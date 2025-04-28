إيجلز جالين يخيط بتخطي زيارة ترامب البيت الأبيض بعد الفوز بـ Super Bowl MVP

مر جالين هيرتس على فرصته لزيارة البيت الأبيض.

قورتربك هو أحد لاعبي النسور الذين لن يحتفلوا بفوز فريق Super Bowl للفريق مع الرئيس ترامب يوم الاثنين.

أكد البيت الأبيض لأخبار NBC أن Hurts لن يحضر الاحتفالات بسبب “جدولة النزاعات”.

ليس من الواضح عدد اللاعبين لن يكونوا في الأحداث الاحتفالية.

تعثر هيرتس في طريقه من خلال سؤال حول ما إذا كان سيزور 1600 شارع بنسلفانيا في ذلك الوقت 100 حفل الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تكهنات بأن غيابه كان من المحتمل.

قال هيرتس “أم” قبل انتقال القائم بإجراء مقابلة السجادة الحمراء إلى خط مختلف من الاستجواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه ساكون باركلي ، نجم إيجلز ، بعطلة نهاية أسبوع للاحتفال ، حيث تم تصويره مع ترامب خارج نادي الرئيس ، نادي الجولف ، يوم الأحد.

ورد باركلي على رد فعل عنيف من المشجعين الذين انتقدوه لقضاء الكثير من الوقت مع الرئيس المثير للخلاف.

كتب باركلي يوم الاثنين على X. “

كان هورتس جزءًا من الرباعية التي لعبت مع أوباما في أكتوبر الماضي ، إلى جانب مالك النسور جيفري لوري.

فاز Hurts Super Bowl MVP في فبراير عندما ألقى 221 ياردة واثنين من الهبوط في انتصار النسور 40-22 على القبائل.

ليس من الواضح ما إذا كان قرار هورتس ذو دوافع سياسية-أو صراع شرعي-حيث أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يكون مشدودًا بشكل عام ويخفف من الخلافات خارج الملعب.

تم إلغاء ترامب للبيت الأبيض 2018 ‘Eagles’ خلال فترة ولايته الأولى ، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد قليل من اللاعبين وأنه متورط في نزاع مع الدوري على اللاعبين الذين يركعون في النشيد الوطني.

لم يكن الأذى جزءًا من تلك القائمة.