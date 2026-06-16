إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم 2026: تصطدم الاحتجاجات والسياسة والعاطفة في ملعب صوفي في لوس أنجلوس

من المفترض أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم بمثابة هروب.

لمدة 90 دقيقة، تأخذ السياسة مقعدًا خلفيًا أمام العاطفة. الحكومات تختفي. الحدود طمس. يتم ركل الكرة والعالم كله يراقب. لقد كان هذا دائمًا جمال الرياضة. فهو يوحد بدلا من أن يقسم.

ولكن في ليلة الاثنين داخل ملعب SoFi – الذي سُمي ملعب لوس أنجلوس لكأس العالم – لم يحظ هذا الوهم بأي فرصة.

كانت مباراة إيران الافتتاحية في نهائيات كأس العالم أمام نيوزيلندا تحمل أهمية أكبر بكثير من مجرد ثلاث نقاط في المجموعة السابعة. فقد حملت ثقل الحرب. لقد حملت ألم المنفى. لقد حملت عقودًا من الانقسام السياسي والهوية الثقافية والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول معنى تمثيل أمة عندما لم يعد الكثير من شعبك يعترفون بالحكومة التي تتحدث باسمها.

قبل عدة ساعات من انطلاق المباراة، كانت الأجواء المحيطة بالملعب هادئة بشكل غريب. كانت الحشود التي وصلت مبكراً في الغالب هادئة، وكانت شبه متأملة. بدا الأمر وكأنه نوع من الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ثم بدأت الأعلام في الظهور بينما كان جيش من الإيرانيين يسير نحو الملعب.

ليس العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الذي يسمح به الفيفا داخل الملاعب. الآخر.

علم الأسد والشمس. العلم الذي حمله العديد من الإيرانيين الذين فروا من ثورة 1979.

وعلق المؤيدون العلم على السيارات، ولوحوا به بفخر في الشوارع، ولفوه على أكتافهم مثل العباءات في مواقف السيارات والبوابات الخلفية. وأطلق السائقون أبواق سياراتهم تعبيراً عن استحسانهم فيما لوحت اللافتات من الأرصفة المحيطة بالملعب.

وقبل التوجه عبر نقاط التفتيش الأمنية، طوى المشجعون أعلامهم بعناية، مدركين أن الحظر الذي فرضه الفيفا لا يزال ساري المفعول بعد أن رفض قاض في لوس أنجلوس الطعن في اللحظة الأخيرة لإلغائه. وطُلب من بعض المشجعين، الذين كانوا يرتدون العلم القديم على شكل قميص، أن يقلبوا قمصانهم من الداخل إلى الخارج قبل دخول الملعب.

وخارج الملعب، تجمع المتظاهرون بالقرب من مداخل متعددة حاملين لافتات عملاقة عليها صورة الأسد والشمس إلى جانب الأعلام الأمريكية. وحمل البعض صوراً لإيرانيين قُتلوا خلال المظاهرات الأخيرة في طهران. وحمل آخرون لافتات تطالب اللاعبين بالتحدث علناً عن الأوضاع داخل البلاد.

يقرأون: “تكلم، شارك، تصرف”. “التغيير. التغيير في إيران!” صاح المتظاهرون.

ولم تكن رسالتهم موجهة إلى الحكومة التي تبعد آلاف الأميال فحسب، بل إلى الرجال الذين يرتدون قمصان المنتخب الإيراني على أرض الملعب.

وقد رافق هذا التوتر هذا الفريق طوال البطولة.

بعد أشهر من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت التساؤلات حول ما إذا كان ينبغي لإيران أن تشارك في كأس العالم أم لا جزءًا من القصة. قرر الفريق نقل معسكره الأساسي من الولايات المتحدة إلى تيجوانا. أثرت تعقيدات التأشيرة على المسؤولين الرئيسيين. وتساءل الرئيس دونالد ترامب علناً عما إذا كان يجب على الفريق السفر إلى أمريكا على الإطلاق قبل أن يتدخل الفيفا لضمان الحماية الأمنية.

ومع ذلك، عندما تحدث قائد منتخب إيران مهدي طارمي يوم الأحد، حاول رسم خط بين السياسة وكرة القدم.

وقال: “نحن نلعب من أجل كل إيراني”. “نحن هنا لنجلب الفرح”

قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن من الصحيح أيضاً أن العديد من الإيرانيين لم يعودوا متفقين على ما يمثله فريقهم الوطني.

بالنسبة لبعض المهاجرين، الذين فروا من البلاد خلال الثورة، فإن اللاعبين هم سفراء الأمة. وبالنسبة للآخرين، فهم رموز غير راغبة في النظام الذي يعارضونه.

وشق هذا الانقسام طريقه داخل الملعب أيضًا.

ومع تقديم اللاعبين وعزف النشيد الوطني الإيراني، كشف مئات من المشجعين عن الأعلام المحظورة وأداروا ظهورهم نحو الملعب.

خلال الدقيقتين الثامنة والتاسعة، ومرة ​​أخرى في الدقيقتين 18 و19، قامت مجموعة صغيرة من المشجعين بوضع عصابات أعين سوداء على عيونهم تكريما لضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومع ذلك، بطريقة أو بأخرى، فإن الصورة الأكثر تميزًا في تلك الليلة لم تكن سياسية.

لقد كان تمثيل لوس أنجلوس.

وكان في كل مكان.

بالإضافة إلى قمصان إيران ونيوزيلندا، كان هناك عدد كبير من قمصان المكسيك والولايات المتحدة أيضًا. تم توزيع أطقم من جميع الدول الـ 48 المشاركة في جميع أنحاء الملعب. ارتدى المشجعون قمصان الأندية من MLS، وLiga MX، وLa Liga، وBundesliga، وPremier League. كان هناك قمصان دودجرز، وقمصان رامز، وقمصان ليكرز، وحتى عدد قليل من قمصان نيويورك نيكس يحتفلون بلقب الدوري الاميركي للمحترفين الذي طال انتظاره.

بدا الحشد أقل شبهاً بمباراة كرة قدم بين إيران ونيوزيلندا، بقدر ما كان أشبه بإحصاء سكان المدينة الأكثر تنوعاً في العالم.

وقال المشجعون الذين تحدثوا إلى كاليفورنيا بوست إنهم يعيشون في لوس أنجلوس ويريدون الخروج لمشاهدة كأس العالم في الفناء الخلفي لمنزلهم. لقد اعترفوا بأن ارتباطهم ضئيل بأي من الفريقين، لكنهم ببساطة يستطيعون تحمل تكلفة التذاكر لمباراته، مقارنة بالمباراة الافتتاحية للولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقال مشجعان يرتديان قميص الولايات المتحدة والمكسيك: “هذه هي لعبة العالم ونحن هنا من أجل الوحدة”.

ببساطة، أرادوا أن يكونوا جزءًا من التاريخ.

وبينما وصل آخرون وهم يحملون المظالم السياسية والصدمات الثقافية وجراح الأجيال، قدمت لوس أنجلوس تذكيرًا في المدرجات: أنه حتى في عالم منقسم، لا يزال الملايين يظهرون وهم يؤمنون بأن الرياضة يمكن أن تكون واحدة من الأماكن القليلة التي تتجمع فيها البشرية قبل أن تتجادل وأن الوحدة لا تزال تستحق السعي وراءها.

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