إيجلز جوردان ميلاتا يتولى حفل زفاف لين جونسون

يقضي جوردان ميلاتا معظم أيامه في العمل مع زملائه من رجال الهجوم في الملعب، لكن تدخل إيجلز وجد نفسه في دور مختلف مؤخرًا – مسؤول الزفاف.

ساعدت ميلاتا في الزواج من زميلها في الفريق وزميلها لين جونسون وزوجته الحالية، كيلسي هولمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال حفل زفافهما في الهواء الطلق في ناشفيل.

في صورة نشرها اتحاد كرة القدم الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ميلاتا وهو يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية وربطة عنق أثناء ترأسه الحفل، بينما كان جونسون وهولمر يحدقان في عيون بعضهما البعض بمحبة.

كان جونسون ومايلاتا زميلين في فريق فيلادلفيا منذ عام 2018.

لم يكن ميلاتا هو العضو الوحيد في منظمة إيجلز الحاضر أيضًا.

أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن نجم إيجلز السابق وشخصية ESPN الحالية جيسون كيلسي كانا حاضرين، وكذلك كان نجم إيجلز ساكون باركلي.

بالنسبة الى اشخاص، ضمت قائمة الضيوف مدرب خط الهجوم السابق جيف ستاوتلاند، رئيس تطوير وإستراتيجية كرة القدم كونور باروين، الحارس لاندون ديكرسون والوسط كاميرون يورجنز.

أقيم حفل الزفاف في Bell’s Reserve، خارج ناشفيل مباشرةً.

تم ربط جونسون وهولمر بشكل رومانسي لأول مرة في عام 2022 بعد طلاق لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي من زوجته الأولى، تشيلسي جودمان، التي يشاركها ثلاثة أطفال.

أعلنا خطوبتهما في 9 أبريل 2025.