barn يوم الجمعة”.

يطير Hurts في هذا الموسم في هذا الموسم بعد أن قام هو والنسور بتوجيه الزعماء في Super Bowl 2025 في فبراير ، 40-22.

احتفل Burrows ، الذي التقى بألم في جامعة ألاباما في عام 2016 ، مع قورتربك في هذا المجال في Caesars Superdome في نيو أورليانز.

ظهر المتزوجون حديثًا لأول مرة في السجادة الحمراء كزوج وزوجة في حفل Met في مايو.

كشف هورتس عن مشاركته في سبتمبر الماضي في بداية موسم بطولة فيلادلفيا.

يتمتع Hurts ببعض الوقت قبل أن يبدأ معسكر تدريب النسور في 22 يوليو.

يفتح النسور موسم 2025 ضد رعاة البقر المنافسين في فيلادلفيا يوم الخميس ، 4 سبتمبر.